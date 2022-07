OECD-Mitglieder trafen sich gerade auf Ibiza, um über die Einführung eines globalen Impfpasses zu diskutieren

Am selben Tag wie das OECD-Treffen haben die Regierungen von 21 afrikanischen Ländern in aller Stille ein Impfpass-System beschlossen, das offenbar mit anderen globalen Systemen verknüpft werden soll.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wird die Vereinheitlichung der verschiedenen COVID-Passsysteme in der Welt vorantreiben, sagte der spanische Minister für Tourismus und Industrie, Reyes Maroto, am Freitag (8. Januar) bei einem Treffen der OECD-Regierungen auf Ibiza. Sechsunddreißig Länder sowie internationale Organisationen nahmen an der Veranstaltung teil, deren Ziel es war, einen multilateralen Rahmen für die Einführung eines globalen Impfpasses zu schaffen. Ein solcher Schritt sei notwendig, sagte Maroto, um „Misstrauen und Verwirrung“ unter internationalen Reisenden zu vermeiden.

Private Partnerschaften als Wegbereiter

Wie ich Anfang März in dem Artikel Are Vaccine Passports About to Go Totally Global? berichtet habe, arbeitet eine Reihe privater Partnerschaften hinter den Kulissen daran, die Standards und Systeme für Impfpässe auf globaler Ebene zu harmonisieren. Dazu gehören die Vaccine Credentials Initiative (VCI™), die von dem US-Regierungsunternehmen MITRE Corporation, Amazon Web Services, Microsoft, Oracle, Sales Force und der Mayo Clinic unterstützt wird, die Commons Project Foundation (Weltwirtschaftsforum und Rockefeller Foundation) und die Good Health Pass Collaborative (Mastercard, IBM, Grameen Foundation und die Internationale Handelskammer).

Nachdem sich die Weltgesundheitsorganisation mehr als ein Jahr lang öffentlich gegen Impfpässe ausgesprochen hat, scheint sie nun ebenfalls bereit zu sein, diese zu unterstützen. Im Februar gab T-Systems, die IT-Sparte der Deutschen Telekom, in einer Pressemitteilung bekannt, dass sie von der WHO als „Industriepartner“ für die Einführung des digitalen Impfpasses ausgewählt wurde. Die elektronischen Dokumente werden nicht nur für COVID-19-Impfstoffe, sondern auch für „andere Impfungen wie Polio oder Gelbfieber“ sowie vermutlich für weitere Impfstoffe, die in Zukunft eingeführt werden, ein Standardverfahren sein. T-Systems verfügt bereits über Erfahrungen auf diesem Gebiet, da das Unternehmen dazu beigetragen hat, die Impfpasssysteme in Europa interoperabel zu machen.

Die indonesische Präsidentschaft der G-20 führt ebenfalls Pilotprojekte“ durch, um die verschiedenen Impfpass-Systeme, die weltweit eingesetzt werden, interoperabel zu machen, sagte Moroto den Teilnehmern des OECD-Treffens. Die Arbeiten sollen bis zum G-20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs im November in Kuala Lumpur abgeschlossen sein, wo die Maßnahmen voraussichtlich die notwendige politische Unterstützung erhalten werden.

Eine solche Erklärung wirft eine Reihe von Fragen auf. Wie viele Länder außerhalb des rasch schrumpfenden Einflussbereichs des Westens werden bereit sein, sich einem Plan anzuschließen, der hauptsächlich von westlichen Regierungen ausgeheckt wurde, um den weltweiten Reiseverkehr zu kontrollieren? Es ist unwahrscheinlich, dass Moskau sich dem anschließen wird. Erst letzte Woche verließ der russische Außenminister Sergej Lawrow ein G20-Treffen, nachdem Russland beschuldigt worden war, die weltweite Nahrungsmittelkrise zu verschärfen. Was ist mit China, das die NATO vor kurzem zum ersten Mal zu einer sicherheitspolitischen Herausforderung erklärt hat?

