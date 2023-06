Der ranghöchste US-General bekräftigte laut Reuters, dass Kiew seit Langem aufgefordert ist, von Washington zur Verfügung gestelltes militärisches Gerät nicht für Angriffe auf russisches Territorium zu verwenden. Diese Politik sei notwendig, weil solche Angriffe einen direkten Zusammenstoß zwischen der NATO und Russland provozieren könnten, betonte der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs, General Mark Milley, am Donnerstag in einem Gespräch mit Reportern im Pentagon.

Milleys Äußerungen erfolgten, nachdem eine Neonazi-Gruppe, die als Teil der Kiewer Streitkräfte operiert und mit dem ukrainischen Militärgeheimdienst zusammenarbeitet, einen grenzüberschreitenden Überfall in Russland verübt hatte. Denis Nikitin ist der Anführer des Russischen Freiwilligenkorps, das sich aus russischen Staatsbürgern zusammensetzen soll, darunter auch einige Mitglieder des neonazistischen Asow-Bataillons, die seit 2014 im Donbas-Krieg für Kiew gekämpft haben. Nikitin sagte, seine Männer hätten bei der Razzia US-Ausrüstung verwendet, darunter zwei gepanzerte Fahrzeuge vom Typ M1224 MaxxPro, auch bekannt als MRAPs. Mitglieder einer anderen Miliz, der Legion „Freiheit Russlands“, nahmen ebenfalls an dem Angriff teil.

Russischen Behörden zufolge haben die Terroristen am Montag Mörser- und Artillerieangriffe auf zivile Infrastruktur und Wohngebiete in der Region Belgorod durchgeführt. Der ukrainische Militärgeheimdienst deutet an, dass er hinter dem Angriff steckt, hält sich aber mit einer offiziellen Erklärung zurück. Einige Dokumente, die in den Discord Leaks enthalten sind, deuten jedoch darauf hin, dass das Regime des ukrainischen Präsidenten Zelensky ähnliche Operationen plante, insbesondere unter Einsatz dieser russischen Freiwilligen, die mit „verschiedenen qualitativen Typen von NATO-Waffen“ ausgerüstet waren.

Nach Angaben der New York Times gehen US-Beamte davon aus, dass Kiew hinter der Razzia vom Montag und dem jüngsten versuchten Drohnenangriff auf den Kreml steckt, der nach Moskaus Ansicht ein Versuch war, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu töten. Die Beamten glauben auch, dass Kiew für eine Reihe von Attentaten und anderen verdeckten Angriffen innerhalb Russlands verantwortlich ist. Darüber hinaus gab der stellvertretende Leiter des ukrainischen Geheimdienstes in dieser Woche zu, dass die Ukraine aktiv versucht, Putin und andere russische Beamte zu ermorden.

Kiew vertritt den Standpunkt, dass die Razzia in Belgorod unabhängig von Zelenskys Geheimdienst und Militär durchgeführt wurde. Der Sonderbeauftragte der Legion für die Freiheit Russlands, Ilja Ponomarjow, sagte jedoch, die Gruppe habe von Kiew „grünes Licht“ für den Angriff erhalten. Bilder und Videos, die das russische Militär veröffentlicht hat, bestätigen Nikitins Behauptungen.

„Es ist für uns kein Geheimnis, dass immer mehr Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte geliefert wird“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch auf die Frage von Reportern nach der von den USA hergestellten Ausrüstung der Milizen.

Im Gegensatz dazu lehnte es Milley ab, zu sagen, dass Washington bereits feste Schlussfolgerungen gezogen habe. „Ich kann Ihnen in dieser Minute nicht mit definitiver Genauigkeit sagen, ob das – und ich habe das gleiche Video gesehen – ob das von den USA gelieferte Ausrüstung ist oder nicht, was die Art des Angriffs war, wer wem was angetan hat“, betonte Milley.

Er fuhr fort: „…aber ich kann sagen, dass wir die Ukrainer gebeten haben, keine von den USA gelieferte Ausrüstung für direkte Angriffe auf Russland zu verwenden.“ Die Nachrichtenagentur Reuters erklärte ihrerseits, sie sei „in der Lage, den Standort der beschädigten [von den USA hergestellten militärischen Ausrüstung, wie z. B. Humvee-Militärlastwagen] und Details aus der Umgebung zu bestätigen, die in dem Video gezeigt werden, konnte jedoch das Datum der Aufnahme nicht verifizieren.“

Kiew hat angeblich zugesagt, die von Washington bereitgestellten Langstreckenwaffen nicht für Angriffe auf Russland einzusetzen, aber durchgesickerte Dokumente zeigen auch, dass Zelensky nicht die Absicht hat, sein Wort zu halten. Anfang dieses Monats berichtete die Washington Post, dass „der ukrainische Staatschef hinter verschlossenen Türen vorgeschlagen hat, eine kühnere Richtung einzuschlagen – russische Dörfer zu besetzen, um ein Druckmittel gegen Moskau zu erlangen, eine Pipeline zu bombardieren, die russisches Öl nach Ungarn, einem NATO-Mitglied, transportiert, und sich insgeheim nach Langstreckenraketen zu sehnen, um Ziele innerhalb der russischen Grenzen zu treffen, wie aus geheimen US-Geheimdienstdokumenten hervorgeht, die seine interne Kommunikation mit hochrangigen Beratern und militärischen Führern beschreiben“.

Die Regierung von Joe Biden hat nun jedoch grünes Licht für die Pläne ihrer europäischen Verbündeten gegeben, F-16 an die Ukraine zu liefern. Biden verkündet, er habe von Zelensky die „glatte Zusicherung“ erhalten, dass die Kampfjets nicht für Angriffe auf Russland eingesetzt werden.

Der Abgeordnete Jerry Nadler (D-NY) erklärte jedoch am Mittwoch gegenüber einem Reporter, dass es ihm „egal wäre, wenn sie eingesetzt würden“, was die übermäßige Falkenhaftigkeit widerspiegelt, die im US-Kongress salonfähig geworden ist. Die Ausstattung von Zelenskys Regime mit Kampfflugzeugen wurde lange Zeit ausgeschlossen, da man befürchtete, dass dies von Moskau als direkter Kriegseintritt der Allianz aufgefasst werden könnte.

„Wir sehen, dass die westlichen Länder immer noch an dem Eskalationsszenario festhalten. Das birgt kolossale Risiken für sie selbst“, mahnte der stellvertretende russische Außenminister Alexander Gruschko die Allianz, nachdem die westlichen Pläne zur Entsendung von F-16-Kampfjets in die Ukraine bekannt geworden waren. Auf die Warnung des russischen Beamten angesprochen, drohte Biden: „Es ist für sie“.

