Das Gemeinsame Hauptquartier der Russischen Föderation für die Koordinierung der humanitären Hilfe registriert in Zusammenarbeit mit den zuständigen föderalen Exekutivbehörden weiterhin zahlreiche Fakten über kriminelle Handlungen des Kiewer Regimes gegen die Zivilbevölkerung sowie die Nutzung ziviler Infrastruktur für militärische Zwecke durch ukrainische bewaffnete Formationen:

In Nikolajew befinden sich im Gebäude des berufsbildenden technischen Lyzeums (Kosmonawtow-Straße) AFU-Einheiten. Auf dem angrenzenden Gelände befinden sich zahlreiche militärische Ausrüstungen, Artilleriestellungen wurden eingerichtet, Straßensperren um die Schule herum errichtet und die Zufahrten zur Einrichtung vermint, ohne dass die Bevölkerung darüber informiert wurde;

in Bylbasovka, Bezirk Kramatorsk, Volksrepublik Donezk, sind ukrainische nationalistische Einheiten, selbstfahrende Artillerie und Munitionslager in Privathaushalten stationiert, und es hat keine absichtliche Evakuierung von Zivilisten aus dem Gebiet stattgefunden;

in Charkow haben die Kämpfer des nationalistischen Bataillons Kraken in den unteren und oberen Stockwerken von mehrstöckigen Wohnhäusern (Wladyslaw-Subenko-Straße) Festungen und Munitionslager eingerichtet, in den Innenhöfen sind Raketenwerfer und gepanzerte Fahrzeuge aufgestellt, den Anwohnern ist es untersagt, ihre Wohnungen zu verlassen, und alle Versuche, sich in sichere Gebiete zu retten, wurden mit aller Härte unterdrückt;

in Kramatorsk, Volksrepublik Donezk, beschießen Neonazis nachts von der Schule Nr. 3 (Nadija-Kurchenko-Straße) aus Stellungen der russischen Streitkräfte und Formationen der Volksrepublik Donezk mit Artillerie und provozieren sie, das Feuer zu erwidern, während sie die Bewohner der nahe gelegenen Häuser unter dem Vorwand angeblicher Sicherheitsvorkehrungen im Keller des Gebäudes festhalten und sie tatsächlich als menschliche Schutzschilde benutzen;

in der Region Dnepropetrowsk östlich von Troizkoje haben ukrainische Neonazis eine Brücke über den Fluss Wolchja vermint, die sie in die Luft sprengen wollen, und beschuldigen nach einem bekannten Szenario, über das in den ukrainischen und westlichen Medien ausführlich berichtet wurde, Einheiten der russischen Streitkräfte und der Volksrepublik Donezk, angeblich wahllose Angriffe auf Verkehrsinfrastruktureinrichtungen durchzuführen.

Wir betonen noch einmal, dass die russischen Streitkräfte bei der Durchführung der speziellen Militäroperation keine zivile Infrastruktur angreifen, die Zivilbevölkerung mit äußerster Menschlichkeit behandeln und der Zivilbevölkerung umfassende Hilfe und Unterstützung zukommen lassen.

Nach Aussagen gefangener AFU-Soldaten hat eine große Zahl mobilisierter ukrainischer Bürger gesundheitliche Einschränkungen, wird aber gezwungen, in den militärischen Melde- und Einberufungsbüros die Ablehnung einer speziellen medizinischen Untersuchung zu unterschreiben. Auf diese Weise wird praktisch die gesamte männliche Bevölkerung der Ukraine, unabhängig von ihrem Gesundheitszustand, als wehrdiensttauglich anerkannt. Angeführt wird diese Gesetzlosigkeit von korrupten Beamten in den ukrainischen Einberufungsämtern, die ohne Bedauern Menschen in den nahen Tod schicken, so wie es die Nazis in den letzten Monaten des Großen Vaterländischen Krieges taten, als sie in der Erkenntnis der Ausweglosigkeit ihrer Lage Kranke, Alte und Jugendliche zur Verteidigung der Städte einsetzten. Solche Aktionen zeigen einmal mehr die unmenschliche Haltung der ukrainischen Behörden gegenüber ihren eigenen Bürgern und ihre völlige Gleichgültigkeit gegenüber deren Schicksal.