Noch wichtiger ist die Frage, welchen Sinn die Einführung eines globalen Impfpasses hat, wenn diese Pässe, wie wir im vergangenen Jahr gesehen haben, keinerlei Aussicht auf eine Kontrolle der Ausbreitung des COVID-19-Virus bieten, weil die Impfstoffe selbst nicht sterilisierend sind. Tatsächlich mehren sich die Anzeichen dafür, dass Impfpässe die Übertragung des Virus eher verschlimmern als eindämmen, da sie bei den Geimpften ein falsches Gefühl der Sicherheit hervorrufen und viele von ihnen dazu verleiten, unvorsichtig zu werden. Trotz alledem setzt auch Afrika, der am wenigsten geimpfte Kontinent der Welt, auf Impfpässe.

Eine „neue Gesundheitsordnung“ in Afrika

Am vergangenen Freitag war der Afrika-Integrationstag, der den freien Fluss von Menschen, Waren und Dienstleistungen sowie von Finanzkapital über die afrikanischen Landesgrenzen hinweg fördern soll. Aus diesem Anlass haben die Afrikanischen Zentren für Seuchenkontrolle gemeinsam mit der Afrikanischen Union (AU) einen Impfpass für alle AU-Länder eingeführt. Der Pass wird in digitaler Form vorliegen. Wie ähnliche Dokumente, die in der EU, Australien, Neuseeland, Kanada und einer Reihe anderer Länder eingeführt wurden, wird er einen QR-Code enthalten, der gescannt werden kann, um nachzuweisen, dass der Inhaber vollständig gegen Covid-19 geimpft wurde, und um die PCR-Ergebnisse anzuzeigen.

Afrikanische Staatsoberhäupter und führende Vertreter des internationalen Gesundheitswesens, die an der Veranstaltung teilnahmen, erklärten, dass das virtuelle Dokument und der E-Health-Backbone Teil der „neuen Gesundheitsordnung“ Afrikas sein werden. Um den Ball ins Rollen zu bringen, haben 21 der 54 Länder des Kontinents zugestimmt, den Pass zu verwenden.

Africa CDC wurde 2017 von der Afrikanischen Union (AU) eingerichtet, vermutlich hauptsächlich mit Mitteln reicher westlicher Geberländer – etwa 75 % des AU-Haushalts stammen von externen Partnern, insbesondere der Europäischen Union (EU) und einzelnen europäischen Staaten. Laut AU wird der Impfpass dazu beitragen, „die harmonisierte, standardisierte und koordinierte Ein- und Ausreise von Reisenden in den Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union durch digitale Lösungen zu fördern.“

Dies wird vermutlich auch bedeuten, dass ungeimpfte Afrikaner nicht mehr in die oder aus den 21 teilnehmenden Ländern reisen können – und das auf einem Kontinent, auf dem die geimpfte Kohorte nur 19 % der Bevölkerung ausmacht, so Africa CDC. Der amtierende Leiter von Africa CDC, Ahmed Ogwell, sagte, der Impfpass werde bald auf andere Impfstoffe wie den Gelbfieberimpfstoff ausgeweitet. Er sagte auch, dass Africa CDC Gespräche führe, um den Pass mit anderen globalen Systemen zu verbinden.

Ein AU-weiter Impfpass ist schon seit einiger Zeit in Arbeit:

Im Oktober 2020 startete die Africa CDC die Kampagne „Saving Lives, Economies and Livelihoods“, um Reisebeschränkungen zu vereinheitlichen und die betroffenen Volkswirtschaften zu unterstützen.

Im Januar 2021 führte Kenia als erstes Mitgliedsland der Afrikanischen Union die Trusted Travel Platform ein. Die kenianische Regierung hat das System seitdem für alle aus- und eingehenden Reisen zur Pflicht gemacht.

Äthiopien zog schnell nach und verbot die Verwendung von Papiertests. Nur Reisende mit der AU Trusted Travel App durften nach Äthiopien einreisen.

Bald darauf begann Simbabwe mit der Nutzung der App, ebenso wie die strategischen Fluglinienpartner Ethiopian Airlines, EgyptAir und Kenya Airways. Im Oktober 2021 tat Togo das Gleiche. Wie die Impfstoffallianz GAVI damals berichtete, „geht Togo auf dem Kontinent einen digitalen Weg und setzt auf Online-Tools, darunter digitale Impfpässe, um COVID-19 einzudämmen“.

