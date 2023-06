Geld an Geldautomaten in Japan bald nur noch gegen Gesichtserkennung

Die Even Bank, ein führendes Bankinstitut in Japan, hat ihre Absicht bekannt gegeben, den landesweit ersten Gesichtserkennungsdienst für Geldautomaten einzuführen, wie der Präsident Masaaki Matsuhashi gegenüber Nikkei erklärte.

Der Dienst, der bereits im März 2024 eingeführt werden soll, wird es den Kunden ermöglichen, Transaktionen wie Bargeldeinzahlungen und -abhebungen an rund 20.000 Geldautomaten in ganz Japan durchzuführen.

Die Seven Bank, die zur Muttergesellschaft von Seven-Eleven Japan, Seven & i Holdings, gehört, plant, diesen neuartigen Gesichtserkennungsdienst zunächst für ihre fast 2,75 Millionen Kontoinhaber einzuführen.

Je nach Erfolg könnte der Dienst auch auf Einleger anderer Bankinstitute ausgeweitet werden.

Die Geldautomaten der Seven Bank, die in Seven-Eleven-Filialen im ganzen Land zu finden sind, werden für die Gesichtserkennung ausgerüstet.

Um diese Funktion zu aktivieren, müssen die Kunden ihre Gesichtsdaten an einem Seven-Bank-Geldautomaten registrieren, der sie mit ihren Kontodaten verknüpft.

Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme erhalten sie eine eindeutige ID, die für alle künftigen Transaktionen vorgeschrieben ist.

Dadurch müssen die Kunden ihre Geldkarten an den Geldautomaten nicht mehr vorzeigen.

Derzeit sind bereits 13 000 Geldautomaten der Seven Bank, also etwa die Hälfte aller Geldautomaten, mit der Gesichtserkennungstechnologie ausgestattet.

Weitere 6.000 Automaten werden 2019 durch ein neues Modell ersetzt, das in Zusammenarbeit mit dem japanischen Technologieunternehmen NEC entwickelt wurde, um die Einführung des neuen Dienstes vorzubereiten.

Ab September wird die Seven Bank es ihren Kunden auch ermöglichen, an Geldautomaten mit Gesichtserkennungstechnologie neue Konten zu eröffnen oder ihre Adressdaten zu ändern.

Da die Bank erhebliche Einnahmen aus Geldautomatengebühren erzielt, die sie anderen Banken in Rechnung stellt, wird sie ihre Partner dazu ermutigen, ähnliche Technologien einzuführen, damit ihre Kunden die Gesichtserkennung an den Geldautomaten der Seven Bank nutzen können.

Um ihre Einnahmen zu diversifizieren, plant die Seven Bank außerdem, ihre Geldautomaten auch für Nicht-Finanzunternehmen zu öffnen.

Dies würde es den Kunden ermöglichen, Dienstleistungen wie Smartphone-Verträge abzuschließen oder ihre Identität für Aktivitäten wie den Kauf von Konzertkarten zu überprüfen.

„Wir wollen, dass unsere Geldautomaten nicht nur für Ein- und Auszahlungen genutzt werden, sondern auch als Terminal für verschiedene Dienstleistungen“, erklärte Matsuhashi.