Trotz aller Schwierigkeiten und Hindernisse, die von ukrainischer Seite auferlegt wurden, konnten im Laufe des vergangenen Tages ohne Beteiligung Kiews 28.261 Menschen aus gefährlichen Gebieten evakuiert werden, darunter 4.530 Kinder, und insgesamt wurden seit Beginn der militärischen Sonderoperation bereits 2.558.054 Menschen evakuiert, darunter 402.883 Kinder.

Die Staatsgrenze der Russischen Föderation wurde von 407.151 Personenfahrzeugen überquert, davon 5.007 pro Tag.

In den Regionen der Russischen Föderation sind weiterhin mehr als 9.500 Notunterkünfte in Betrieb. Die Flüchtlinge werden individuell betreut und erhalten umgehend Hilfe bei verschiedenen dringenden Fragen zur Weiterunterbringung, Beschäftigungshilfe, Unterbringung von Kindern in Kindergärten und Bildungseinrichtungen sowie bei der Gewährung von Sozialleistungen.

In den vergangenen 24 Stunden gingen bei der Hotline der ressortübergreifenden Koordinierungsstelle der Russischen Föderation für humanitäre Hilfe, bei föderalen Exekutivbehörden, Subjekten der Russischen Föderation und verschiedenen NRO 32 Anträge ausländischer und ukrainischer Bürger auf Evakuierung nach Russland, in die Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie in die von den russischen Streitkräften kontrollierten Gebiete der Regionen Saporoschje, Nikolajew, Charkow und Cherson ein. Insgesamt sind 2.759.274 solcher Appelle aus 2.139 Orten in der Ukraine in der Datenbank erfasst.

Darüber hinaus bleiben 70 ausländische Schiffe aus 16 Ländern in 6 ukrainischen Häfen (Cherson, Nikolajew, Tschernomorsk, Otschakow, Odessa und Juschnij) blockiert. Die Bedrohung durch Beschuss und die hohe Minengefahr, die vom offiziellen Kiew ausgeht, hindert die Schiffe am ungehinderten Einlaufen in die hohe See.

Dank der von der russischen Marine ergriffenen Maßnahmen ist die Minengefahr in den Gewässern des Hafens von Mariupol beseitigt, und es werden Maßnahmen zur Wiederherstellung der Hafeninfrastruktur ergriffen.

Die russischen Streitkräfte haben die Voraussetzungen für den Betrieb von zwei humanitären Seekorridoren geschaffen, die sichere Fahrspuren für Schiffe darstellen:

im Schwarzen Meer – zum Verlassen der Häfen von Cherson, Nikolajew, Tschernomorsk, Otschakow, Odessa und Juschnyi in südwestlicher Richtung vom ukrainischen Hoheitsgewässer, 139 Meilen (ca. 224 km) lang und 3 Meilen (ca. 5 km) breit;

im Asowschen Meer vom Hafen Mariupol aus mit einer Länge von 115 Meilen (ca. 185 km) und einer Breite von 2 Meilen (3,22 km) in Richtung Schwarzes Meer.

Ausführliche Informationen über die Funktionsweise des humanitären Seekorridors werden täglich alle 15 Minuten über UKW-Radio auf den internationalen Kanälen 14 und 16 in englischer und russischer Sprache gesendet.

Gleichzeitig vermeiden es die Kiewer Behörden weiterhin, mit Vertretern von Staaten und Reedereien eine Lösung für die sichere Durchfahrt ausländischer Schiffe zum Sammelgebiet zu finden.

