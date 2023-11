Sammelt und lagert die Regierung heimlich das Blut von Neugeborenen, um ein „DNA-Register“ anzulegen?

Leo Hohmann

Der Bundesstaat Texas wurde dabei erwischt, wie er Blutproben von Babys an das Pentagon verkaufte, und mehrere andere Bundesstaaten wurden dabei erwischt, wie sie die DNA von Neugeborenen stahlen und an Dritte verkauften.

Etwas stimmt nicht mit dem kleinen „Fersenstich“-Test, den Krankenhäuser routinemäßig bei Neugeborenen durchführen. Wenn das so wäre, warum versuchen dann einige Staaten, die dabei gewonnenen DNA-Proben jahrzehntelang aufzubewahren, ohne die Eltern darüber zu informieren? Nach einigen Recherchen und der Lektüre einer kürzlich eingereichten Klage kann ich einige Informationen weitergeben, die ein klareres Bild davon vermitteln, warum es fast unmöglich ist, ein Neugeborenes aus dem Krankenhaus zu entlassen, ohne dass ihm in die Ferse gestochen wurde.

Glücklicherweise sind einige Eltern aufgewacht und gehen juristisch gegen Krankenhäuser und Staaten vor, die im Geheimen zusammenarbeiten.

Das Institute for Justice hat eine Klage gegen ein staatliches Programm in New Jersey eingereicht, das Blut von Neugeborenen beschafft und heimlich aufbewahrt.

In einer Pressemitteilung erklärte das Institute for Justice, es vertrete in diesem Fall zwei Elternpaare.

Der Staat behauptet, er könne die DNA aus den Blutproben der Babys für jeden Zweck verwenden, ohne die Zustimmung der Eltern einzuholen.

In der Klage wird argumentiert, dass das Gesetz in New Jersey vorschreibt, dass Babys bei der Geburt Blut abgenommen und auf verschiedene Krankheiten getestet wird. Diese Verpflichtung besteht in allen Bundesstaaten.

Laut den Anwälten der Eltern unterscheidet sich New Jersey jedoch dadurch, dass „das Gesundheitsamt von New Jersey das Restblut nach Abschluss der Tests 23 Jahre lang aufbewahrt“. Der Staat fragt die Eltern nicht nach ihrer Zustimmung, das Blut ihrer Babys aufzubewahren, und informiert die Eltern nicht einmal darüber, dass er das Restblut aufbewahrt. Die einzige Möglichkeit für die Eltern, von dieser Aufbewahrung zu erfahren, besteht darin, von sich aus eine der Websites von Drittanbietern aufzusuchen, die unten auf der Karte aufgeführt sind, die sie nach der Blutentnahme erhalten.

„Und sobald der Staat das Blut hat, kann er es verwenden, wie er will, einschließlich des Verkaufs an Dritte, der Weitergabe an die Polizei ohne Durchsuchungsbefehl oder sogar des Verkaufs an das Pentagon, um ein Register zu erstellen, wie es bereits in Texas geschehen ist.“ (Hervorhebung von mir)

Der Teil über den Verkauf von DNA an das Pentagon „zur Erstellung eines Registers“ hat meine besondere Aufmerksamkeit erregt.

Es ist eine dokumentierte Tatsache, dass ein Teil der Agenda 2030 der Vereinten Nationen darin besteht, ein Geburtenregister für alle Menschen zu erstellen. Schauen Sie nach.

Ziel 16.9 der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung besagt: „Bis 2030 eine rechtliche Identität für alle schaffen, einschließlich der Geburtenregistrierung“, und dies „wurde als entscheidend für die Umsetzung der Verpflichtung der Agenda 2030, niemanden zurückzulassen, anerkannt“, so die Website des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP). Auf derselben Website heißt es:

Artikel 6 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte besagt, dass jeder Mensch das Recht auf eine rechtliche Identität hat. Das Ziel 16.9 für nachhaltige Entwicklung („Rechtliche Identität für alle, einschließlich Geburtsregistrierung, bis 2030“) wurde als entscheidend für die Umsetzung der Verpflichtung der Agenda 2030, niemanden zurückzulassen, anerkannt. Hunderte Millionen Menschen haben jedoch immer noch keinen gültigen Personalausweis, und etwa die Hälfte der Länder der Welt verfügt nicht über ein universelles System zur Registrierung von Geburten und Todesfällen. Die von UNDP, UNDESA und UNICEF gemeinsam geleitete UN Task Force for Legal Identity Agenda arbeitet mit den Mitgliedsstaaten zusammen, um sicherzustellen, dass bis 2025 mehr als 300 Millionen Menschen eine legale Identität erhalten. UNDP stärkt die Kapazitäten der Mitgliedstaaten zur Entwicklung ganzheitlicher, nationaler, nachhaltiger und interoperabler Systeme für Personenstandswesen, Lebensstatistik und Identitätsmanagement. UNDP arbeitet daran, die Zahl der Länder zu erhöhen, die Fragen der rechtlichen Identität als einen Eckpfeiler ihrer nationalen Entwicklungspläne und -strategien behandeln und sicherstellen, dass alle Menschen ohne Ausnahme Zugang zu wichtigen öffentlichen Gütern und Dienstleistungen haben.

