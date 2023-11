Online-Überwachungsmechanismen in Großbritannien werden zum Spiegelbild autoritärer Staaten (und andere Länder könnten folgen)

Im Vereinigten Königreich versucht der Innenminister, die bestehenden Überwachungsgesetze zu überarbeiten, um sie noch nützlicher für das Bestreben der Behörden zu machen, so viele personenbezogene Daten wie möglich von den Telekommunikationsanbietern zu sammeln.

Und – dies würde in einem Prozess geschehen, der „vereinfacht“ wird, obwohl er in Wirklichkeit viel komplizierter ist, wenn man echte demokratische Werte in Betracht zieht.

Und zwar nicht nur diejenigen, die für die Überwachung durch britische Telekommunikationsunternehmen in ihrem eigenen Land bezahlen – und von dieser Überwachung betroffen sind -, sondern auch diejenigen im Ausland, für die britische Unternehmen Dienstleistungen erbringen.

Nichts davon scheint richtig zu sein, aber es ist auch nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass Regierungen auf der ganzen Welt immer mehr die Grenzen der Tugend, der wahren Demokratie und sogar der Ethik ausloten.

Aber vielleicht wissen Sie nicht, wer diesen jüngsten und höchst umstrittenen Vorschlag gemacht hat: Es ist Suella Braverman. Die britische Innenministerin.

Und Braverman will, dass die Telekommunikationsunternehmen den Behörden noch mehr Informationen über ihre – übrigens zahlenden – Kunden zur Verfügung stellen.

Ist das überhaupt möglich, mag sich der Zyniker vom Dienst fragen. Nach Ansicht des britischen Regierungsmitglieds offenbar ja, und zwar sehr.

Das Gesetz, das hier „überarbeitet“ werden soll, ist der Investigatory Powers Act 2016 (auch bekannt unter dem „Kosenamen“ Snooper’s Charter, der vorwiegend von Bürgerrechtlern und Datenschützern verwendet wird).

Viele von ihnen dachten, dass dieses Gesetz nicht noch schlimmer werden könnte. Aber jetzt könnten viele von ihnen Zweifel bekommen.

Das geänderte Gesetz würde Telekommunikationsunternehmen dazu verpflichten, der Regierung Zugang zur Kommunikation ihrer Kunden (Bürger) zu gewähren, unabhängig davon, ob diese sich einer „Anfrage“ widersetzen oder nicht.

Welchen Wert hätte es also, wenn Sie als Nutzer einer sozialen Website oder eines Internetportals (auf der Ebene der Telekommunikationsunternehmen) Einspruch gegen die Entfernung von Inhalten oder ein Verbot einlegen würden? Wenn dieser Vorschlag im Vereinigten Königreich angenommen würde, wäre er gleich Null.

Braverman hat nun ein Konsultationspapier vorgelegt, dessen Ziel es ist, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass der Investigatory Powers Act von 2016 inzwischen einige seiner Befugnisse verloren hat – dank „Veränderungen in der Technologie- und Unternehmenslandschaft“.

Und nun zur vorgeschlagenen Lösung des britischen Innenministeriums: Das Verfahren zur Überprüfung von Anträgen der Regierung auf Entfernung von Inhalten soll effektiv abgeschafft werden.

In dem Vorschlag wird dieser Prozess als unerwünschte „Lücke in der Überprüfung“ bezeichnet.

Und wer in einer Welt, in der Demokratie und ein ordentliches Verfahren herrschen, würde auf diese „kleine Formalität“ – die tatsächliche Überprüfung der Beschwerde – warten wollen?

Nun, nicht Suella Braverman. Stattdessen will der Vorschlag „Effizienz“ (ohne wirklich zu sagen, was diese Effizienz kosten würde. Vielleicht den Anschein von Meinungsfreiheit in den großen sozialen Netzwerken?)

Stattdessen hat Braverman insgesamt fünf Vorschläge, um die Snoopers Charter zu „reformieren“, und der Zweck, eine schlechte Sache noch schlechter zu machen, scheint zu sein, sie noch effektiver zu machen.

Einer der Vorschläge, den Investigatory Powers Act zu ändern, besteht darin, im Ausland ansässige Unternehmen, die Dienstleistungen in Großbritannien anbieten, zu erfassen – im Falle einer „komplexen“ Unternehmensstruktur.

Und die Bedrohungen sind alles, was man erwarten kann – es geht um „Anti-Terrorismus“ und „Online-Hass“ – beides, wie die britische Regierung es derzeit sieht.

Aus dem Vorschlag: „Die Anti-Terror-Strategie soll aktualisiert werden, um Online-Hass zu bekämpfen; die geheime Anti-Extremismus-Kommunikationseinheit des Innenministeriums unterzeichnet einen Vertrag über 1 Million Pfund (1,27 Dollar) zur Medienüberwachung; die Regierung erneuert die Befugnis, öffentliche Aufzeichnungen aus Gründen der nationalen Sicherheit langfristig zurückzuhalten“.

