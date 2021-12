Österreicher das „Epizentrum“ des Kampfes um medizinische Freiheit und Demokratie

In Interviews mit The Defender sagten drei Personen, die der sich entwickelnden autoritären Krise in Österreich nahe stehen, das Land befinde sich an der Frontlinie eines laufenden gefährlichen medizinischen Experiments, das die Grenzen sozialer Duldung und Konformität als Reaktion auf Autorität teste.

Die tiefste Sünde des menschlichen Geistes ist es, Dinge ohne Beweise zu glauben. – Aldous Huxley

In getrennten Interviews mit The Defender sagten drei Personen, die der sich entwickelnden autoritären Krise in Österreich nahe stehen, dass das Land an der Frontlinie eines laufenden gefährlichen medizinischen Experiments steht, das die Grenzen der sozialen Duldung und Konformität als Reaktion auf Autorität testet.

The Defender interviewte Dr. Michael Brunner, Rechtsanwalt und Vorsitzender der neuen politischen Partei Österreichs (MFG), Dr. Maria Hubmer-Mogg, eine österreichische Ärztin und Aktivistin, und Monica Frohmann, die in Österreich Cranio-Sacral-Therapie praktiziert.

Alle drei erzählten von ihren Erfahrungen während der COVID-Pandemie und äußerten sich zu allem, von Abriegelungen über Impfvorschriften bis hin zu der Frage, inwiefern sie Österreich als Testfall für globalen Autoritarismus und den Großen Reset sehen.

Bevor wir uns mit ihren Erkenntnissen befassen, ist es nützlich zu verstehen, welche Rolle COVID bei den aktuellen Ereignissen in Österreich gespielt hat.

Epizentrum des Wandels

Österreich ist das erste Land der Welt, das eine Impfpflicht per Gesetz vorschlägt.

Die neuen Vorschriften der Regierung werden voraussichtlich im Januar von der Legislative verabschiedet und sollen im Februar 2022 in Kraft treten. Nach dem derzeitigen Wortlaut des Gesetzes laufen die Vorschriften im Januar 2024 aus.

Diejenigen, die der Impf- und Auffrischungsimpfungspflicht nicht nachkommen, müssen vierteljährliche Bußgelder zahlen, mit Ausnahme von Schwangeren und Kindern unter 14 Jahren, die nicht geimpft werden müssen.

In einem Land mit 9 Millionen Einwohnern, in dem angeblich zwei Drittel der Bevölkerung geimpft sind, wird das Gesetz möglicherweise mindestens ein Drittel der österreichischen Bürger ausgrenzen und bestrafen.

Die Zahl der bestraften Personen könnte dramatisch ansteigen, wenn die Menschen weitere Auffrischungsimpfungen verweigern.

Angesichts dieser neuen Gesetzgebung wurde den Befürwortern der österreichischen Impfkampagne vorgeworfen, einen Angriff auf die Demokratie zu begehen. Die Regierung scheint jegliche Informationen, die ihrer Agenda und der Impfstoffverteilung im Wege stehen könnten, abzulehnen oder zu unterdrücken.

Wie in anderen Ländern werden auch in Österreich immer mehr Daten bekannt, die der Notwendigkeit von Impfverboten oder einer Impfpflicht widersprechen.

Wissenschaftler und Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt geben offen zu, dass die Impfung die Übertragung des Virus nicht beeinträchtigt, dennoch werfen hochrangige österreichische Regierungsbeamte den Ungeimpften weiterhin ignorantes und antisoziales Verhalten vor.

Seit Beginn der Pandemie wurden für die gesamte Bevölkerung Ausgangssperren verhängt, wobei in einigen Einrichtungen das Tragen eines Armbands vorgeschrieben ist, das die Impfung bestätigt.

Unnachgiebigkeit der Regierung, zunehmende Verweigerung

Die Regierung hat die Beschränkungen für geimpfte Österreicher ab dem 12. Dezember für einen Zeitraum von drei Wochen während der Ferienzeit gelockert.

