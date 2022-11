Olympiasportler (24) erkrankte nach Pfizer-Impfung: „Ich dachte wirklich, mein Leben sei vorbei!“

Die olympische Athletin Genevieve Florence erkrankte nach ihrem ersten Impfstoff von Pfizer. Sie war Mitglied der olympischen Synchronschwimm-Mannschaft und trainierte 10 Stunden pro Tag, sechs Tage die Woche.

Sie war auch als Schauspielerin tätig. Die Branche, in der sie arbeitete, machte die Coronaimpfung zur Pflicht. „Ich habe es sofort bereut“, erzählt Florence in dem Dokumentarfilm Safe and Effective: A Second Opinion.

In den Wochen nach der Spritze verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand weiter. Sie hatte hämmernde Kopfschmerzen. „Es war, als ob jemand in meinem Kopf war und versuchte, herauszukommen. Mir war schwindlig. Ich bin buchstäblich auf dem Boden herumgekrochen.“

„Ich dachte wirklich, mein Leben sei vorbei“, sagt Florence, während sie zu weinen beginnt. „Ich konnte nicht einmal essen oder kochen. Ich konnte nicht einmal aufstehen. Ich konnte nicht auf mich selbst aufpassen. Meine Mutter kam zweimal pro Woche, um mein Bett zu beziehen, Besorgungen zu machen und zu putzen. Ich konnte überhaupt nichts tun.“

Der Dokumentarfilm begleitet sechs Menschen, die kurz nach der Coronaimpfung erkrankten. Auch eine junge Witwe ist darin zu sehen. Sie leiden unter Schmerzen und haben mit Stress zu kämpfen, während die Ärzte ihre Beschwerden abtun.

Während meiner Genesung habe ich meine erste große Rolle in einem Film bekommen. Sie sagten, sie könnten mich nicht engagieren, wenn ich nicht doppelt geimpft sei. So verlor ich nicht nur meine Gesundheit, sondern wegen der Impfung auch meinen Job. Ich wurde fast obdachlos; meine Miete wurde von jemandem bezahlt, der mir helfen wollte. *Pfizer

