Öffentliche Gesundheitspflicht zur Offenlegung der Ursache von Herzstillstand und plötzlichem Tod

Ereignisse im Zeitalter der verpflichtenden COVID-19-Impfung nicht mehr privat

Von Peter A. McCullough, MD, MPH

Gestern Abend habe ich in der Sendung Tucker Carlson Tonight (FOX News) gesagt, dass es eine Verpflichtung des öffentlichen Gesundheitswesens gibt, offenzulegen, was in einem Fall von Herzstillstand und plötzlichem Tod passiert, wenn dieser unerwartet und ohne Vorerkrankung auftritt.

Ich ging mit Tucker die Differenzialdiagnose durch und kam zu dem Schluss, dass im Fall von Damar Hamlin die durch den Impfstoff COVID-19 ausgelöste subklinische Myokarditis und der anschließende Herzstillstand auf dem Spielfeld ganz oben auf der Liste standen. Tucker sagte, das sei „fair“. Ich denke, es ist mehr als fair, da die NFL ein COVID-19-Impfmandat hatte, wie auch das Militär, viele Unternehmen, Universitäten und Schulen. Wenn ein EUA-Impfstoff (Notfall-Impfstoff) vorgeschrieben ist, dann haben diejenigen, die ihren Spielern, Angestellten und Studenten dieses Produkt aufgedrängt haben, die ethische Verpflichtung, der Welt mitzuteilen, was als Ergebnis des Mandats geschehen ist, und allen Betroffenen zu helfen, sich auf das vorzubereiten, was als Nächstes passieren könnte.

Damar Hamlin ist nicht nur ein weiterer Fall von „ungeklärtem plötzlichem Kindstod“. Für die NFL war es „Prime Time“, für die Familie, die Ärzte der Buffalo Bills und das Personal des University of Cincinnati Medical Center ist es nun „Truth Time“. Hat er den Impfstoff, die Marke und die verabreichte Dosis genommen? Stimmt der klinische Befund mit den durch den Impfstoff COVID-19 hervorgerufenen subklinischen Myokarditiden und dem Herzstillstand nach Wiederbelebung überein? Wenn nicht, was ist die nachgewiesene Ursache seines Unglücks (hypertrophe Kardiomyopathie, anomale Koronararterien, katecholaminerge ventrikuläre Tachykardie, langes QT-Syndrom, Brugada-Syndrom, Takotsubo-Kardiomyopathie, Lungenembolie, Rückenmarks-/Intrakranialverletzung usw.). Ich gehe davon aus, dass Hamlin sich neurologisch erholen und von der Beatmungsmaschine abkommen wird, sodass es möglich ist, dass die moralische Verpflichtung zur Offenlegung in der Zukunft in seinen Händen liegen wird. Wahrscheinlich ist die NFL-Karriere beendet, ein ICD wird implantiert werden, aber eine neue Aufgabe im öffentlichen Gesundheitswesen könnte vor ihm liegen. Wir beten für seine rasche und vollständige Genesung in den Händen hervorragender medizinischer Fachkräfte und mit der Unterstützung seiner Familie und seines Teams.