Die nicht geimpften Österreicher unterliegen jedoch weiterhin strengen Beschränkungen und dürfen ihre Häuser nur für grundlegende Bedürfnisse oder Arztbesuche verlassen.

Während sich das Virus in Europa ausbreitet, gibt es immer mehr Proteste gegen die Politik der österreichischen Regierung. Dennoch haben führende Politiker ihre Rhetorik zur Unterstützung der internationalen Agenda nur noch verstärkt und behauptet, Impfstoffe seien die wichtigste Lösung, um das Virus zu stoppen.

Der österreichische Bundeskanzler Alexander Schallenberg gab am 20. November den Impfgegnern die Schuld an der Pandemie.

„Wir haben zu viele politische Kräfte in diesem Land, die vehement, massiv und öffentlich gegen diese Impfung kämpfen. Das ist unverantwortlich. Das ist eigentlich ein Angriff auf unser Gesundheitssystem. Und angestachelt von diesen radikalen Impfgegnern, von fadenscheinigen Fake News, sind leider zu viele von uns nicht geimpft worden. Die Folge sind überfüllte Intensivstationen und enormes menschliches Leid.“

Es sollte sein letzter offizieller Kommentar zu Impfstoffen sein. Am 2. Dezember kündigte Schallenberg seinen Rücktritt im Zuge der Korruptionsvorwürfe gegen den Vorsitzenden seiner Partei, Sebastian Kurz, an.

Wie in den meisten Ländern der Welt ist auch die österreichische Politik von Spannungen und Spaltungen geprägt, vor allem in Bezug auf die Impfstoffverpflichtung.

Doch selbst wenn die Führung in Österreich wechselt, lassen sich die mächtigen globalen Wirtschaftskräfte, die hinter der Regierungspolitik stehen, nicht beirren. Sie präsentieren weiterhin Impfstoffe als einzige Lösung für die Pandemie.

Angesichts der Statistiken und Berichte über die begrenzte Wirksamkeit und die schädlichen Auswirkungen der Impfstoffe protestierten die Bürger schon lange vor der Ankündigung des neuen Gesetzes.

Angesichts der bevorstehenden Zwangsimpfung sind viele Österreicher zutiefst besorgt und haben begonnen, den Widerstand gegen das neue Gesetz zu organisieren.

Als Reaktion auf die vorgeschlagenen neuen Verordnungen und im Zuge der unnachgiebigen politischen Atmosphäre finden in Österreich einige der größten und heftigsten Proteste statt.

Am 4. und 11. Dezember protestierten Menschenmassen in Wien gegen das neue Impfstoffgesetz.

Weitere Kundgebungen mit Zehntausenden von trotzigen Bürgern fanden in Städten im ganzen Land statt, darunter Graz, Linz und Salzburg.

Während die größten Demonstrationen in Wien weitergehen, behaupten Regierung und Presse nach jeder Demonstration immer wieder, dass nur 40.000 Menschen auf der Straße waren.

Die Organisatoren schätzen jedoch, dass bei den jüngsten Kundgebungen mindestens 300.000 Bürger gezählt werden konnten.

Insgesamt haben die Medien die Demonstranten weitgehend verurteilt, wobei ein Großteil der in- und ausländischen Presse kleinere Gewalttaten bei ansonsten friedlichen Versammlungen hervorhob oder, wie Schallenberg, behauptete, die Kundgebungen seien von ignoranten Rechtsradikalen organisiert worden.

Unerhörte Stimmen aus Österreich

Seit Beginn der Pandemie haben eine Reihe von informierten Politikern, Rechtsanwälten und Ärzten die Reaktion der österreichischen Regierung in Frage gestellt und die Legitimität von Politik und Gesetzen in Frage gestellt.

Die meisten von ihnen stützen sich auf wissenschaftliche Daten und persönliche Erfahrungen, die Sperrungen oder Verordnungen nicht rechtfertigen.

