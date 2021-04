UNO bestätigt: Französischer Luftangriff im Januar in Mali tötete 19 Zivilisten

Luftangriffe trafen eine Hochzeitsfeier, keine Kämpfer

Jason Ditz

Wie viele Nationen, die in Luftkriege verwickelt sind, kämpft Frankreich darum, mit den Gelegenheiten fertigzuwerden, in denen sie die falschen Leute bombardieren. Nur wenige Tage nach einem Bericht über einen französischen Luftangriff, bei dem Zivilisten in Gao getötet wurden, den Frankreich bestritt, hat die UNO ihren Bericht über einen Luftangriff im Januar in Zentral-Mali vorgelegt.

Dutzende Menschen wurden bei dem Luftangriff am 3. Januar getötet, und Frankreich behauptete, es habe sich um „mehrere Dutzend Kämpfer“ gehandelt. Mali behauptete auch, Frankreich habe Militante „neutralisiert“. Die Dorfbewohner sagten, und die UNO bestätigte schließlich, dass sie gerade eine Hochzeitsfeier voller Zivilisten bombardiert hätten.

19 Zivilisten wurden getötet. An der Hochzeit nahmen über 100 Zivilisten und fünf bewaffnete Personen teil. Die UNO geht davon aus, dass es sich bei den bewaffneten Personen um Kämpfer handelte. Dennoch wurden überwiegend Zivilisten angegriffen und getötet.

Das französische Verteidigungsministerium gab eine Erklärung ab, in der die Ergebnisse der Vereinten Nationen bestritten wurden, und behauptete, sie hätten „eine bewaffnete Terroristengruppe“ bombardiert und definitiv keine Hochzeit.

Menschenrechtsgruppen forderten unabhängige Untersuchungen. Es ist unwahrscheinlich, dass dabei irgendetwas herauskommen wird, da jede Gruppe entweder den Standpunkt Frankreichs spiegeln und damit die Unabhängigkeit opfern muss, oder Vorwürfen terroristischer Propaganda ausgesetzt sein wird.