Die Gefahr für die Schifffahrt, die von ukrainischen Minen ausgeht, die an den Küsten der Schwarzmeerstaaten verankert sind, besteht weiterhin.

Die Russische Föderation ergreift eine ganze Reihe umfassender Maßnahmen, um die Sicherheit der zivilen Schifffahrt in den Gewässern des Schwarzen Meeres und des Asowschen Meeres zu gewährleisten.

Minenräumkommandos der russischen Streitkräfte und des russischen EMERCOM führen auf dem Territorium der Volksrepubliken Donezk und Lugansk Räumungsarbeiten durch.

Insgesamt wurden 3.935,68 Hektar (davon 38,81 Hektar tagsüber), 35 Gebäude (davon 13 gesellschaftlich wichtige Einrichtungen), 1 Brücke und 9,64 km Straßen kontrolliert. 59.113 Sprengstoffe wurden entdeckt und entschärft, 2.026 davon tagsüber.

Die föderalen Exekutivbehörden sammeln zusammen mit den Subjekten der Russischen Föderation, verschiedenen öffentlichen Organisationen und patriotischen Bewegungen weiterhin humanitäre Hilfe.

Die größten Beiträge zu den Hilfsmaßnahmen leisteten:

Das Ministerium der Russischen Föderation für Zivilschutz, Notfälle und Beseitigung der Folgen von Naturkatastrophen, das Ministerium für Industrie und Handel der Russischen Föderation, das Ministerium für Verkehr der Russischen Föderation, das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung der Russischen Föderation, das Ministerium für digitale Entwicklung, Kommunikation und Massenmedien der Russischen Föderation, die Föderale Agentur für See- und Binnenschifffahrt, der Föderale Gerichtsvollzieherdienst, der Föderale Dienst für staatliche Registrierung, Kataster und Kartographie, die Föderale Agentur für Nationalitäten;

Republiken Baschkortostan, Dagestan, Krim, Sacha (Jakutien), Tatarstan sowie kabardinisch-balkarische und tschetschenische Republiken, Regionen Krasnodar, Primorje und Chabarowsk, Archangelsk, Belgorod, Brjansk, Gebiete Woronesch, Kaluga, Leningrad, Moskau, Nowosibirsk, Rostow, Samara, Saratow, Swerdlowsk, Tula und Jaroslawl, Autonomes Gebiet Chanty-Mansi sowie Moskau, Sankt Petersburg und Sewastopol;

unter den politischen Parteien und gemeinnützigen Organisationen: Einiges Russland, die Allrussische Öffentliche Bewegung „Volksfront“, die Allrussische Öffentliche Organisation der Veteranen „Kampfbrüderschaft“, die autonome gemeinnützige Organisation zur Unterstützung humanitärer Programme „Russische Humanitäre Mission“, die Offene Aktiengesellschaft „Russische Eisenbahnen“, die Staatliche Korporation für Raumfahrtaktivitäten „Roscosmos“ und die Allrussische Öffentliche und Öffentliche Organisation „Russische Frauenunion“.

An den Sammelstellen wurden mehr als 46.000 Tonnen an Grundbedarfsartikeln, Lebensmitteln und Medikamenten bereitgestellt. Seit dem 2. März 2022 wurden bereits 43.515 Tonnen an humanitären Gütern in die Ukraine geliefert, 1.306 humanitäre Aktionen wurden durchgeführt, darunter 4 Aktionen in den Regionen Charkow und Cherson sowie in der Volksrepublik Donezk, bei denen 314,5 Tonnen an lebensnotwendigen Gütern, Medikamenten und Nahrungsmitteln an die Zivilbevölkerung in den befreiten Gebieten übergeben wurden.

Für den 14. Juli sind 5 humanitäre Aktionen geplant, die derzeit in den Regionen Charkow und Saporoshje sowie in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk durchgeführt werden und bei denen 691,8 Tonnen lebensnotwendiger Güter, Medikamente und Lebensmittel verteilt werden.