In Österreich gibt es immer mehr Menschen, die die Gültigkeit der Regierungspolitik anzweifeln. Ihre Stimmen bedrohen die Wirksamkeit des neuen Gesetzes.

Im September erhielt eine neue politische Partei, die MFG, 6 % der Stimmen in Oberösterreich. Im Mittelpunkt des Parteiprogramms stehen die Rechte des Einzelnen bei persönlichen Gesundheitsentscheidungen.

Die MFG fordert eine neue, offene Regierungspolitik, die auf sachlichen Informationen über die Pandemie beruht. Der Vorsitzende der Partei, Michael Brunner, ist ein unabhängiger Rechtsanwalt mit Erfahrung im Bereich des staatlichen Machtmissbrauchs.

In einem Interview mit The Defender erklärte Brunner, warum die Gründung einer politischen Partei notwendig war.

Er sagte:

„Der Eifer des Staates, die Freiheit des österreichischen Volkes einzuschränken, war schockierend. Und bei der ersten Sperre im März 2020 wurde deutlich, dass es um viel mehr geht als nur um die Bekämpfung einer Gesundheitskrise.“

Brunner sagte, dass Ladenbesitzer einstweilige Verfügungen erhielten, die es ihnen untersagten, ihre eigenen Geschäfte zu betreten, und dass die Polizei geschickt wurde, um Menschen in ihren Privatwohnungen zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass sie sich an die neu eingeführten COVID-Regeln und -Vorschriften hielten.

Brunner fügte hinzu:

„Diese Maßnahmen stehen im Widerspruch zur rechtsstaatlichen Demokratie in Österreich. Ich habe mich zunächst vehement gegen die schwerwiegenden Rechtsverstöße der Regierung gewehrt. Der Oberste Gerichtshof Österreichs hat die meisten dieser COVID-Maßnahmen für verfassungswidrig erklärt. Die ersten beiden Sperren, die einstweiligen Verfügungen – all das und mehr war rechtswidrig.“

Das Problem, so Brunner, sei, dass die Urteile des Verfassungsgerichtshofs immer zu spät kämen. Die Regierung verabschiedet Gesetze und erlässt Durchführungsverordnungen – und im Nachhinein erklärt das Verfassungsgericht die meisten, wenn nicht alle, für verfassungswidrig.

„Zu diesem Zeitpunkt sind bereits weitere Gesetze und Durchführungsverordnungen erlassen worden, was wiederum das Verfassungsgericht dramatisch ins Hintertreffen bringt“, so Brunner. „Das ist ein Spiel, das sie nie gewinnen können – sehr zum Leidwesen der Bürger.“

Brunner sagte, die Lösung sei klar. Er sagte:

„Wenn das System anfängt, rechtswidrig zu handeln, dann ist es zwecklos, es vor Gericht zu bekämpfen. Indem man ein politischer Akteur wird, kann man etwas bewirken.“

Dem staatlichen Narrativ widersprechen

Dr. Maria Hubmer-Mogg, eine Ärztin und Aktivistin, erklärte gegenüber The Defender, dass es auch wichtig sei, Informationen zu liefern, die der staatlichen Darstellung der Pandemie widersprechen.

Ihre ersten Bemühungen bestanden darin, andere zu organisieren, um den Austausch von Informationen zu erleichtern, die sonst nicht verfügbar waren

Hubmer-Mogg sagte:

Anfang dieses Jahres waren viele meiner Kollegen und Freunde der Meinung, dass wir andere Ärzte und Patienten über unsere Erkenntnisse informieren müssen, und so gründeten wir eine Organisation mit dem Namen „We Show Our Face“.

Sie sagte, frühe Studien hätten gezeigt, dass Masken keinen Einfluss auf die Ausbreitung des Virus hätten und dass das Tragen von Masken im Freien unsinnig sei.

