Alle Freiheit wird verloren sein, wenn der Krieg gewonnen ist – Ein Krieg in der Ukraine (oder anderswo) wird das digitale Mittelalter einläuten

Schließlich ist es erst 100 Jahre her, dass ein „temporäres“ Identifizierungssystem für Kriegszeiten, das die Bewegungsfreiheit unter eklatanter Verletzung internationaler Normen einschränken sollte, auf der ganzen Welt Fuß fasste… und dann nie wieder verschwand. Die Rede ist natürlich von Ihrem schicken „internationalen Reisepass“ – ein Reisepass aus dem Ersten Weltkrieg, der den Regierungen ursprünglich helfen sollte, Spione, Flüchtlinge und andere unerwünschte Personen im Auge zu behalten.

Der Völkerbund sollte dieses teuflische Dokument abschaffen. Doch dann kam die Spanische Grippe auf, und der Völkerbund beschloss, dass diese Karte zur öffentlichen Sicherheit auch zum Schutz der öffentlichen Gesundheit verwendet werden könnte. (Später gaben sie zu, dass dies nicht stimmte, aber zu spät, ihr Trottel!)

Heute zahlen die Leute Unsummen für diese Ausweise für verdächtige Personen – sie gelten sogar als „Statussymbole“. Wahrscheinlich werden in 30 Jahren genmanipulierte Humanoide auf TikTok damit prahlen, dass sie mit ihrem implantierten Sberbank-Mikrochip-Gesundheitsausweis ihren dampfgetriebenen Tesla ohne Visum nach Mexiko fahren können.

Lassen Sie uns gemeinsam in der Zeit zurückreisen und uns daran erinnern, wie wir zu diesem traurigen Zustand gekommen sind.

Vor dem Krieg fragte niemand nach einem Reisepass.

Der moderne Reisepass ist zu einem so akzeptierten und selbstverständlichen Bestandteil des zivilisierten Lebens geworden, dass sich kaum jemand die Mühe macht, zu fragen, wie oder warum er entstanden ist. Haben die Höhlenmenschen dieses Kennzeichnungssystem von den Dinosauriern geerbt?

Im Laufe der Geschichte sind Reisedokumente mal mehr, mal weniger in Mode gekommen – aber der internationale Reisepass, den wir alle kennen und lieben, ist praktisch brandneu; im Großen und Ganzen nicht viel älter als das erste Harry Potter-Buch.

Damals konnte man sich wenigstens einen Pass mit F. Scott Fitzgerald teilen.

Der unersetzliche Stefan Zweig – der sich schließlich umbrachte, weil er sich über die Pässe und so viele andere schreckliche Entwicklungen zu seinen Lebzeiten aufregte – lieferte den besten Bericht aus erster Hand über die Einführung dieses Reisedokuments und was es für diejenigen bedeutete, die einst eine bessere Welt kannten:

Nichts macht uns den ungeheuren Rückfall, in den die Welt nach dem Ersten Weltkrieg gefallen ist, deutlicher als die Einschränkung der Bewegungsfreiheit des Menschen und die Beschneidung seiner Bürgerrechte. Vor 1914 gehörte die Erde allen. Die Menschen gingen, wohin sie wollten, und blieben, so lange sie wollten.

Es gab keine Genehmigungen, keine Visa, und es macht mir immer wieder Freude, die jungen Leute zu verblüffen, wenn ich ihnen erzähle, dass ich vor 1914 ohne Pass von Europa nach Indien und nach Amerika gereist bin, ohne jemals einen Pass gesehen zu haben. Man schiffte sich ein und stieg aus, ohne befragt oder befragt zu werden, man musste kein einziges der vielen Papiere ausfüllen, die heute erforderlich sind. […] Die Welt war in der Defensive gegen Fremde, überall kamen sie zu kurz. Die Demütigungen, die einst nur für Kriminelle erdacht worden waren, wurden nun dem Reisenden auferlegt, vor und während jeder Reise. […]

Wenn ich die vielen Formulare zusammenzähle, die ich in diesen Jahren ausgefüllt habe, Erklärungen für jede Reise, Steuererklärungen, Devisenbescheinigungen, Grenzübertrittsgenehmigungen, Einreisegenehmigungen, Ausreisegenehmigungen, Anmeldungen für die Ein- und Ausreise; die vielen Stunden, die ich in Vorzimmern von Konsulaten und Behörden verbracht habe, die vielen freundlichen und unfreundlichen, gelangweilten und überarbeiteten Inspektoren, vor denen ich gesessen habe, die vielen Prüfungen und Verhöre an den Grenzen, die ich durchgemacht habe, dann spüre ich sehr stark, wie viel Menschenwürde in diesem Jahrhundert verloren gegangen ist, das wir in unserer Jugend leichtgläubig als eines der Freiheit, als der Föderation der Welt erträumt hatten. Der Verlust an schöpferischer Arbeit, an Gedanken, der durch diese den Geist zermalmenden Verfahren entstanden ist, ist unermesslich. Haben nicht viele von uns mehr Zeit damit verbracht, behördliche Regeln und Vorschriften zu studieren als geistige Werke!

Der erste Ausflug in ein fremdes Land führte nicht mehr in ein Museum oder zu einer weltberühmten Sehenswürdigkeit, sondern zu einem Konsulat, zu einem Polizeibüro, um eine „Genehmigung“ zu erhalten.

Es macht in der Tat Spaß, darüber nachzudenken (und leise zu weinen), wie der Erste Weltkrieg – der angeblich verschiedene autokratische Regime zerstörte und sie durch freiheitsliebende liberale Demokratien ersetzte – in Wirklichkeit das Ende eines der grundlegendsten und elementarsten Menschenrechte einläutete: das Recht, irgendwohin zu gehen, ohne eine Sondergenehmigung zu benötigen oder sich von einem diabetischen TSA-Agenten die Nasenflügel massieren zu lassen.