Ende Oktober führte auch Marokko einen obligatorischen Impfpass für Aktivitäten in Gebäuden sowie für Reisen im In- und Ausland ein und löste damit landesweite Proteste aus.

Die wahre Agenda

Nun tun fast die Hälfte der 54 afrikanischen Länder dasselbe. Aber zu welchem Zweck? Wie ich bereits erwähnt habe, bietet ein Impfpass-System wenig bis gar keine Hoffnung, die Übertragung des Virus zu kontrollieren, und zwar aus dem einfachen Grund, dass die entsprechenden Impfstoffe kaum oder gar nicht vor einer Übertragung schützen. Wie immer deutlicher wird, übertragen geimpfte und ungeimpfte Personen das Virus, sobald sie infiziert sind, in ähnlichem Maße auf andere.

Vielleicht ist eine andere Agenda im Spiel. Interessanterweise verkündete der Minister für digitale Wirtschaft und Transformation in Togo bei der Einführung des Impfpasses, dass es dabei nicht nur um die öffentliche Gesundheit gehe, sondern um die Förderung der Digitalisierung der gesamten Wirtschaft des Landes:

Die Ausgabe des COVID-19-Impfpasses trägt dazu bei, die Ziele der Roadmap der Regierung zu erreichen, die auf die Digitalisierung aller Wirtschaftssektoren des Landes abzielt. Nach dem Vorbild der asiatischen Länder und der Europäischen Union ist dieser fälschungssichere und überprüfbare Pass ein Impfnachweis, der die Freizügigkeit unserer geimpften Bürger im In- und Ausland erleichtern wird.

Wie ich in meinem Buch „Scanned: Why Vaccine Passports and Digital Identity Will Mean the End of Privacy and Freedom“ (Warum Impfpässe und digitale Identität das Ende von Privatsphäre und Freiheit bedeuten) darlege, erleichtert die Einführung von Impfpässen den Aufbau einer Infrastruktur für digitale Identität auf der ganzen Welt. Es ist der sprichwörtliche Fuß in der Tür für digitale ID-Plattformen, die wiederum notwendig sind, um digitale Währungen der Zentralbanken zu installieren. Das französische Rüstungsunternehmen Thales, das an der Entwicklung von Impfpässen und digitalen ID-Plattformen in Europa und darüber hinaus beteiligt war, sieht in Impfpässen einen „Vorläufer digitaler ID-Brieftaschen“.

Der CEO von iProove, einem Unternehmen für biometrische IDs und Auftragnehmer von Homeland Security, äußerte sich ähnlich: „Die Entwicklung von Impfpässen wird in Zukunft den gesamten Bereich der digitalen ID vorantreiben. Es geht also nicht nur um Covid, sondern um etwas viel Größeres“.

Zufälligerweise ist das Unternehmen, das die Anwendung für den Zugriff auf den Africa CDC Travel Pass entwickelt hat, ein in Johannesburg ansässiger Anbieter digitaler Zahlungen namens Cassava Fintech, der wiederum eine Tochtergesellschaft eines der größten einheimischen Telekommunikationsunternehmen Afrikas, Econet, ist. Tatsächlich ist die Travel Pass-Anwendung von Africa CDC lediglich eine Erweiterung der Sasai Global-App von Cassava, die das Unternehmen als Afrikas erste „globale Super-App“ bezeichnet.

Mastercard-Partnerschaft

Cassava ist gerade eine strategische Partnerschaft mit dem US-Kreditkartenriesen Mastercard eingegangen, mit dem vorgeblichen Ziel, die digitale Inklusion in ganz Afrika voranzutreiben und bei einer Reihe von Initiativen zusammenzuarbeiten, darunter die Ausweitung des Africa CDC TravelPass“:

Mastercard geht eine Partnerschaft mit Cassava Fintech ein, um die Sicherheit von TravelPass über die Community Pass-Plattform von Mastercard zu verbessern. Mastercard Community Pass ist eine interoperable digitale Plattform, die die Erbringung von Dienstleistungen für marginalisierte Einzelpersonen und Gemeinschaften erleichtert, einschließlich des Zugangs zu wichtigen Gesundheitsdiensten wie der Verfolgung von Patientenpflegeplänen für Covid-19. Die gemeinsame Initiative von Mastercard und Cassava Fintech zielt darauf ab, eine einheitliche Lösung mit größerem Komfort und verbesserter Sicherheit anzubieten, die als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie sichere grenzüberschreitende Reisen in Afrika fördern soll.