„Wir wussten auch, dass das Ablegen unserer Masken ein Symbol dafür war, dass wir die Wahrheit über Impfstoffe und Abriegelungen sagten“, sagte Hubmer-Mogg.

Sie fügte hinzu:

„Ärzte und Anwälte nahmen eine Reihe von kurzen Videos für unsere Website auf, in denen wir unsere Bedenken über die Impfung der Kinder zum Ausdruck brachten. Es hat uns einigen Mut gekostet, weil wir wussten, dass das medizinische Establishment hinter uns her ist. Aber wir werden nicht aufhören.“

Was Ärzte und Praktiker sehen

Vielen Österreichern wird bewusst, dass die Erfahrungen der Mediziner im Widerspruch zu den Darstellungen von Regierungsvertretern und Mainstream-Medien stehen.

Das Vertrauen in ein Gesundheitssystem, das die Zahl der COVID-Fälle durch fragwürdige Tests in die Höhe getrieben und die Zahl der COVID-Todesfälle übertrieben hat, indem jeder, der an der Krankheit stirbt, als Opfer der Pandemie betrachtet wird, schwindet.

Monica Frohmann betreibt eine Online-Praxis für Homöopathie und betreut Patienten auf der ganzen Welt. Sie behandelt auch Patienten mit Craniosacral-Therapie in Österreich.

Frohmanns Erfahrungen während der Pandemie spiegeln wider, was viele Ärzte bei COVID-Patienten erlebt haben, worüber aber selten berichtet wird. Sie sprach über einige ihrer Beobachtungen in ihrer Praxis.

Frohmann sagte:

Derzeit sehe ich Patienten, die sich mit dem Virus angesteckt haben – etwa 60 % sind geimpft und 40 % sind ungeimpft. Und die Geimpften sind tendenziell kränker und haben tiefgreifendere Symptome. Sie haben höheres Fieber und stärkere Symptome, darunter Schmerzen, die so stark sind, dass sie sich kaum bewegen können.

Diejenigen, die geimpft wurden, brauchen im Allgemeinen länger, um sich zu erholen, als diejenigen, die nicht geimpft sind.

Frohmann berichtet, dass viele Geimpfte mit Nebenwirkungen zu kämpfen haben. Diese reichen von schweren Erkrankungen wie akuter Leukämie, die zwei Wochen nach der zweiten Dosis auftrat, über verschiedene Krebsarten bis hin zu Thrombosen.

Es gibt aber auch weniger schwerwiegende Erkrankungen wie intermittierendes Fieber über Wochen und Monate, Ausbrüche von Gürtelrose und rheumatoider Arthritis bei Menschen, die nie eine einzige Beschwerde hatten, so Frohmann. „Die Liste ist endlos.“

Brunner begründete seine Sichtweise mit den Berichten von Ärzten und der Analyse von Daten, die der Notwendigkeit von Sperrungen und Verordnungen direkt widersprechen.

Er sagte, dass die Unsicherheit und die Risiken, die mit COVID-Impfstoffen verbunden sind, die zentralen rechtlichen Grundlagen für die Anfechtung der Regierungspolitik darstellen.

Brunner sagte dem Defender:

Wir wissen nichts über die mittel- und langfristigen Nebenwirkungen des sogenannten Impfstoffs oder seine Auswirkungen auf Herzkrankheiten, Organe und Fruchtbarkeit. Was wir aber wissen, ist, dass die Impfschäden im Zusammenhang mit den COVID-19-Impfungen ins Unermessliche gehen. Millionen Menschen auf der ganzen Welt leiden bereits unter schweren Schäden und Zehntausende sind bereits gestorben.

