Wie Sie um Ihren Verstand und Ihr Geld kämpfen – Lösungen für schwierige Zeiten

Link zum Video

Die Geschichte auf einen Blick

Im obigen Video spricht die Finanzexpertin Catherine Austin Fitts, Gründerin und Präsidentin des Solari Report, über die bevorstehenden Veränderungen im Bankensystem, wie sie unsere Freiheit bedrohen und was wir tun können, um sie zu verhindern.

Fitts war während der Reagan-Regierung stellvertretende Ministerin für Wohnungsbau und Stadtentwicklung (HUD). Sie kennt das Finanzsystem in- und auswendig, da sie jahrzehntelang Korruption und Betrug sowohl im Bankensektor als auch in der Regierung aufgedeckt hat.

Kennen Sie Ihren Banker?

Im vergangenen Sommer – nachdem die Chase Bank mein Unternehmen zusammen mit zwei meiner Top-Führungskräfte und deren Familien enteignet hatte – veröffentlichte sie eine vierteilige Videoserie über das Bankwesen auf CHD.TV, wo sie eine wöchentliche Sendung mit dem Titel „Financial Rebellion“ hat, die sie gemeinsam mit Carolyn Betts, der Rechtsberaterin des Solari Report, moderiert.

Die Folge trägt den Titel „How to Develop a Successful Relationship with a Great Bank“ (Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4), weil dies, wie sie sagt, „einen enormen Unterschied in Ihrem Leben ausmacht“.

Wir gehen das also im Detail durch, und ich empfehle jedem, der mit seiner Bank nicht zufrieden ist oder Angst vor seiner Bank hat, sich das Ganze anzuhören. Wir haben die Fragen für jeden Teil aufgelistet, so dass Sie überspringen können, wenn ein Teil … für Sie nicht relevant ist.“

Ich habe eine großartige Beziehung zu einer großartigen Bank, und das ist eine der großen Freuden in meinem Leben. Egal wo ich bin, denn ich reise durch die ganze Welt, wenn ich ein Problem habe, nehme ich einfach den Hörer in die Hand und rufe sie an. Und das ist wunderbar. Sie halten mir den Rücken frei, und das macht einen enormen Unterschied …

Wir haben einfach alle Fragen, die wir seit den Anfängen erhalten haben, in einer ausführlichen vierteiligen Serie zusammengefasst, in der alle möglichen Aspekte der Beziehung zu Ihrer Bank, der Suche nach einer guten Bank und des Aufbaus einer Beziehung zu Ihrer Bank behandelt werden.

„Wir sprechen hier von einer bedeutenden Beziehung. Es ist sehr wichtig, dass Ihr Bankier Sie kennt und Sie Ihren Bankier kennen. Sie [brauchen] eine Beziehung, in der Sie zum Telefon greifen und anrufen können, wenn es ein Problem gibt, und in der die Dinge geregelt werden …

Die wachsende Rolle der künstlichen Intelligenz

Es ist gerade einmal 11 Monate her, dass das große Sprachmodell ChatGPT der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Es ist zwar nicht auf dem Niveau einer künstlichen allgemeinen Intelligenz (AGI), aber es ist eine extrem leistungsfähige künstliche Intelligenz (KI).

Die globale Kabale hinter The Great Reset – die Fitts als „Mr. Global“ bezeichnet, als Metapher für die Familien, die den größten Teil des weltweiten Reichtums kontrollieren – war bei der Gehirnwäsche und Propaganda in der Öffentlichkeit mit den ihr zur Verfügung stehenden Strategien enorm erfolgreich. Mit der künstlichen Intelligenz wird sich ihre Fähigkeit, Menschen zu beeinflussen, noch weiter verbessern und ausweiten, und das ist etwas, dessen wir uns bewusst sein müssen. Wie Fitts bemerkt:

Der Film ‚Das Leben der Anderen‘ über die Überwachung in Ostdeutschland … ist ein wirklich starker Film, der beschreibt, wie es ist, rund um die Uhr überwacht zu werden, was ich erlebt habe, als ich in Washington mit der Bundesregierung prozessierte.“

Ein Teil der Macht von [AI] ist … der Zugang zu enormen [Mengen von] Daten darüber, was wir denken, was wir tun, was wir wollen. Es ist also die Überwachungskomponente in Kombination mit dem Rest der Daten. Und natürlich wird das Ganze durch die KI noch beschleunigt.