Dieses Phänomen wurde von B. Traven in seinem sehr guten Roman Das Todesschiff (1924) sehr schön zusammengefasst:

Mir scheint, dass die Karte des Seemanns und nicht die Sonne das Zentrum des Universums ist. Ich bin mir sicher, dass der große Krieg nicht für Demokratie oder Gerechtigkeit geführt wurde, sondern aus keinem anderen Grund als dem, dass ein Polizist oder ein Einwanderungsbeamter das Recht hat, Sie aufzufordern und dafür gut bezahlt zu werden, ihm Ihren Matrosenausweis zu zeigen oder was auch immer. Vor dem Krieg hat Sie niemand nach einem Pass gefragt.

Igitt.

Der Völkerbund des Scheiterns

Und waren die Menschen glücklich? Kriege um Freiheit und Unabhängigkeit sind am meisten zu verdächtigen, seit die Preußen ihren Freiheitskrieg gegen Napoleon geführt haben. Alle Völker haben ihre Freiheit verloren, als dieser Krieg gewonnen wurde, denn alle Freiheit ging in diesen Krieg und ist seither dort geblieben.

Der Völkerbund sollte irgendwann Anfang bis Mitte der 1920er Jahre das internationale Passsystem abschaffen. Es stand buchstäblich „auf der Tagesordnung“.

Dann, im Jahr 1926, gaben die Regierungen der Welt eine große Ankündigung: Die Pässe werden bleiben, auch wenn wir wissen, dass sie unpopulär und diskriminierend sind. Wie auch immer findet euch damit ab.

Zumindest haben sie es versucht!

Das einzige Nicht-Arschloch auf dieser Passkonferenz war der Delegierte aus Ungarn, der immer wieder darauf hinwies, dass das Passsystem entmenschlichend und im Grunde nutzlos sei.

Dinge, die nicht passiert sind.

Sogar die Italiener – die ein sehr schmieriges Spiel spielten, indem sie Pässe grundsätzlich ablehnten, aber dennoch sagten, sie wollten sie – gaben zu, dass die Verwendung eines Stück Papiers, um jemanden als „gesund“ zu kennzeichnen, keinen Sinn ergibt, weil man immer krank werden kann.

In einem 1931 veröffentlichten Artikel erklärte der italienische Diplomat Egidio Reale, warum die Liga des Scheiterns von allen gehasst wurde:

Vernünftige Menschen hofften, dass mit der Rückkehr des Friedens auch die frühere Freiheit von Reisebeschränkungen wiederkehren würde. Doch trotz feierlicher Erklärungen in den Friedensverträgen, Aufforderungen internationaler Organisationen und Versprechungen mehrerer Regierungen wurde das System der Passpflicht nicht abgeschafft oder auch nur verändert. Es wurde in gewisser Weise sogar noch verschärft.

Dieser Mann hatte keine Ahnung, wie gut er es hatte. Er durfte ohne den Nachweis einer vierten Auffrischungsimpfung reisen.

Unverbesserlich optimistisch

Wie wir zweifelsfrei bewiesen haben, wird alle Freiheit verloren sein, wenn der nächste Krieg gewonnen wird. Es spielt nicht einmal eine Rolle, „wer“ diesen zukünftigen Krieg gewinnt – das ist das Beste daran!

Dein Urgroßvater wurde von unverbesserlichen Schwachköpfen gejagt – jetzt bist du dran.

Der nächste Krieg – der wirklich alles Mögliche sein könnte, wie z. B. ein heimtückischer Cyberangriff oder ein koordinierter Börsencrash oder ein Satellit, der einen elektronischen Impuls aussendet, der alle Cheeseburger von McDonald’s verstrahlt und Zillionen von Menschen tötet – wird dazu führen, dass sich die normalen Menschen gegenseitig den sofortigen Untergang wünschen. Jeder, der überlebt, wird wie Geflügel aus der Massentierhaltung behandelt.

Es ist nicht alles schlecht. Es könnte sogar Spaß machen, auf eine seltsame Art und Weise. Es kommt nur auf den Blickwinkel an.

Hier ist zum Beispiel der britische Journalist Philip Gibbs, der sich darüber wundert, wie schrecklich alles im Jahr 1920 war:

Auf Gedeih und Verderb wird eine Revolution stattfinden. Sie ist in dem Sinne geschehen, dass es bereits keine Ähnlichkeit mehr zwischen dem Europa nach dem Krieg und dem Europa vor dem Krieg gibt, was die geistige Einstellung der Massen zu den Problemen des Lebens angeht. In jedem Land gibt es Einzelne, Männer und Frauen, die so tun, als ob das, was geschehen ist, keinen Unterschied gemacht hätte und als ob sich die Menschen nach einer Zeit der Unruhe wieder im alten Stil „einrichten“ würden. Sie sind lediglich Schlafwandler.

Aber da ist Henry Miller, der immer den Silberstreif am Horizont sah und über das Paris der Nachkriegszeit schrieb:

Wenn ich auf den Champs-Elysées spazieren gehe, denke ich ständig an meine wirklich ausgezeichnete Gesundheit. Wenn ich ‚Gesundheit‘ sage, meine ich Optimismus, um ehrlich zu sein. Unheilbar optimistisch! Ich stehe immer noch mit einem Bein im neunzehnten Jahrhundert. Ich bin ein bisschen zurückgeblieben, wie die meisten Amerikaner.

Die Menschheit hängt an einem seidenen Faden, Freunde.