„Das lässt nur eine Schlussfolgerung zu: Die Impfkampagne muss jetzt gestoppt werden. Und das hätte nie passieren dürfen, aber sie haben es trotzdem getan. Wir werden mit aller Kraft dafür kämpfen, dass nicht noch mehr Schaden angerichtet wird.“

Globale Zusammenarbeit bei der COVID-Behandlung

Obwohl Hubmer-Mogg sagt, dass sie die Notwendigkeit eines politischen Wandels erkannt hat und sich an den Kundgebungen beteiligt, hat sie sich auch dafür eingesetzt, Ärzte und Patienten mit Informationen zur Prävention und Behandlung von COVID zu versorgen.

Sie sagte, sie arbeite mit Gesundheitsorganisationen aus der ganzen Welt zusammen.

Sie sagte:

„Ich gehöre dem Lenkungsausschuss des ‚World Council for Health‘ an, einem Dachverband, in dem sich verschiedene Gruppen zusammengeschlossen haben, darunter solche aus Australien, Österreich, Deutschland, Mexiko und vielen anderen Ländern. Derzeit haben wir eine wöchentliche Vollversammlung mit internationalen Gastrednern, die Vorträge halten. Jeder kann sich informative Vorträge zu Themen anhören, die in den Mainstream-Medien kaum behandelt werden.“

Laut Hubmer-Mogg hat der Weltgesundheitsrat einen informativen Leitfaden zur frühzeitigen Behandlung von COVID zu Hause sowie Informationen für schwangere Frauen mit medizinischen Hinweisen zur Pandemie veröffentlicht. Neben den wöchentlichen Treffen und den Gesundheitsleitfäden biete auch die Website viele wertvolle Informationen, sagte sie.

Während die Regierung und die Presse Angst vor dem Virus schüren, arbeiten viele Mediziner daran, den Patienten zu helfen. Frohmann wirft den österreichischen Behörden vor, dass sie keine Informationen zur Verfügung stellen, mit denen sich die Symptome von COVID verhindern oder minimieren lassen.

Sie erklärte, dass die Regierung über nichts anderes spricht als über die Impfung. „Sie raten nicht zu gesunder Ernährung, Sport oder Nahrungsergänzungsmitteln. Nicht einmal Vitamin D oder ausreichende Mengen an Sonnenschein und frischer Luft“, sagte sie.

„Unabhängig davon, ob sie sich für eine Impfung entscheiden oder nicht, unterstütze ich die Patienten, und zusätzlich zur homöopathischen Behandlung empfehle ich gute Gesundheitsmaßnahmen, Nahrungsergänzungsmittel, Ernährung, Bewegung und so weiter“, so Frohmann gegenüber The Defender. „Ich helfe ihnen auch nach der Impfung, wenn sie eine Reaktion auf den Impfstoff zeigen. Ich verurteile sie keineswegs dafür, dass sie sich impfen lassen, das ist ihre persönliche Entscheidung, und die respektiere ich.“

Frohmann respektiert auch diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, sagte sie.

Verschlechterung der Freiheitsrechte

Österreich stand in den letzten 100 Jahren im Epizentrum der europäischen politischen Dynamik. Während die derzeitige Regierung versucht, die demokratischen Rechte seiner Bürger zu beschneiden, fühlen sich manche an die Vergangenheit erinnert.

Es bedarf jedoch keiner historischen Analogien, um zu verstehen, was jetzt geschieht. Den Menschen wird auf der Grundlage fragwürdiger Daten und Logik vorgeschrieben, wann sie ihre Häuser verlassen und wohin sie gehen dürfen.

Vor dem Hintergrund ihrer klinischen Beobachtungen sieht Frohmann die Mandate und das neue Gesetz als eine Verschlechterung der individuellen Freiheiten.

Sie sagte:

„Mein Problem mit all dem ist, dass unsere Menschenrechte völlig aus dem Fenster geworfen wurden. Ich hätte gesagt, dass so etwas in Österreich niemals passieren kann, weil die Geschichte hier schon so lange zurückliegt, und man sollte meinen, dass die Menschen in diesem Land etwas aus der Geschichte gelernt haben und dass Autoritarismus niemals möglich sein sollte. Aber es sieht so aus, als ob die Zwangsimpfungen am 1. Februar Realität werden.“

Frohmann sagte, dass die Österreicher aufstehen und sich weigern müssen, sich ihre Rechte nehmen zu lassen, und dass die Menschen im Rest der Welt wissen müssen, was hier passiert.