Die Partnerschaft wird es den beiden Organisationen auch ermöglichen, die Zusammenarbeit zu erforschen, wie z.B. die weitere Integration des Community Pass mit den mobilen und finanziellen Dienstleistungen von Cassava Fintech, das Acquiring und die Verarbeitung von Kartenzahlungen auf dem gesamten Kontinent sowie die Einführung einer virtuellen oder physischen Karte auf der Sasai SuperApp.

Mastercard spielt bereits eine führende Rolle bei biometrisch gestützten digitalen Identitätsprogrammen in Afrika. Das Unternehmen finanziert das ID4D-Programm (Identity for Development) der Weltbank, vor dem das Center for Human Rights and Global Justice (CHRGJ) der New York School of Law kürzlich gewarnt hat, dass es den Weg in die „digitale Hölle“ ebnen könnte. Im Oktober letzten Jahres stellte Mastercard eine gemeinsame Initiative mit dem Fintech-Partner Paycode vor, die darauf abzielt, die biometrischen Daten von 30 Millionen Menschen aus entlegenen Gebieten Afrikas zu erfassen, um sie mit digitalen Identitäten und Bankkonten über Smartcards auszustatten.

Es ist gängige Praxis, dass westliche Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen und supranationale Institutionen biometrische Identitäts- und Zahlungssysteme in den ärmeren, weniger entwickelten Teilen der Welt testen, bevor sie sie auf reiferen Märkten einführen. Wie ich im Mai für NC berichtet habe, will Mastercard in Großbritannien ein „biometrisches Kassenprogramm“ mit dem Namen „Smile to Pay“ einführen, aber erst nachdem es in Brasilien, dem Nahen Osten und Asien getestet wurde.

AGRA-Verbindung

Ein weiteres interessantes Merkmal von Cassava Fintech ist sein Gründungs-CEO, Strive Masiyiwa, ein äußerst gut vernetzter Geschäftsmann, der ursprünglich aus Simbabwe stammt, aber seit 2000 in London ansässig ist. Im Juni 2020 wurde Masiyiwa von der Afrikanischen Union zum Sondergesandten für Covid-19 ernannt. Bis zu seinem Rücktritt im Februar 2022 war er unter anderem für die Koordinierung der Beschaffung von medizinischen Hilfsgütern, Therapeutika und Impfstoffen für Afrika auf globaler Basis zuständig.

Neben der Leitung von Econet und seinen Tochtergesellschaften sitzt Masiyiwa im Vorstand einer Reihe von internationalen Gremien, darunter (welch Überraschung!) die Bill & Melinda Gates Foundation, Unilever Plc, Netflix, die National Geographic Society sowie die Global Advisory Boards der Bank of America, des Council on Foreign Relations (USA), des Bloomberg New Economy Forum und des Prince of Wales Trust for Africa. Außerdem war er 15 Jahre lang Vorstandsmitglied der Rockefeller Foundation.

Masiyiwas Verbindungen zur Gates Foundation reichen sogar noch weiter zurück. Zusammen mit Kofi Annan, der Rockefeller Foundation und der Gates Foundation war Masiyima Mitbegründer der Alliance for a Green Revolution in Africa, deren Vorsitzender er wurde, nachdem Annan von dieser Aufgabe zurückgetreten war. Das Programm, das darauf abzielt, traditionelles Saatgut und landwirtschaftliche Praktiken in 13 afrikanischen Ländern durch chemische Düngemittel und kommerzielles Saatgut zu ersetzen, war selbst nach seinen eigenen Maßstäben ein komplettes Desaster.

Die Gruppe hat mehr als 1 Milliarde Dollar aufgebracht – zwei Drittel davon stammen von der Gates-Stiftung, die in den GVO-Riesen Monsanto (jetzt im Besitz von Bayer) investiert hat – mit dem Versprechen, „die Erträge und Einkommen von 30 Millionen landwirtschaftlichen Haushalten bis 2020 zu verdoppeln“. Das ist nicht geschehen. Tatsächlich wurden diese Ziele im Juni 2020 still und leise von der AGRA-Website gestrichen, nachdem eine unabhängige Bewertung der Tufts University kaum Belege für Fortschritte gefunden hatte.