Dieser Prozess befindet sich nun in der Phase der „Konsultationen“ – offensichtlich ein Schritt in Richtung einer öffentlichen Debatte, die diese Vorschläge schließlich in gesetzliche Änderungen der Snoopers Charter umwandeln würde.

In einer Zeit, in der das Internet als Bastion der freien Meinungsäußerung gepriesen wird, zeichnet sich weltweit ein beunruhigender Trend ab. Regierungen setzen zunehmend Gesetze zur Online-Überwachung als Zensurinstrumente ein, um abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen und den freien Informationsfluss zu unterdrücken.

Das vielleicht berüchtigtste Beispiel für staatliche Überwachung ist Chinas „Great Firewall“, eine ausgeklügelte Mischung aus gesetzgeberischen Maßnahmen und technischer Durchsetzung, die Internetinhalte filtert und zensiert. Die chinesische Regierung hat ein umfassendes System von Überwachungsgesetzen eingeführt, wie etwa das Cybersicherheitsgesetz von 2017, das Unternehmen dazu verpflichtet, verbotene Inhalte zu zensieren und die Regierung bei Überwachungsmaßnahmen zu unterstützen. Diese digitale Zensur erstreckt sich auch auf die Unterdrückung politischer Meinungsverschiedenheiten, wobei der Staat Einzelpersonen aktiv überwacht und manchmal inhaftiert, wenn sie Ansichten äußern, die der offiziellen Darstellung widersprechen.

In der Russischen Föderation hat der Staat weitreichende Maßnahmen ergriffen, um die Kontrolle über das Internet innerhalb seiner Grenzen zu verstärken. Das 2019 verabschiedete Gesetz „Souveränes Internet“ gibt der Regierung die Befugnis, das russische Internet vom Rest der Welt zu trennen und Inhalte zu blockieren, die sie für „illegal“ hält. Dies wird oft als Versuch kritisiert, die Opposition zu unterdrücken, die Organisation von Protesten zu verhindern und ein Überwachungssystem nach chinesischem Vorbild aufzubauen.

Die iranische Regierung kontrolliert den Internetzugang streng und konzentriert sich dabei auf die Zensur kultureller Inhalte, die sie als unmoralisch oder im Widerspruch zu islamischen Werten ansieht. Nach den landesweiten Protesten im Jahr 2019 hat die Regierung ihre Bereitschaft gezeigt, den Internetzugang vollständig zu blockieren, um die Koordination von Demonstrationen und die Verbreitung von Protestbildern nach außen zu verhindern.

Die Vereinigten Staaten mit ihrem starken verfassungsrechtlichen Schutz der Meinungsfreiheit sind vielleicht nicht das erste Land, das einem in den Sinn kommt, wenn man an staatliche Überwachung und Zensur denkt. In der Zeit nach dem 11. September 2001 hat sich das Land jedoch mit dem Spannungsverhältnis zwischen bürgerlichen Freiheiten und nationalen Sicherheitsbedürfnissen auseinandergesetzt, was zu einem komplexen Geflecht von Gesetzen und Praktiken geführt hat, die manchmal in den Bereich der Überwachung und potenziellen Zensur hineinreichen.

Der USA PATRIOT Act, der kurz nach den Anschlägen vom 11. September 2001 verabschiedet wurde, erweiterte die Überwachungsmöglichkeiten der Regierung, einschließlich der Überwachung von Online-Aktivitäten. Teile des Gesetzes erlaubten eine verstärkte Überwachung des Internetverkehrs und der Kommunikation ohne die traditionellen Kontrollen, die einen Haftbefehl oder einen hinreichenden Verdacht erfordern. Kritiker argumentieren, dass dies zu einer Beeinträchtigung der Meinungsfreiheit geführt habe, da Einzelpersonen sich selbst zensieren könnten, um einer Kontrolle zu entgehen.

Verglichen mit dem Ansatz des Vereinigten Königreichs – insbesondere mit dem Investigatory Powers Act, der gemeinhin als „Snoopers‘ Charter“ bezeichnet wird – mag der Überwachungsansatz der USA in mancher Hinsicht weniger invasiv erscheinen.

Im Vergleich dazu verfügen die Vereinigten Staaten zwar über mächtige Überwachungsprogramme, aber es gibt einen bedeutenden öffentlichen und juristischen Diskurs über die Grenzen dieser Befugnisse. Die Enthüllungen über das Ausmaß der Datenerfassung durch die NSA haben zu Reformen geführt, darunter der USA Freedom Act von 2015, der darauf abzielt, die massenhafte Datenerfassung einzuschränken und mehr Transparenz in den Prozess zu bringen.

Der Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) dient trotz Kritik an seinen Verfahren als gerichtlicher Kontrollmechanismus für Überwachungsaktivitäten. Im Gegensatz dazu wurde die Snoopers‘ Charter kritisiert, da sie keine ausreichende unabhängige Kontrolle vorsieht und weitreichende Befugnisse ohne richterliche Genehmigung gewährt.