Sie sagte:

„Wenn es hier passieren kann, kann es überall passieren. Und wenn sie es erst einmal geschafft haben, uns zum Impfen zu zwingen, wo wird es dann aufhören? Was kommt als Nächstes?“

Im Rahmen ihrer Arbeit für Organisationen, die medizinische Informationen verbreiten, hat Hubmer-Mogg an den Demonstrationen teilgenommen, bei denen sie ihre Sichtweise der Regierungspolitik und des neuen Gesetzes darlegte.

Die erste wirklich große Kundgebung war am 20. November. Obwohl die Polizei und die Medien von etwa 40.000 Menschen sprachen, schätzten wir, dass es mindestens 300.000 waren. Ich hatte noch nie so viele Menschen auf den Straßen Wiens gesehen. Es gab Reden auf verschiedenen Bühnen, mit Ärzten, Politikern und anderen Menschen, die über die Notwendigkeit der Forderung nach demokratischer Freiheit sprachen.

Sie sagte, die Medien hätten auch die Zahlen unterschätzt und die Gewalt bei der Kundgebung am 4. Dezember übertrieben. „Ich habe auf beiden Kundgebungen gesprochen und betone, dass ich nicht für die Politik da bin, ich bin keine Politikerin“, sagte sie.

Hubmer-Mogg sagte:

„Wir sind zusammen und stehen Schulter an Schulter gegen die Tyrannei. Wir brauchen den Großen Reset der Globalisten nicht. Wir machen den großen Reset als menschliche Familie. Gemeinsam sind wir stark. Die tapferen Seelen auf der ganzen Welt können dies gemeinsam tun. Wir werden uns nicht dem fügen, was die Politiker uns aufzwingen wollen.“

Die Menschen kommen aus allen Altersgruppen, Berufen und Perspektiven, sagte Hubmer-Mogg, und sie alle kommen wegen eines einfachen Konzepts zusammen: „Wir haben die körperliche Autonomie als Teil unserer grundlegenden Menschenrechte, und wir haben das Recht, auf dieser Freiheit zu bestehen und mit der Wahrheit informiert zu werden“.

Sie sagte, dass die Menschen „instinktiv Nein zur Tyrannei sagen, und weil diese drakonischen Maßnahmen auf unwissenschaftlichen Absurditäten beruhen“.

Internationaler Kampf gegen Mandate

Zusätzlich zu den politischen Mitteln haben Brunner und die MFG begonnen, sich auf rechtliche Mittel vorzubereiten, um die Umsetzung der neuen Mandate zu verhindern. Brunner sagte:

„Der erste Schritt ist die Verteilung eines Musterbriefes, den wir zusammengestellt haben. Dabei handelt es sich um einen juristischen Einspruch gegen die Geldstrafe, die Sie zahlen müssen, wenn Sie sich nicht impfen lassen. Dieser Musterbrief wird auf der MFG-Website kostenlos zum Download zur Verfügung gestellt.“

Laut Brunner gibt es in Österreich rund 2,3 Millionen Ungeimpfte. Wenn die Hälfte von ihnen den Musterbrief verwendet, werden die Gerichte mit Einsprüchen überschwemmt.

„Das wird dem System einen Strich durch die Rechnung machen und zu erheblichen Verzögerungen führen“, so Brunner. „Es könnte eine entscheidende Rolle dabei spielen, das System teilweise zu schließen.“

Brunner sagte, die überschaubare Größe der österreichischen Bevölkerung mache das Land zum „perfekten Testfeld für die globalistische Agenda“. Er sagte:

Die derzeitige Stimmung wird immer düsterer und düsterer. Und immer mehr Menschen werden unruhig und ungeduldig. Sie beginnen zu begreifen, dass hinter der Situation mehr steckt als nur eine Gesundheitskrise.

