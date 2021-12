Omikron-Hype „ergibt keinen Sinn“

childrenshealthdefense.org: In der letzten Folge von The Hill’s Rising“ diskutierte die Journalistin und politische Kommentatorin Kim Iversen über die neue Omicron-Variante und die zögerliche COVID-Impfung in Südafrika, wo die Verbreitung von COVID und die Zahl der Krankenhausaufenthalte gering sind.

Ist die Panik um die Omicron-Variante übertrieben? Diese Frage stellte die Journalistin und politische Kommentatorin Kim Iversen in der jüngsten Folge von The Hill’s „Rising“.

Iversen stellte fest, dass nach der Berichterstattung über die neue Variante die Aktienmärkte fielen, Länder ihre Grenzen schlossen und Reiseverbote für südafrikanische Länder verhängt wurden.

„Ärzte, die Omicron-Patienten in Südafrika behandeln, sagen, dass die Variante mit so milden Symptomen einhergeht, dass der Hype keinen Sinn macht“, so Iversen.

Der südafrikanische Gesundheitsminister Joe Phaahla warf den Ländern, die Einreiseverbote verhängt und die Grenzen geschlossen haben, „reflexartige Reaktionen“ vor.

Die Vorsitzende der Afrikanischen Ärztevereinigung, die derzeit Patienten mit der Omicron-Variante beobachtet, sagte, die Variante zeige „eine sehr milde Krankheit … ohne auffällige Symptome“, außer einem „leichten Husten“.

„Die Finger werden auf die Ungeimpften und Ungeimpften in Afrika gezeigt“, sagte Iversen. „Die Idee ist, dass, wenn sich das Virus ungehindert ausbreiten kann, sich weitere Varianten bilden werden“.

Aber wie kommen die Menschen auf die Idee, dass sich das Virus in Afrika besonders stark ausbreitet, fragte Iversen?

„Die Menschen gehen davon aus, dass das Virus auf dem Kontinent wuchern muss, weil die Impfraten in Afrika extrem niedrig sind“, sagte sie.

Es stimmt zwar, dass der Kontinent mit nur 6 % vollständig geimpften Personen eine der niedrigsten Impfraten der Welt aufweist, aber die Weltgesundheitsorganisation hat Afrika in ihren wöchentlichen Pandemieberichten stets als eine der am wenigsten betroffenen Regionen der Welt“ bezeichnet.

Trotz der extrem geringen Ausbreitung und der wenigen Krankenhausaufenthalte, so Iversen, „kursiert derzeit das Narrativ, dass der Grund für das Auftreten von Omicron in den schlechten Impfraten in Afrika zu suchen ist“.

Einige Leute machen die Pharmaunternehmen für die niedrigen Impfraten in Afrika verantwortlich, weil sie ihre Patente nicht freigeben wollen. Sie behaupten, es sei die Gier von Big Pharma, die die Welt vom Zugang zu den „wertvollen Impfstoffen“ abhält.

Doch diese Behauptung ist nicht ganz richtig, so Iversen. „Viele Menschen in Afrika wollen den Impfstoff einfach nicht“, sagte sie.

Zwei Tage bevor Omicron in die Schlagzeilen geriet, berichtete Reuters, dass Südafrika Johnson & Johnson und Pfizer gebeten hatte, die Lieferung ihrer COVID-Impfstoffe einzustellen, weil die Menschen nicht daran interessiert seien, sie zu nehmen.

„[Die südafrikanische Regierung] sagte, dass die erwachsene Bevölkerung zu zögerlich sei und es zu viele Impfungen gebe“, berichtete Iversen.

Südafrika ist nicht das einzige afrikanische Land, das den COVID-Impfstoff nicht annehmen will.

In einer kürzlich durchgeführten Umfrage zur Akzeptanz des COVID-Impfstoffs in fünf westafrikanischen Ländern stellten die Forscher fest, dass das Vertrauen in den Impfstoff gering und die Zurückhaltung groß ist.

Nur 9 % der Senegalesen halten es für „sehr wahrscheinlich“, sich impfen zu lassen, wenn der Impfstoff allgemein verfügbar ist. In Liberia halten sich nur 16 % der Bürger für geeignet, sich impfen zu lassen.

Die Befragten zeigten sich auch nicht sonderlich besorgt über neue Varianten oder COVID im Allgemeinen – 77 % der Befragten aus den fünf befragten afrikanischen Ländern glaubten, dass COVID in den nächsten sechs Monaten für ihr Land ein „nicht ernsthaftes oder überhaupt nicht ernsthaftes“ Problem darstellen wird.

Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge befürchtet man in der afrikanischen Elfenbeinküste, dass Impfstoffdosen ungenutzt bleiben könnten. Reuters beobachtete Impfstoffzentren in „dicht besiedelten Gebieten“, in denen „das Gesundheitspersonal untätig war und keine Patienten hatte“.