Im Jahr 2021 veröffentlichte die Alliance for Food Sovereignty in Africa (AFSA) – die größte zivilgesellschaftliche Organisation auf dem Kontinent, die (in den Worten von Tim Wise, dem Autor des Tufts-Berichts) „größtenteils Lebensmittelproduzenten vertritt, nicht nur Landwirte, sondern auch Fischer, Viehzüchter und andere“ – einen offenen Brief, in dem sie behauptete, dass die Grüne Revolution in Afrika gescheitert sei. In der Erklärung forderte die AFSA die Geber der Allianz für eine Grüne Revolution in Afrika auf, die Finanzierung der AGRA-Initiative einzustellen:

Nach fast 15 Jahren, in denen mehr als 1 Milliarde Dollar für die Förderung des Einsatzes von kommerziellem Saatgut, chemischen Düngemitteln und Pestiziden in 13 afrikanischen Ländern ausgegeben wurden und zusätzlich 1 Milliarde Dollar pro Jahr an Subventionen der afrikanischen Regierungen für Saatgut und Düngemittel, hat AGRA nicht den Nachweis erbracht, dass die Erträge, Einkommen oder die Ernährungssicherheit für Kleinbauernhaushalte in den Zielländern signifikant und nachhaltig gestiegen sind.

Wie AGRA dürfte auch das Impfpassprogramm der CDC Afrika ein kompletter Fehlschlag sein, zumindest wenn es darum geht, die Verbreitung von COVID einzudämmen. Indem es geimpfte Menschen zu Reisen ermutigt, wie es 2019 der Fall war, wird es die Ausbreitung von COVID-19 in einer Region, die von den schlimmsten Auswirkungen weitgehend verschont geblieben ist, wohl noch fördern.

Anfang 2022 räumten viele Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens die Unwirksamkeit von Impfpässen ein. Jonay Ojeda, Sprecher der spanischen Gesellschaft für öffentliche Gesundheit und Gesundheitsverwaltung, sagte im Februar der spanischen Tageszeitung El Mundo: „Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen uns, dass der COVID-Pass bei der Verringerung von Infektionen nur sehr wenig oder gar nicht wirksam ist, insbesondere bei der Omicron-Variante“, und fügte hinzu, dass der Impfpass eher ein „Gimmick als ein wirksames“ Instrument sei.

Wie ich seinerzeit feststellte, ist er viel mehr als nur eine Spielerei. In vielen Ländern hat die Einführung von Impfpass-Systemen die Funktionsweise der Gesellschaft radikal umgestaltet und das Leben für eine große Minderheit der Bevölkerung nahezu unmöglich gemacht. Sie hat zu einem noch nie dagewesenen Ausmaß an Segregation und Diskriminierung geführt und die Spaltung der Gesellschaft massiv verschärft. Die Impfpflicht hat auch die Kapazität der Gesundheitssysteme verringert und das Vertrauen in die Aufsichtsbehörden, die wichtigsten Grundsätze der Ethik im Gesundheitswesen und die Impfstoffe selbst untergraben.

Wenn Impfpasssysteme zu einem festen Bestandteil der globalen Rechtslandschaft werden, wird dies vermutlich bedeuten, dass jeder, der seinen Impfplan nicht auf dem neuesten Stand hat, in Zukunft keine internationalen Grenzen mehr überschreiten kann. Und das würde im Wesentlichen das Ende zweier grundlegender ethischer Prinzipien bedeuten, die der modernen Medizin zugrunde liegen: die körperliche Autonomie (das Recht, Entscheidungen über das eigene Leben und die eigene Zukunft zu treffen) und die körperliche Integrität (das Recht auf Selbsteigentum und Selbstbestimmung über den eigenen Körper). Mit anderen Worten: Wenn wir jemals wieder reisen wollen, haben wir kein Mitspracherecht mehr darüber, was in unserem Körper passiert.

Und das alles für nicht sterilisierende Impfstoffe, die nur sehr wenig Schutz vor einer Übertragung oder Infektion mit COVID-19 bieten und deren Sicherheitsprofil immer fragwürdiger erscheint.