Es herrscht Krieg um Ihren Verstand

Das Problem ist, dass Sie nicht nur von einer einzigen Institution überwacht und beeinflusst werden. Hunderte von Einrichtungen, Regierungen, Unternehmen und Organisationen sammeln und nutzen Ihre Daten, um Sie für ihre eigenen Zwecke zu beeinflussen. Die Herausforderung besteht also darin, Ihr Leben so zu organisieren und zu gestalten, dass Sie Ihre eigenen Interessen optimieren und schützen können.

Anstatt also einfach hinzugehen und das zu tun, wozu mich die Software-Bots in Bezug auf Lebensmittel oder Ernährung oder meine Gesundheit ermutigen, muss ich unbedingt sagen: ‚Moment mal. Was sind meine persönlichen Ziele, und wie kann ich sie optimieren?

Kontrolle zu welchem Zweck?

Wie Fitts feststellte, besteht eines der Ziele der Globalisten darin, Ihren Reichtum an sich zu reißen und Sie daran zu hindern, ihn aufzubauen. Die Frage ist, warum? Sie besitzen bereits den größten Teil des Vermögens auf der Welt. Es muss also eine andere Motivation hinter der Beschlagnahmung von Vermögenswerten stehen, aber welche ist das? Fitts erklärt:

Ich glaube also, dass es aus verschiedenen Gründen einen echten Schub in der Raumfahrt gibt, aber einer davon ist einfach die Diversifizierung. Sie sind besorgt über ein oder mehrere geophysikalische Risiken, so meine Vermutung.“

Sie glauben wirklich, dass sie nicht darauf vertrauen können, dass die allgemeine Bevölkerung in einer Zeit des schnelleren Lernens und des Wandels mithalten und intelligente Entscheidungen in Bezug auf die Fragen des Risikomanagements treffen kann, mit denen sie konfrontiert sind … Was sind die Risikoprobleme, die Mr. Global nachts wach halten? Worüber machen sie sich Sorgen?

„Geld ist einfach ein Verwaltungssystem. Geld ist ein Kontrollsystem. Sie sind nicht so sehr an Geld interessiert, sondern daran, die Menge zu verwalten. Und historisch gesehen ist eines der profitabelsten Geschäfte und das Geschäft, das es einfach macht, die Menge zu managen, die Sklaverei.

Projektionen für Kryptowährungen

In einem früheren Interview überraschte mich Fitts mit ihrer Meinung zu Kryptowährungen. Die Entstehung und Entwicklung von Bitcoin wird oft den kollektiven Bemühungen einer Gruppe oder Einzelperson mit dem Namen Satoshi Nakamoto zugeschrieben, aber die wahre Identität (oder Identitäten) hinter diesem Pseudonym bleibt eines der größten Rätsel in der Welt der Kryptowährungen.

Die allgemeine Auffassung ist, dass Nakamoto der ultimative Altruist ist und seine 1 Million Bitcoin zum Wohle der Menschheit aufgegeben hat. Nic Carter, eine bekannte Persönlichkeit in der Kryptowährungs-Community, glaubt nicht an diese Geschichte und ist überzeugt, dass die Nationale Sicherheitsbehörde der Vereinigten Staaten (NSA) für die Schaffung von Bitcoin verantwortlich ist. Er glaubt, dass Bitcoin von NSA-Kryptographen als monetäre Biowaffe entwickelt wurde.

Interessanterweise stimmt Fitts nach Hunderten von Stunden, in denen er sich mit Fragen der Verwahrung beschäftigt hat, mit ihm überein. Die Frage ist also, was mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen geschehen wird? Fitts wiegt sich in Sicherheit:

Wenn Sie sich das ansehen und über ein ideales Finanzsystem nachdenken, ist Ihre unmittelbare Reaktion: „Bitcoin ist großartig. Was gibt es an Bitcoin nicht zu lieben? Mein Einwand richtet sich also nicht gegen Bitcoin. Mein Einwand ist gegen ein rein digitales System, weil das die Kontrolle ermöglicht. Und ich sehe ständig, dass Bitcoin potenziell benutzt wird, um den Bösewichten einen Vorteil zu verschaffen.

