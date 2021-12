Olympische Winterspiele in China: US-Boykott – „Wer boykottiert eigentlich wen?“

Von Peter Koenig: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt in der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Mitautor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020)

Präsident Biden, der bei einem virtuellen Treffen mit Wladimir Putin „rote Linien“ gegen Russland und die Ukraine gezogen hat, vergisst nicht, wie wichtig der Boykott der Olympischen Winterspiele in China ist.

Es handele sich lediglich um einen diplomatischen Boykott, so Madame Jen Psaki, Pressesprecherin des Weißen Hauses. Dennoch wünschen sie und Biden den US-Teilnehmern viel Glück und werden sie unterstützen. Das heißt, sie sagen. Die US-Sportler dürfen an den Spielen teilnehmen. Es ist die US-Diplomatie, die zurückgehalten wird. Das ist eine Heuchelei, wie sie nur Washington – und vielleicht Brüssel als EU- und NATO-Hauptquartier – aufbringen kann. Jetzt hat sich auch Australien dem ruchlosen Club angeschlossen.

Hoffen sie ernsthaft, dass der Rest der Welt ihrem Beispiel folgen wird, weil sie „mit“ den USA sein wollen und nicht als „gegen“ das große Imperium wahrgenommen werden wollen?

Vielleicht werden einige in der Tat Nachahmer sein. Angst ist der Name des Spiels, sei es für Covid oder politische Sanktionen. Die westliche Menschheit zittert vor Angst. So viel Angst, dass der Denkprozess buchstäblich aufgehört hat, nach Logik zu funktionieren, sogar bei den Tyrannen selbst.

Frau Psaki erklärte den Boykott als Reaktion auf „Pekings Menschenrechtsverletzungen“ und fügte hinzu, was sie „Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ nennt. Sie bezog sich dabei natürlich auf die Autonome Region Xinjiang-Uigurien (XUAR), eine autonome Region der Volksrepublik China (VRC), die flächenmäßig das größte Gebiet Chinas ist und im Nordwesten des Landes in der Nähe von Zentralasien liegt.

Es ist gut möglich, dass die Pressesprecherin nicht weiß, wovon sie spricht, sondern nur die gängige Darstellung wiederholt.

Es gibt eine Reihe von Standardbeschuldigungen, die regelmäßig gegen China vorgebracht werden, ohne jede Substanz. Dies ist einer von ihnen. Siehe „Xinjiang in meinen Augen“: Entlarvung der Lügen und der Anti-China-Propaganda, die sich auf Chinas autonome Region Xinjiang der Uiguren konzentriert.

Es genügt zu sagen, dass die Region Xinjiang ein Dreh- und Angelpunkt für die berühmte chinesische Gürtel- und Straßeninitiative (BRI) ist, die China über Zentralasien mit Europa und mit dem Indischen Ozean verbindet.

Washington sieht in China und insbesondere in der BRI eine wirtschaftliche Bedrohung seiner vermeintlichen Vormachtstellung und setzt daher alles daran, China und insbesondere die Region Xinjiang, in der bei einer Gesamtbevölkerung von 26 Millionen Uiguren etwa 12 Millionen überwiegend Muslime sind, zu verunglimpfen.

Was von Washington nicht gesagt wird, ist, dass die CIA und andere US-Geheimdienste uigurische Muslime rekrutieren, ausbilden und in den Nahen Osten schicken, um den Dschihad zu bekämpfen, hauptsächlich in Syrien, aber auch im Irak. Wenn sie zurückkehren, wurden sie darauf trainiert, in Xinjiang für Chaos und Instabilität zu sorgen. Die chinesische Regierung bildet sie um, damit sie wieder in die uigurische Gesellschaft der Region Xinjiang integriert werden können.

Der andere Bereich Chinas, in dem Washington und seine westlichen Verbündeten Peking gerne angreifen, ist Taiwan, ein chinesisches Territorium. Als die Kuomintang, die Nationalistische Partei Chinas, 1949 den Bürgerkrieg gegen die Kommunistische Partei des Vorsitzenden Mao verlor, floh sie auf die Insel Taiwan, die sie seither besetzt hält. Taiwan ist jedoch ein Teil Chinas. Im Oktober 1971 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Resolution, in der Taiwan nicht mehr als China anerkannt, sondern stattdessen beschlossen wurde, dass die Volksrepublik China vertreten würde, was bedeutet, dass Taiwan Teil der Volksrepublik China ist. Es sieht so aus, als ob die USA in der Geschichte zurückgeblieben sind und Taiwan immer noch als unabhängiges Land und ihren Verbündeten betrachten.

