Jetzt ist die Zeit, sich vorzubereiten: Neun Orte, an denen man nach einem Zusammenbruch der Gesellschaft Nahrung finden kann

Ich bin sicher, dass die meisten von Ihnen reichlich Lebensmittel auf Vorrat haben. Viele von Ihnen haben zumindest einen kleinen Gemüsegarten und einige von Ihnen haben sogar Vieh.

Das ist großartig, aber was passiert, wenn eine große Katastrophe eintritt oder die Gesellschaft völlig zusammenbricht? Einmal werden Ihre gefriergetrockneten Lebensmittel und Konserven aufgebraucht sein. Es wird schwierig sein, alle essenziellen Aminosäuren, die der Körper benötigt, allein aus pflanzlichen Eiweißquellen zu gewinnen. Es ist zwar nicht unmöglich, aber die Menge an pflanzlichem Eiweiß, die Sie zu sich nehmen müssen, wird Ihre Lebensmittelvorräte schnell aufbrauchen.

Glücklicherweise kann man mit ein wenig Wissen viel erreichen, denn es gibt viele Orte, an denen man während eines Zusammenbruchs der Gesellschaft Nahrung, insbesondere Eiweiß, finden kann. Hier sind neun Orte, an denen die meisten Menschen nicht einmal suchen würden:

Hundezwinger

Für uns hier in Amerika sind Hunde und Katzen vielleicht unsere kuscheligen kleinen Freunde, aber überall auf der Welt sind sie eine Nahrungsquelle. Wenn die Gesellschaft zusammenbricht und das eigene Überleben auf dem Spiel steht, sollte man bereit sein, seine Emotionen zu überwinden und aus Fido eine Mahlzeit zu machen. Während die meisten Menschen damit beschäftigt wären, sich bei Walmart um die letzte Packung Oreos zu streiten, wären Hundezwinger ein großartiger Ort, um reichlich frisches Fleisch zu finden, ohne viel oder gar Konkurrenz. Die Hunde und Katzen sind sogar in praktischen Käfigen untergebracht, sodass man sie leicht ernten kann.

Tierhandlungen

Hier gelten die gleichen Prinzipien, aber die Auswahl ist größer. (Hunde, Katzen, Vögel, Kaninchen, Fische, Reptilien usw.) Der zusätzliche Vorteil ist, dass man hier auch Tierfutter und Antibiotika für Aquarien und Teiche kaufen kann.

Ich würde auch empfehlen, ein paar Tiere mitzunehmen, die Sie züchten können, um eine dauerhafte Nahrungsquelle zu haben. Kaninchen sind ideal.

Zoos

Ich schätze die Schönheit der Tiere in Zoos wie jeder andere auch, aber ich würde mit Freuden eine Giraffe schlachten, um meine Familie zu ernähren. Hier gibt es einiges zu bedenken:

Fast jedes Tier im Zoo ist größer, stärker, schneller und viel gefährlicher als du.

Fast jedes Tier im Zoo liefert mehr Fleisch, als du tragen oder verzehren kannst, bevor es verdirbt.

Deshalb ist es wichtig, einen Plan, Unterstützung und Waffen zu haben. Ein halb automatisches Gewehr, das in der Lage ist, das Ziel effizient zu töten, ist unerlässlich, ebenso wie genügend Leute, um das Tier schnell zu erlegen. (Ich empfehle nichts Kleineres als eine 5.56, vorzugsweise aber eine .308 oder größer).

Bei Raubtieren wie Löwen oder Tigern ist es ratsam, das Tier vor dem Schlachten aus dem Käfig oder Gehege zu zerren, damit es nicht von Artgenossen angegriffen wird. Natürlich könnte man sie auch erschießen, aber ein Rudel toter Löwen würde verfaulen, bevor man das Fleisch essen könnte, und wenn es zusammenbricht, will man nichts verschwenden.

Seien Sie außerdem vorsichtig und immer auf der Hut, denn Sie wissen nie, ob Tiere aus ihrem Gehege ausgebrochen sind.

Aquarien

Wegen der möglichen Wasserverschmutzung müssen Sie das Futter wahrscheinlich relativ schnell aus den Aquarien entfernen. Aquarien sind in der Regel mit robusten Notstromgeneratoren ausgestattet, um die Filter in Betrieb zu halten, aber das ist nur für Naturkatastrophen wie Wirbelstürme gedacht, die vielleicht nur einige Tage andauern. Zieht sich die Katastrophe über Wochen oder Monate hin, können Algen, Bakterien und andere Krankheitserreger selbst in den größten Aquarien schnell die Oberhand gewinnen und die Meeresbewohner töten.

Einige Meereslebewesen lassen sich relativ leicht herausholen, aber bei größeren Becken, wie wir sie hier im Tampa Aquarium haben, ist Angelausrüstung erforderlich – in manchen Fällen sogar schweres Angelgerät, um die Fische herauszuholen.

Vergnügungsparks

Apropos Restaurants: In den meisten Vergnügungsparks gibt es Dutzende von ihnen, was sie zu einer reichhaltigen und zuverlässigen Nahrungsquelle macht, an die die meisten Menschen gar nicht denken.

Schulkantinen

In Schulkantinen gibt es eine große Auswahl an Lebensmitteln, von denen die meisten entweder in Dosen, getrocknet oder in begehbaren, mit Notstromaggregaten betriebenen Tiefkühltruhen aufbewahrt werden. Denken Sie daran, dass dies nur bei einem totalen Zusammenbruch der Gesellschaft möglich ist. Schulen werden oft genutzt, um Menschen bei kurzfristigen Katastrophen vorübergehend unterzubringen und zu versorgen.

Lebensmittelläden

Man muss verdammt früh zum örtlichen Publix gehen, um etwas zu finden, aber selbst dann sind die Chancen ziemlich gering. Im Vorfeld eines Ereignisses, sei es ein Hurrikan, ein finanzieller Zusammenbruch oder etwas anderes, wird der Laden in der Regel von Menschen belagert, und nach dem Ereignis ist er eines der ersten Ziele der unvorbereiteten Menschen. Machen Sie sich also keine zu großen Hoffnungen. Wegen des Risikos gewalttätiger Auseinandersetzungen ist es wahrscheinlich am besten, dies ganz zu vermeiden.

Restaurants

Wie in Lebensmittelläden sollten Sie auch in Restaurants damit rechnen, dass sie schnell durchsucht werden, aber vielleicht finden Sie ja noch etwas.

Einkaufszentren

Die meisten Menschen machen sich keine Gedanken darüber, wie die Lebensmittel zu ihrem Lebensmittelgeschäft gelangen und sind sich daher nicht einmal bewusst, dass es solche Verteilzentren gibt. Wenn man bedenkt, dass die Verteilzentren in der Regel außerhalb dicht besiedelter Gebiete liegen, werden sie noch attraktiver, wenn sie zusammenbrechen.