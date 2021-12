Omikron: Das letzte Gefecht der Impfgegner

Von Ron Paul. Er ist ein US-amerikanischer Arzt und Politiker. Er ist Mitglied der Libertarian Party und war zwischen 1976 und 2013 (mit Unterbrechungen) als Republikaner Abgeordneter im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten. Paul war bei der US-Präsidentschaftswahl 1988 Kandidat der Libertarian Party und bewarb sich parteiintern um die republikanische Kandidatur zu den US-Präsidentschaftswahlen 2008 und 2012.

Gerade als Präsident Bidens verfassungswidrige Impfvorschriften von den Gerichten gekippt wurden, kündigten autoritäre Politiker, Gesundheitsbürokraten und die Mainstream-Medien eine neue Covid-Variante an, um eine weitere Runde von Verboten und Einschränkungen zu rechtfertigen. Die Dinge, die beim letzten Mal nicht funktioniert haben, sollten auch dieses Mal wieder angewandt werden, behaupten sie.

Für diese autoritären Kräfte war der Zeitpunkt des Auftauchens von Omikron perfekt.

Die Variante wurde zuerst in Südafrika entdeckt, und die Medien in den USA und Europa verbreiteten endlose Panikmache. Autoritäre Politiker nutzten die erzeugte Angst, um einen weiteren Angriff auf die Freiheit zu rechtfertigen. Europa machte dicht und wurde zu einem virtuellen Gefangenenlager. In Österreich, Deutschland und anderswo wurden Bürger ohne Impfpass zu Unpersonen.

Südafrikanische Gesundheitsbehörden berichteten, dass die Variante zwar ansteckender, aber weitaus milder als frühere Varianten zu sein schien, wie es bei solchen Viren üblich ist. Aber die Lockdowner wollten davon nichts wissen. Von Boris Johnson im Vereinigten Königreich bis hin zu DeBlasio in New York City war die Variante für sie die perfekte Tarnung, um den terrorisierten Bürgern die Stiefel wieder auf den Hals zu setzen.

Wie nicht anders zu erwarten, freute sich Fauci über das Auftauchen der neuen Variante und warnte vor „Rekordtodesfällen“ für die Ungeimpften. In ähnlicher Weise warnte Präsident Biden, dass dies ein „Winter des Todes“ für die Ungeimpften sei.

Aber es gibt etwas, was die Medien nicht über die Omikron-Ausbrüche berichten: sie finden unter den vollständig Geimpften statt. Die Cornell University, an der 97 Prozent des Campus vollständig geimpft sind und eine Maskenpflicht besteht, hat angekündigt, dass sie nach einem massiven Covid-Ausbruch zum reinen Online-Unterricht zurückkehren würde. Auch die National Football League hat an diesem Wochenende mehrere Spiele aufgrund von Covid-Ausbrüchen verschoben, obwohl die Liga praktisch zu 100 Prozent geimpft ist. Und die National Basketball Association, die zu über 95 Prozent geimpft ist, hat soeben bekannt gegeben, dass auch sie Spiele wegen eines Anstiegs der Covid-Fälle verschieben wird.

Der Impfstoff verhindert weder die Ansteckung noch die Übertragung des Virus: In den Staaten mit den höchsten Impfquoten grassieren die Fälle. Dennoch behaupten die „Experten“ weiterhin, dass die einzige Möglichkeit, um die Ausbreitung von Omikron zu stoppen, Impfstoffe sind! Immer mehr Menschen begreifen, dass dies keinen Sinn ergibt. Wenn Impfstoffe die Ausbreitung nicht stoppen, wie können sie dann die Ausbreitung stoppen?

Unterdessen hat Südafrika, das eine der niedrigsten Impfraten aufweist, soeben bekannt gegeben, dass dort nur ein winziger Bruchteil der Krankenhauseinweisungen mit Omicron im Vergleich zu früheren Varianten zu verzeichnen ist. Die südafrikanische Covid-Behörde hat in einem Schreiben an den Gesundheitsminister ein Ende der Eindämmungsmaßnahmen, der Rückverfolgung von Kontaktpersonen und der Quarantäne empfohlen.

Das ungeimpfte Südafrika hebt die Covid-Beschränkungen auf, während der überimpfte Norden die Quarantäne einhält. Irgendetwas passt da nicht zusammen.

Fauci liebt es zu sagen, dass ihn infrage zu stellen bedeutet, die Wissenschaft infrage zu stellen, aber das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Es geht um Macht. Fauci, die politischen Autoritäten und die korrupten Big-Pharma-Milliardäre versuchen, ein letztes Gefecht zu führen, und versuchen verzweifelt, Omikron als Rechtfertigung für weitere Tyrannei und Gewinne durchzusetzen. Aber die tatsächliche Wissenschaft macht nicht mit.

Omikron breitet sich aus, und die Impfstoffe können es nicht aufhalten. Bislang ist fast die Hälfte der Omikron-Infektionen symptomlos. Einige Experten sagen voraus, dass Omikron das Ende von Covid-19 bedeuten wird. Aber wir wissen, dass Covid-19 niemals enden wird, solange es Leute wie Fauci gibt. Es sei denn, wir jagen die Scharlatane und Profiteure davon und fordern unsere Freiheit zurück!