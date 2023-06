RFK Jr.: Die Regierung und die Medien lügen uns an!

RFK Jr. fordert ein „reifes Gespräch“ über die Ukraine, da die Regierung „uns anlügt“

Der Präsidentschaftskandidat für das Jahr 2024, Robert F. Kennedy Jr., hat die Regierung der Vereinigten Staaten erneut dafür kritisiert, die Öffentlichkeit und die Welt in Bezug auf die Ukraine zu belügen, und dabei insbesondere den militärisch-industriellen Komplex angeprangert.

Das ist nicht das erste Mal. Anfang dieses Monats verurteilte eine Lawine von Schlagzeilen in den Mainstream-Medien seine Haltung, als er UnHerd Folgendes sagte: „Wir hätten über viele Jahre hinweg auf Putin hören sollen. Wir haben uns gegenüber Russland, gegenüber Gorbatschow, verpflichtet, die NATO nicht einen Zentimeter nach Osten zu verlegen. Dann sind wir hineingegangen, und wir haben gelogen.“

In dieser Woche wurden weitere Reden bekannt, in denen er unpopuläre Wahrheiten über die Ukraine ausspricht. In einer dieser Reden sagt er auf einer Wahlkampfveranstaltung: „Unsere Regierung belügt uns. Die Medien machen mit der Lüge weiter… Es ist eine Geldwäsche für den militärisch-industriellen Komplex.“

Robert F. Kennedy Jr Says We Are Being Lied To About the Proxy War in Ukraine



“Our government is lying to us about it. The media is going on with the lie…It’s a laundering operation for the Military Industrial Complex.”@RobertKennedyJr pic.twitter.com/wOKPB600Qz — Chief Nerd (@TheChiefNerd) May 30, 2023

Zu Kennedys Hauptaussagen gehört, dass das Land eine „reife Konversation“ über den Konflikt braucht, aber dass die amerikanische Öffentlichkeit diese nicht bekommt.

Interessanterweise sagte er, dass viele Amerikaner zwar Mitgefühl für das ukrainische Volk empfinden, darunter auch sein Sohn, der schon früh in der ukrainischen Fremdenlegion kämpfte, dass Washington den Amerikanern aber die Milliarden an Verteidigungshilfe, die in den Konflikt geflossen sind, nicht glaubhaft gemacht hat.

„Uns wurde gesagt, dass der Grund, warum wir dorthin gingen, eine humanitäre Mission sei“, sagte RFK Jr. „Aber jede Entscheidung, die wir auf dem Weg dorthin getroffen haben, bestand darin, den Krieg zu verlängern, das Blutvergießen zu vergrößern und Verhandlungen zu verweigern. Wenn es sich um eine humanitäre Mission handeln würde, würden wir den Krieg nicht beenden, sondern verkürzen und das Blutvergießen verringern“, fuhr er fort.

Dann sprach er über den „wahren Grund“ für die Eskalation des Konflikts, der in der Rhetorik Bidens und einiger seiner Spitzenbeamten zu sehen ist, nämlich den Regimewechsel gegen Wladimir Putin sowie die Schwächung und Erschöpfung des russischen Militärs, um dessen Wirksamkeit in künftigen Konflikten in anderen Teilen der Welt zu verhindern. Verteidigungsminister Lloyd Austin hat seit Langem zu Protokoll gegeben, dass es um die „Schwächung“ Russlands geht.

Nachstehend finden Sie eine Rede vom April, die ähnliche Aussagen von Robert F. Kennedy Jr. enthielt.

BREAKING: Here is the full UNEDITED clip of RFK Jr on Ukraine pic.twitter.com/VJy2VI3C2r — Jack Poso 🇺🇸 (@JackPosobiec) May 30, 2023

„Nun, wie sich herausstellt, war der Widerstand gegen Wladimir Putin 20 Jahre lang das Hauptanliegen der Neocons, die nach dem Debakel im Irak herausgeworfen wurden. Und wir dachten, sie wären alle für immer verschwunden, aber jetzt sind sie alle im Weißen Haus von Biden wieder aufgetaucht… das ist das Gegenteil einer humanitären Mission.“

Er beschrieb die Ukraine als ein kleines Land, das nun auf tragische Weise „durch die geopolitischen Ambitionen der Neocons im Weißen Haus zu Staub zermahlen wird“. Letztlich befänden sich die Ukrainer inmitten eines Stellvertreterkrieges zwischen zwei rivalisierenden Supermächten, erklärte er.

Zu den interessantesten Äußerungen von RFK Jr. zu diesem Thema gehören…

Wenn Mexiko das tun und dann anfangen würde zu töten – sie haben 14.000 Russen in Donbass getötet, die ukrainische Regierung – wenn Mexiko das mit im Ausland lebenden Amerikanern machen würde, würden wir sofort einmarschieren“, sagte Kennedy und fügte hinzu, dass Putin „uns wiederholt gesagt hat: Das sind die roten Linien, die ihr überschreitet.

Wie zu erwarten, haben ihn die Mainstream-Medien für diese Analyse als „Spinner“ abgetan, so auch kürzlich The Daily Beast. Gleichzeitig sterben viele dieser MSM-Publikationen derzeit aus und kämpfen um Leserschaft im Vergleich zu einer Reihe prominenter und aufstrebender unabhängiger Medien.