Die NATO hat 700 zusätzliche Soldaten in den unruhigen Kosovo entsandt. Mindestens 30 Soldaten der Allianz wurden am Montag bei Zusammenstößen zwischen serbischen Kosovaren und der Polizei verletzt.

Ein weiteres zusätzliches NATO-Bataillon mit mehreren hundert Soldaten wurde angewiesen, sich auf die Stationierung im Kosovo vorzubereiten.

Dies ist keine lokale Angelegenheit. Dies ist eine gefährliche Ausweitung des Konflikts zwischen den Vereinigten Staaten/Europäischer Union und Russland/China, meint der Journalist Joost Niemoller. Auch die chinesische Zeitung Global Times kommt zu diesem Schluss.

Die Spannungen nahmen zu, nachdem im Norden des Kosovo, wo die Serben die Mehrheit bilden, ein albanischer Bürgermeister eingesetzt worden waren. Dies geschah nach den Wahlen im April, die von den Serben boykottiert worden waren.

Das Kosovo war ursprünglich eine autonome Provinz Serbiens im ehemaligen Jugoslawien. Mithilfe der Vereinigten Staaten und des Westens bemüht sich das Kosovo, ein unabhängiger Staat zu werden.

Das Engagement der NATO hat die Spannungen zwischen dem Kosovo und Serbien verschärft, zu militärischen Konflikten geführt und den Frieden und die Einheit des westlichen Balkans untergraben.

Der Global Times zufolge ist es zweifelhaft, ob die NATO den Konflikt wirklich beenden will. NATO-Soldaten wurden in vier Gemeinden im Kosovo eingesetzt, um „gewalttätige Demonstrationen“ im Keim zu ersticken.

Die verstärkte Militärpräsenz scheint darauf hinzudeuten, dass die NATO Zeit schinden will, um den Kosovo zu bewaffnen, sagen Analysten. Die NATO und andere westliche Länder können ihr Versprechen, die Serben im Kosovo zu schützen, einfach nicht einhalten.

Song Zhongping, ein chinesischer Militärexperte, erklärte gegenüber der Global Times, dass das NATO-Militär nicht den Frieden in Serbien und im Kosovo bewahre, sondern dem Kosovo bei der Unterdrückung der Serben geholfen habe.

Der georgische Premierminister macht die NATO-Erweiterung für die russische Invasion in der Ukraine verantwortlich. Der Premierminister wird wahrscheinlich einige verärgerte Anrufe aus Washington erhalten, da das Drehbuch, dem wir alle folgen müssen, darin besteht, dass die Russen lediglich Angst vor Freiheit und Demokratie haben. Werden wir diese Woche einen Rückzug erleben?

The Prime Minister of Georgia blames NATO expansion for Russia's invasion of Ukraine.

The PM will likely receive some angry phone calls from Washington as the script we all have to follow is that Russians merely fear freedom and democracy. Will we see a retraction this week? pic.twitter.com/09Ltlbfuhb