Wie Präsident Xi bei mehreren Gelegenheiten erwähnt hat, wird Taiwan auf friedliche Weise in die VR China integriert werden. Einmischungen von außen, etwa durch die Vereinigten Staaten und einige ihrer europäischen Verbündeten, haben in diesen Verhandlungen nichts zu suchen. Das ist eine innere Angelegenheit Chinas. Man stelle sich vor, China würde sich in die inneren Angelegenheiten der USA einmischen und Partei ergreifen. Unvorstellbar!

Was den meisten westlichen Mächten, die immer noch mit den „freiheitssuchenden“ USA liebäugeln, ebenfalls zu entgehen scheint, ist die miserable Menschenrechtsbilanz der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie ist so unverschämt und beschämend, dass das Abu-Ghraib-Gefängnis im Irak und Guantanamo auf Kuba als Amerikas Folterkammern bekannt sind, in denen es keine Menschenrechte gibt.

Und das sind nur zwei von mehr als 100 US-Gefangenenlagern, in denen die Menschenrechte nicht nur mit Füßen getreten, sondern in den meisten Fällen ganz offen abgeschafft werden. Folter ist das Gebot der Stunde. Nur ein extremer Heuchler könnte ein anderes Land der Menschenrechtsverletzungen beschuldigen.

Anfang dieser Woche kündigte Peking strenge Gegenmaßnahmen für den Fall an, dass die USA tatsächlich ihren „diplomatischen“ Boykott der Olympischen Winterspiele in China durchsetzen würden.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, erklärte, China würde einen solchen Schritt als offene politische Provokation betrachten. Er nannte jedoch keine Einzelheiten darüber, wie China auf den „diplomatischen Boykott“ reagieren könnte. Er sagte auch, dass nach dem virtuellen Gipfel zwischen den Präsidenten Xi und Biden im letzten Monat weder amerikanische Diplomaten noch der Präsident zu den Olympischen Spielen eingeladen wurden. Das bedeutet, dass der „Boykott“ eine reine PR-Farce der USA ist, ohne es zu sagen.

Die westlichen Befürworter hoffen, die Menschenrechtslage in China fälschlicherweise in ein schlechtes Licht zu rücken. Sogar amerikanische Athleten könnten „trainiert“ werden, die chinesische Menschenrechtslage offen anzuklagen und ihnen Folterungen der Uiguren vorzuwerfen, obwohl sie keine Ahnung haben, wovon sie reden, weil sie einfach nur Botschaften nachplappern würden, ohne zu wissen, was sie eigentlich sagen.

Tatsächlich kennen die meisten Länder, von denen man erwartet, dass sie sich an Bidens Vorgaben halten, die Wahrheit nicht, oder sie kennen die Wahrheit, wollen aber an den Lügen ihres heuchlerischen Meisters festhalten.

Peking hat also eine Reihe von Möglichkeiten, die USA zu „boykottieren“ – wie in „Build Back Better“. Zum Beispiel durch Handelssanktionen. Festlandchina und Taiwan sind die größten Hersteller von Halbleitern, die in modernen Autos verwendet werden. Wenn China die Produktion und/oder die Lieferung von Halbleitern einschränkt, kommt die gesamte westliche Autoindustrie zum Stillstand. Die japanische und die südkoreanische Autoindustrie sind bereits von Lieferengpässen betroffen, die auf Unterbrechungen der Lieferkette aufgrund von Covid zurückzuführen sind. Derzeit steht die Autoproduktion von Toyota praktisch still.

Der Westen ist auch bei medizinischen Geräten (70 %) und Medikamenten (bis zu 90 %) zu 70 % bis 90 % von China abhängig. Angesichts einer heftigen Pandemie, die den Menschen im Westen verkauft wird, einer Pandemie, die durch die Schwächung des menschlichen Immunsystems alle möglichen Krankheiten hervorruft, für die regelmäßig Medikamente benötigt werden, könnten Engpässe bei den Medikamenten problematisch sein. Eine Unterbrechung der Lieferkette könnte nicht nur Bestürzung, sondern eine regelrechte Katastrophe auslösen.

Ist es möglich, dass Biden und seine Top-Berater nicht verstehen, was Chinas Gegenmaßnahmen für die US-Autoindustrie bedeuten könnten, die bereits weitgehend ausgelagert ist? Ganz zu schweigen vom Gesundheitssektor, der von einer westlich hergestellten Krankheit geplagt wird, die derzeit „den Westen heimsucht“ und dringend auf in China hergestellte Medikamente angewiesen ist.