Die dunklen Mächte, die hinter dieser Bewegung stehen, sind im Verborgenen, aber das ist nichts Neues unter der Sonne. Eine globale Elite infiltriert alle Lebensbereiche. Es ist schwierig, diese Hydra zu bekämpfen, aber wir werden den Kampf fortsetzen.

Hubmer-Mogg stimmte zu, dass es einen Kampf gegen internationale Kräfte zu gewinnen gibt, die Österreich als Testfeld sehen.

„Vielleicht denken die Globalisten, dass die Österreicher gehorsam sein werden, aber sie irren sich“, sagte sie. „Ihre Agenda wird bedeutungslos, wenn wir aus unserem Herzen sprechen.“

Globale Kräfte haben Österreich zu einem Testfall für Zwangsimpfungen gemacht, sagte sie. „Sie denken, dass das, was in Österreich funktioniert, auch im restlichen Europa und auf anderen Kontinenten funktionieren wird.“

Sie sagte, die Regierung übe mehr Druck aus und nutze die Angst, aber immer mehr Menschen würden erkennen, dass es eine repressive Taktik sei, den Ungeimpften die Schuld an der Pandemie zu geben.

„Wenn die Verweigerung einer Auffrischungsimpfung einen zum Kriminellen macht, wird die Mehrheit der Menschen aufwachen und erkennen, was passiert“, sagte Hubmer-Mogg. „Und wenn geimpfte Menschen weiterhin krank werden, wird es offensichtlich, dass wir von den Führern oder den Medien nicht die Wahrheit hören.“

„Wir werden auf die Straße gehen, bis dieser Unsinn aufhört“, sagte sie.

Brunner sieht auch die internationale Zusammenarbeit als Schlüsselelement bei der Bekämpfung von Mandaten. „Österreich steht bei der weltweiten Impfagenda an vorderster Front“, sagte er. „Deshalb brauchen wir jede internationale Hilfe, die wir bekommen können.“

Brunner wies darauf hin, dass sich kürzlich in Paris Demonstranten vor der österreichischen Botschaft versammelten und „Freiheit für Österreich!“ skandierten.

„Es ist tröstlich und Nahrung für unsere Seelen, internationale Unterstützung zu haben“, sagte er.

Brunner sagte, dass er und andere viel Networking betreiben, mit internationalen Anwälten, Organisationen und Institutionen in Kontakt treten, um Ideen auszutauschen und Plattformen für die Zusammenarbeit im Kampf gegen den Wahnsinn, der uns von der Regierung aufgezwungen wird, zu schaffen.

„Die unmittelbare Zukunft mag düster aussehen“, sagte Brunner. „Aber ich bin immer noch zuversichtlich, dass wir den Spieß erfolgreich umdrehen werden.“

Brunner fügte hinzu:

Hier ist etwas Großes im Gange. Es wächst ein Band zwischen der MFG und den Menschen, das uns immer näher zusammenrücken lässt.

Und das sagt mir etwas: Das System hat eine Grenze überschritten, die es nie hätte überschreiten dürfen. Menschen aus allen Gesellschaftsschichten wachen jetzt auf, protestieren und verstehen endlich, dass es an ihnen liegt, etwas zu ändern.

„Deshalb bin ich optimistisch, deshalb bleibe ich positiv. Am Ende werden wir triumphieren. Da bin ich mir sicher.“

Das Ausmaß des Widerstands gegen die Impfstoffpolitik und -verpflichtungen in Österreich könnte ähnliche Bemühungen im Rest der Welt beeinflussen. In Anbetracht der anhaltend starken Agenda der globalen Impfkampagne steht der Kampf wahrscheinlich erst am Anfang.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten und Meinungen sind die der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Children’s Health Defense wider.