Aber sie können auch viele verschiedene Technologien und Methoden mit Kryptowährungen erproben. Das Geniale an der Kryptowährung ist, dass sie Freiheitskämpfer und Hacker aus der Software-Welt dazu gebracht haben, alles für sie herauszufinden, und zwar kostenlos, solange sie nur etwas Geld in die Pumpe stecken und die Sache loslassen.

„Es hängt davon ab, wie ihre Einführung der vollständigen Kontrolle funktioniert … Solange sie in der Lage sind, die vollständige Kontrolle durchzusetzen und [Krypto] abzuschalten oder zu marginalisieren, ist es für [Mr. Global] ein Leichtes, die Kontrolle durchzusetzen. Bis dahin können sie weiterhin Geld aus Edelmetallen und Sachwerten abziehen, indem sie den Einzelhandel ermutigen, in Kryptowährungen zu investieren.

Eine weitere Empfehlung von Krypto-Experten ist, dass man beim Einstieg in Kryptowährungen ein sogenanntes Dollar Cost Averaging (DCA) durchführen sollte, um den besten Gesamtpreis zu erzielen. Sie sollten dies auch beim Ausstieg tun. Wenn Bitcoin also steigt, sollten Sie verkaufen. Sie müssen den Gewinn mitnehmen.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass der bestehende Kryptomarkt ein Prototyp ist, der von Mr. Global kontrolliert wird. Er ist nicht das, was er zu sein scheint. Leider versteht das wahrscheinlich weniger als 1 % der Bevölkerung und landet stattdessen auf der Verliererseite.

Der Wettlauf um Sachwerte hat begonnen

Fitts fährt fort:

Und so kommt es zu dieser Verlagerung in Sachwerte. Es liegt also auf der Hand, dass man den Einzelhandel für digitale Vermögenswerte interessieren sollte, um ihn vom Markt fernzuhalten. Mit anderen Worten, man will, dass sie sich von Gold abwenden und Bitcoin kaufen, denn das Letzte, was man will, ist, dass die Konkurrenz das ganze Zeug aufkauft.“

Wenn man sich 2008 die Liste der 100 größten Landbesitzer in den Vereinigten Staaten ansieht, hat sich deren Landbesitz bis 2012 verdoppelt. Die Zentralbanken und das große Geld drängten also darauf, kontinuierlich in Immobilien und Edelmetalle zu investieren. Buffet kauft Eisenbahnunternehmen, Buffet kauft die großen Gasproduzenten oder Energieversorgungsunternehmen.

Mit anderen Worten: Sie wollen das Land. Man will die Edelmetalle. Man will das Wasser. Sie wollen die Mineralien … Jetzt beginnt der Krieg um die realen Vermögenswerte … Die Zentralbanker auf der ganzen Welt kaufen Gold, insbesondere in den BRIC-Staaten. Im Jahr 2005 hat Russland ein Programm gestartet, um seine Reserven komplett aus dem Dollar in Gold umzuschichten.

Wie Fitts feststellte, könnte die digitale Technologie uns auf wunderbare Weise dabei helfen, zu dezentralisieren und neuen Wohlstand zu schaffen, aber sie wird nicht in diesem Sinne eingesetzt. Stattdessen wird sie genutzt, um die Kontrolle zu zentralisieren, wodurch der Wohlstand abgeschöpft wird.

Die geplante Konsolidierung der Banken

Gestern habe ich ein Interview mit der Enthüllungsjournalistin Whitney Webb gepostet, in dem sie die Wahrscheinlichkeit eines massiven Cyberangriffs auf das Bankensystem irgendwann im Jahr 2024 erörterte, der dann zur Einführung eines Cyber-Patriot-Gesetzes genutzt werden wird.

