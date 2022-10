US-Präsident Joe Biden hat russische Vorwürfe, der Westen stecke hinter den Lecks in den beiden Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee, als „Lügen“ zurückgewiesen.

„Es war ein vorsätzlicher Sabotageakt, und die Russen verbreiten Desinformationen und Lügen“, sagte Biden. Russland sagt, es habe Beweise dafür, dass der Westen eine Rolle bei den Schäden an Nord Stream 1 und 2 gespielt hat.

Im Februar dieses Jahres erklärte Präsident Biden, dass die Gaspipelines im Falle eines Einmarsches Russlands in die Ukraine zerstört würden.

Lassen Sie uns das klarstellen

Laut dem pensionierten US-Oberst Doug MacGregor hat Putin seine eigenen Pipelines nicht bombardiert. Die Lecks in den Pipelines wurden durch Explosionen verursacht, die der Kraft von Hunderten von Kilogramm TNT entsprechen. Es gibt nicht viele Menschen, die so etwas tun können“, sagte MacGregor in der Charlie Kirk Show.

„Auf jeden Fall waren es nicht die Russen“, betonte der Oberst. „Das wollen wir klarstellen.“ Er wies darauf hin, dass die Pipelines den Russen eine Menge Einnahmen bringen. „So etwas würden sie nicht tun.“

MacGregor sagte auch, dass die Deutschen nicht für die Sabotage verantwortlich gewesen sein können. Sie sind dabei, sich aus diesem Stellvertreterkrieg zurückzuziehen, sagte der Oberst. Wer bleibt dann noch übrig? Großbritannien, Frankreich, die Vereinigten Staaten und Polen.

Viele Menschen zeigen mit dem Finger auf die USA. Ein ehemaliger polnischer Minister schrieb auf Twitter: „Danke, USA“.

MacGregor findet es „lächerlich“, dass die US-Regierung behauptet, die Russen hätten ihre eigenen Pipelines in die Luft gejagt. „Das ergibt keinen Sinn.“

Der Oberst wies darauf hin, dass Putin bisher sehr zurückhaltend gewesen sei. „Zu keinem Zeitpunkt hat er mehr als 20 Prozent seiner Bodentruppen in der Ukraine eingesetzt. Und die russischen Truppen waren von Anfang an in der Unterzahl.“