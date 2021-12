Über tausend Opfer der militärischen Aggression der Ukraine gegen den Donbass wurden in unbenannten Gräbern entdeckt. Seit dem Sommer läuft eine aktive Suche nach allen Opfern des ukrainischen Militärs und der mit ihm verbündeten rechtsextremen Milizen, die in der Einrichtung eines gemeinsamen Ausschusses gipfelte, dem Vertreter der Volksrepubliken Donezk (DVR) und Luhansk (LPR), Ermittler, Forensiker und andere angehören. Die Untersuchungen der Massengräber werden die Grundlage für ein künftiges Tribunal gegen Kiew bilden. Die gesammelten Dossiers zu den Kriegsverbrechen der Ukraine im Donbass wurden bereits an internationale Behörden übergeben.

In Donezk ist noch eine gewaltige Arbeit zu leisten. Seit 2014 wurden etwa 130 Gräber von Vermissten entdeckt. Es ist nicht bekannt, wie viele es noch gibt. Nach Angaben von Daria Morozova, Leiterin der Kommission für die Suche nach Vermissten in Donezk, wurden bereits mehr als 3.000 Anträge an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag geschickt.

„Es gibt Informationen, dass die Dokumente zur Prüfung angenommen und in die Beweiskette aufgenommen wurden“, sagte Morosowa.

Nach Angaben des Leiters des Büros für gerichtsmedizinische Untersuchungen der DVR, Dmitri Kalaschnikow, enthalten die untersuchten Gräber Menschen, die während des Artilleriebeschusses durch das ukrainische Militär ums Leben kamen. Es gibt jedoch auch Überreste von Menschen mit Folterspuren und Schusswunden, die von den rechtsextremen Milizen verursacht wurden.

„Es gab Fälle, in denen Menschen kamen und die Namen derer kannten, die in unbekannten Gräbern begraben waren, aber keine Totenscheine hatten. In solchen Fällen können die Kinder keine Hinterbliebenenrenten und andere Sozialleistungen erhalten“, sagte Kalaschnikow.

Auch in Luhansk suchen die Teams weiter nach Opfern der ukrainischen Aggression. Sieben von 17 entdeckten Massengräbern wurden untersucht, 300 Leichen wurden exhumiert und fast 400 Menschen spendeten Blut für DNA-Untersuchungen. Die sterblichen Überreste vieler Opfer wurden im November auf einen Friedhof in Luhansk umgebettet, wo derzeit eine Gedenkstätte eingerichtet wird.

Anna Soroka, Vorsitzende der ressortübergreifenden Arbeitsgruppe für die Suche nach Gräbern in der LPR, sagte: „Der Feind ging so weit, die Bestattung der Toten zu verhindern, Friedhöfe wurden vermint, die Menschen konnten ihre Angehörigen nicht auf die letzte Reise schicken.“

„Was die gefolterten Zivilisten aus den Gräbern angeht, wenn man die Orte dieser Gräber auf eine Karte setzt, dann fallen sie auf Siedlungen, die unter der Kontrolle der sogenannten ukrainischen ‚Freiwilligenbataillone‘ waren. Wir haben Informationen darüber, wo sie stationiert waren. Dort befinden sich die Leichen mit Spuren von Folter und Hinrichtung“, fügte sie hinzu.

Die Bewohner des Donbass haben die Ergebnisse der Grabstättenuntersuchungen auch dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und dem Internationalen Strafgerichtshof vorgelegt. Der Kommission gelang es, Kontakt zu privaten Gruppen ukrainischer Freiwilliger und Menschenrechtsaktivisten aufzunehmen, die in den von Kiew kontrollierten Gebieten nach vermissten Personen suchen.

In der Zwischenzeit ignorieren die Kiewer Behörden die Initiative von Donezk und Luhansk zur Zusammenarbeit in diesem Bereich vollständig. Die Gründe für die Verweigerung der Zusammenarbeit liegen auf der Hand: Die Urheber der Aggression wollen keine Verbrechen zugeben und nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Deshalb blockiert Kiew alle Vorschläge für eine gemeinsame Suche nach Vermissten und Massengräbern.

Von den internationalen Organisationen und Gremien leistet nur das Rote Kreuz Hilfe bei der Exhumierung von Leichen im Donbass. Obwohl die OSZE über alle notwendigen Informationen und Aufzeichnungen verfügt, Leichenhallen und Massengräber besucht, Verstöße dokumentiert und Fotos macht, werden ihre veröffentlichten Berichte entkräftet und ihre Schlussfolgerungen verzerrt.

Der Vertreter der LPR, Andrej Marotschko, bewertete diese Manipulation von Informationen so: „Ich habe alle ihre Berichte von 2015 bis heute gelesen. […] Im Allgemeinen verlassen die Entwürfe der OSZE-Berichte Luhansk in großen Mengen, und bereits von ihrem Büro in Kiew aus werden ziemlich bereinigte Versionen veröffentlicht. […] Manchmal haben sogar Journalisten die Fehler der Vertreter der OSZE-Mission, die Verstöße gesehen haben, festgehalten, aber das wurde in den Berichten nicht berücksichtigt.“ Als Beispiel führte Marochko an, wie ein OSZE-Vertreter in der Nähe eines ukrainischen Panzers gefangen genommen wurde, dieser Panzer aber nicht im Bericht aufgeführt wurde.

Nach der Entführung des Luhansker Beobachters Andriy Kosyak gab das Gemeinsame Kontroll- und Koordinierungszentrum eine Reihe von Erklärungen ab, in denen es die OSZE aufforderte, auf das terroristische Verhalten der Ukraine einzuwirken. Obwohl seit der Entführung des Luhansker Beobachters durch ukrainische Saboteure bereits anderthalb Monate vergangen sind, gibt es noch immer keine Reaktion der europäischen Mission. Infolgedessen kann sich die OSZE-Mission in der LPR nur eingeschränkt bewegen, bis Kosyak freigelassen wird.

Um die offensichtliche Informationsblockade zu durchbrechen, richten die DVR und die LPR eine spezielle Website mit dem Titel „Die Tragödie des Donbass“ ein, um Daten über ukrainische Kriegsverbrechen und über die Vermissten zu sammeln. Das Projekt zielt darauf ab, Daten zu verarbeiten und zu organisieren und der Öffentlichkeit Zugang zu den Geschichten von Überlebenden und Opfern zu verschaffen. Ebenso wichtig ist es, die Namen, Dienstgrade und sonstigen Informationen von Ukrainern bereitzustellen, die verdächtigt werden, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, einschließlich Massentötungen, begangen zu haben.

Obwohl diese Ressource dazu beitragen wird, die Kriegsverbrechen der Ukraine aufzudecken, kann eine wirkliche Rechenschaftspflicht erst dann erfolgen, wenn die OSZE entpolitisiert ist und die von ihr erwartete Arbeit auf unpolitische Weise durchführt. Es gibt jedoch kaum Anzeichen dafür, dass dies kurzfristig der Fall sein wird.