So kann das Internet für eine gewisse Zeit abgeschaltet werden, und wenn es wieder in Betrieb genommen wird, können Sie auf nichts mehr online zugreifen, es sei denn, Sie erhalten eine Genehmigung für Ihren Internetanbieter über Ihre digitale Identität, die an eine digitale Währung der Zentralbank und eine soziale Kreditwürdigkeit gebunden sein wird. Kurz gesagt, um überhaupt einen Online-Zugang zu haben, müssen Sie das digitale Kontrollsystem akzeptieren und sich diesem unterwerfen.

„Ein Cyberangriff auf die Banken ist eines der Szenarien, an denen sie gearbeitet haben“, sagt Fitts. „Und es besteht kein Zweifel daran, dass derzeit versucht wird, die Konsolidierung des Bankensystems zu kontrollieren und voranzutreiben. Die Frage, die ich mir stelle und auf die ich keine Antwort weiß, lautet: Werden sie bis 2024 so weit sein?

Wichtige Informationen schützen

Ich glaube, dass wir mit dem Internet, wie wir es derzeit kennen, nur noch eine sehr begrenzte Zeit haben. Schon jetzt ist es exponentiell schlechter als das, was wir früher hatten, bevor die Zensur eingeführt wurde. Es wird immer schwieriger, an die Wahrheit heranzukommen, vor allem, wenn es um die Gesundheit geht.

Die Ressourcen, die Sie brauchen werden, um in den kommenden Zeiten zu überleben und zu gedeihen, werden schon jetzt außer Reichweite gejagt. Das bedeutet, dass Sie diese Informationen jetzt schützen müssen. Und zwar heute. Stellen Sie sicher, dass Sie wichtige Gesundheitsinformationen in Papierform haben. Kaufen Sie Bücher. Speichern Sie wichtige Informationen auf einer Festplatte, die nicht mit dem Internet verbunden ist. Fitts stimmt dem zu und stellt fest:

„Seit 15 Jahren achte ich darauf, dass ich alles, was ich brauche, in gedruckter Form kaufe, in der Annahme, dass alles Digitale zensiert werden würde – dass wir eine Bibliothek für Gartenarbeit und alle Arten von Technologien und Fähigkeiten brauchen würden. Eines der Dinge, die ich unseren Zuhörern sagen würde, ist, wenn Sie es nicht in Papierform haben, um Himmels willen, drucken Sie es aus oder kaufen Sie es jetzt, weil Sie ein komplettes Archiv von allem, was Sie brauchen, in analoger Form haben wollen.

Wenn man die Geschichten darüber liest, wer in der Depression gut zurechtkam, hört man vor allem Geschichten von Menschen in Gemeinschaften, die untereinander alle Fähigkeiten hatten, die sie zum Überleben brauchten. Ich spreche oft mit Menschen darüber, wie sie Gemeinschaftswährungen oder Netzwerkwährungen einführen können, und ich sage ihnen: „Wenn ihr die Themen Gesundheit und Ernährung nicht gelöst habt, wird alles, was ihr im Währungsbereich macht, nicht funktionieren.

Pharma Food“ … unser letzter Beitrag handelt von synthetischen Lebensmitteln und Fleisch aus dem Labor. Das ist das Schrecklichste, was es gibt. Elze van Hamelen hat ‚Pharma Food‘ gemacht und dann haben wir sie ‚Dutch Farmers and Fishermen‘ machen lassen. Beide zeigen, wie die holländischen Landwirte und Fischer mit der gesamten globalen Agenda verbunden sind, One Health, die WHO, alles … Diese beiden Stücke zeigen also, was sie im Lebensmittelbereich tun.

Einer der Gründe, warum sie versuchen, die vollständige zentrale Kontrolle über Lebensmittel zu erlangen, ist, dass man keine zentrale Kontrolle über das Finanzsystem und die Währung erlangen kann, wenn man nicht die Kontrolle über Lebensmittel hat. Das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Sie sollten also unbedingt sicherstellen, dass Sie im Bereich Gesundheit und Ernährung so widerstandsfähig wie möglich sind.“