Wer mehr über die Arbeit des UNDP in diesem wichtigen Bereich erfahren möchte, wird auf der UNDP-Website auf die folgenden Seiten verwiesen:

Die UN-Arbeitsgruppe für die Legal Identity Agenda

Digital Legal ID Governance

Wenn wir also ein wenig recherchieren, stellen wir fest, dass die Bestrebungen, DNA von Neugeborenen zu sammeln, mit der Schaffung eines globalen ID-Systems, einer globalen digitalen ID, verbunden sind.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass der übergeordnete Grund für die Entnahme und geheime Speicherung dieser DNA-Proben wenig oder gar nichts mit der Bekämpfung von Krankheiten zu tun hat, sondern mit der Erfüllung des UN-Mandats für alle Nationen, eine eindeutige biometrische Kennung für jede Person zu schaffen, die dann digitalisiert und für die zukünftige Verwendung in einer vollständig digitalisierten Gesellschaft gespeichert werden kann. Da jedes Neugeborene bereits eine DNA-Probe bei der Regierung hinterlegt hat, kann man sich vorstellen, wie einfach es wäre, eine biometrische digitale ID für alle Menschen zu schaffen, in voller Übereinstimmung mit der Agenda 2030 der Vereinten Nationen und einer zukünftigen Weltregierung.

Wenn New Jersey ein Programm hat, um DNA an die Bundesregierung zu übermitteln, können Sie darauf wetten, dass andere Staaten dies auch tun. Wir haben es nur bisher nicht herausgefunden. Und warum sollte ausgerechnet das US-Verteidigungsministerium die DNA jedes Neugeborenen in die Hände bekommen wollen?

Das Anwaltsteam aus New Jersey erklärte, ähnliche Klagen seien bereits gegen Texas, Minnesota und Michigan eingereicht worden. In diesen Fällen wurde in Vergleichen die Vernichtung der Blutproben angeordnet, die sich im Besitz der Staaten befanden, oder die Staaten vernichteten sie freiwillig. Auch Kalifornien sammelt und speichert DNA von Säuglingen ohne Zustimmung der Eltern.

Der New Jersey Monitor berichtet, dass in New Jersey jedes Jahr mehr als 100.000 Babys geboren werden, was bedeutet, dass der Staat Millionen von Blutproben aus seinem jahrzehntealten Neugeborenen-Screening-Programm gehortet hat. Ein Informationsblatt, das frisch gebackene Eltern erhalten, erwähnt jedoch nicht, dass der Staat die Proben 23 Jahre lang aufbewahrt, und erklärt auch nicht, warum.

Rob Frommer, leitender Anwalt des Institute for Justice, sagte dazu:

„Eltern haben das Recht auf eine informierte Einwilligung, wenn der Staat das Blut ihrer Kinder jahrzehntelang aufbewahren und für andere Zwecke als die Erkennung von Krankheiten verwenden will. Die Politik von New Jersey, Blut und DNA von Babys aufzubewahren und diese genetischen Informationen nach Belieben zu verwenden, ist eine klare Verletzung der Rechte aller Eltern in New Jersey und ihrer Neugeborenen gemäß dem Vierten Verfassungszusatz“.

Die Kläger sind Erica und Jeremiah Jedynak, zwei Eltern aus Boonton, New Jersey, und Hannah Lovaglio, Pastorin und Mutter zweier Söhne aus Cranbury, New Jersey.

Patrick Wood, Chefredakteur von Technocracy.News, sagt, dass die Krankenhausindustrie unsere persönlichen Daten an den Meistbietenden verkauft.

Wood antwortete auf meine Recherchen:

Das Krankenhauswesen ist weitgehend von Technokraten übernommen worden, die „evidenzbasierte Medizin“ praktizieren. Sie sehen den Geist der Technokraten am Werk, wenn sie selektiv bestimmte Daten sammeln und andere ignorieren. Beispielsweise sollte das Sammeln von DNA von Neugeborenen zur Sequenzierung und dauerhaften Speicherung als oberste Direktive für Technokraten angesehen werden. Und warum? Weil dies die Grundlage für ein globales digitales System ist, das alle Menschen auf der Erde kontrollieren wird.

Wood sagte, dass dieser Hang der medizinischen Industrie zu technokratischer Gängelung überall in der Fachliteratur zu finden sei.

„Der Heilige Gral eines digitalen Identifizierungssystems ist die DNA“, sagte er.

So schrieb beispielsweise Biometric Update im Juli,

Biometrische Identifikationslösungen sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken, sei es bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen oder bei der Gesichtserkennung auf dem Smartphone – und die nächste Generation wartet schon. DNA-basierte Verfahren ermöglichen nicht nur eine präzise Identifizierung von Personen, sondern heben auch den Datenschutz auf ein völlig neues Niveau.

Neben den bekannten biometrischen Verfahren wie Fingerabdruck, Iris-Scan oder Gesichtserkennung läutet die DNA-ID die nächste Evolutionsstufe in der Personenidentifikation und -verifikation ein. Die bahnbrechenden Ergebnisse der schnellen DNA-Technologien werden ihre Akzeptanz unaufhaltsam steigern und es ist absehbar, dass die Technologie in weitere Lebensbereiche Einzug halten wird. In Zukunft werden Bürger und Regierungen gleichermaßen von den Vorteilen einer schnellen und zuverlässigen DNA-basierten Personenidentifizierung profitieren.

Sollten wir also, so fragt Wood, die Entnahme von Blut bei Neugeborenen zur Gewinnung von DNA für andere Zwecke ablehnen?

Ein letztes Indiz dafür, dass hier Technokraten am Werk sind, ist die Tatsache, dass sie uns diese Praxis vorenthalten haben. Das heißt, bis ein paar Eltern darüber stolperten und die Sache an die Öffentlichkeit brachten.