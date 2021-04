Die Hindenburg-Katastrophe war ein Luftschiffabsturz, der sich am 6. Mai 1937 in Manchester Township, New Jersey, Vereinigte Staaten, ereignete.

Das deutsche Passagierluftschiff LZ 129 Hindenburg fing Feuer und wurde beim Versuch, an seinem Verankerungsmast an der Naval Air Station Lakehurst anzudocken, zerstört.

Das Unglück forderte 35 Todesopfer (13 Passagiere und 22 Besatzungsmitglieder) von den 97 Menschen an Bord (36 Passagiere und 61 Besatzungsmitglieder), und ein zusätzliches Todesopfer am Boden.

Die Katastrophe war Gegenstand von Wochenschauberichten, Fotos und den von Herbert Morrison aufgezeichneten Radio-Augenzeugenberichten vom Landeplatz, die am nächsten Tag gesendet wurden. Sowohl für die Ursache der Zündung als auch für den anfänglichen Treibstoff für das nachfolgende Feuer wurden verschiedene Hypothesen aufgestellt. Die Publicity erschütterte das Vertrauen der Öffentlichkeit in das riesige, Passagiere tragende Starrluftschiff und markierte das abrupte Ende der Luftschiff-Ära.

„Es fängt wieder an zu regnen; es ist… der Regen hatte (äh) ein wenig nachgelassen. Die hinteren Motoren des Schiffes halten es gerade noch so, dass es nicht… Es ist in Flammen aufgegangen! Nimm das, Charlie! Nimm das, Charlie! Es brennt… und es stürzt ab! Es stürzt furchtbar ab! Oh, mein Gott! Gehen Sie aus dem Weg, bitte! Es brennt und geht in Flammen auf und… und es fällt auf den Verankerungsmast. Und alle Leute sind sich einig, dass das furchtbar ist; das ist die schlimmste der schlimmsten Katastrophen der Welt. Oh, es ist… [unverständlich] seine Flammen… Es stürzt ab, oh! Vier- oder fünfhundert Fuß in den Himmel und es… es ist ein schrecklicher Absturz, meine Damen und Herren. Es ist Rauch, und jetzt steht es in Flammen; und der Rahmen kracht auf den Boden, nicht ganz auf den Verankerungsmast. Oh, die Menschheit! Und all die Passagiere, die hier herumschreien. Ich habe es Ihnen gesagt; es – ich kann nicht einmal mit den Leuten reden, ihre Freunde sind da drauf! Ah! Es ist… es… es ist ein… ah! I… Ich kann nicht reden, meine Damen und Herren. Ehrlich: Es liegt einfach nur da, eine Masse rauchender Trümmer. Ah! Und alle können kaum atmen und reden und das Geschrei, meine Dame, ich… I… Es tut mir leid. Ehrlich: Ich… Ich kann kaum noch atmen. I… Ich werde reingehen, wo ich es nicht sehen kann. Charlie, das ist schrecklich. Ah, ah… Ich kann nicht, ich… Hört zu, Leute; ich… Ich muss kurz unterbrechen, weil ich meine Stimme verloren habe. Das ist das Schlimmste, was ich je erlebt habe“.

Herbert Morrison, Transkription der WLS-Radiosendung, die die Hindenburg-Katastrophe beschreibt.

[4k, 50 fps, koloriert] Hindenburgh Zeppelin letzte Fahrten nach New York und Katastrophe.