Renommierter Virologe warnt: „Zusammenbruch des Gesundheitssystems“ aufgrund von Komplikationen durch COVID-Impfstoffe

Dr. Geert Vanden Bossche warnte vor der Schädigung des Immunsystems der Geimpften und den unvermeidlichen schwerwiegenden Folgen, die sich daraus ergeben würden.

Ein renommierter Virologe und ehemaliger leitender Mitarbeiter der Bill and Melinda Gates Foundation warnte kürzlich vor den Gefahren der experimentellen COVID-19-Gentransfer-Impfstoffe, ermutigte die Ungeimpften, „ungeimpft zu bleiben“, und sagte einen unvermeidlichen „Zusammenbruch unseres Gesundheitssystems“ aufgrund gesundheitlicher Komplikationen bei den Geimpften voraus.

Dr. Geert Vanden Bossche, der einst als leitender Programmmanager für die Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) tätig war und als einer der talentiertesten Impfstoffentwickler der Welt gilt, veröffentlichte am 20. November eine Video-Botschaft an Österreich die zeitgleich mit einer großen Kundgebung in Wien gegen die neuen Abriegelungsmaßnahmen veröffentlicht wurde.

Als oberste Priorität riet er der Öffentlichkeit: „Lassen Sie niemals zu, dass irgendetwas oder irgendjemand Ihr angeborenes Immunsystem beeinträchtigt oder unterdrückt“, das die erste Verteidigungslinie des Menschen ist, um alle Infektionen abzuwehren.

Vanden Bossche zufolge unterdrücken die „Impfstoff-Antikörper“, die durch die derzeitigen COVID-19-Impfstoffe gebildet werden, die angeborene Immunität und können sie „nicht ersetzen“, da ihre Wirksamkeit schnell nachlässt und sie eine Infektion oder Übertragung des Virus nicht verhindern können.

Somit tragen diese experimentellen Injektionen im Gegensatz zur angeborenen Immunität nicht zur Herdenimmunität bei“, sagte er.

Impfung von Kindern ein absolutes No-Go“!

Diese Tatsache ist vor allem bei Kindern von Bedeutung, deren „angeborene Immunität leicht durch Impfantikörper unterdrückt werden kann“, da ihre „Antikörper so jung und naiv sind, dass sie leicht von Impfantikörpern verdrängt werden können“, sagte er.

Und da Kinder durch ihre angeborene Immunität, zu der auch COVID-19 gehört, vor vielen Krankheiten geschützt sind, sind sie durch die Unterdrückung dieser Immunität durch diese Impfstoffe viel mehr Gefahren ausgesetzt und „könnten sogar zu Autoimmunerkrankungen führen“, warnte der Experte.

Daher ist die Impfung von Kindern mit diesen biologischen Wirkstoffen ein absolutes No-Go“, so der Virologe. „Wir können unsere Kinder nicht mit diesen Impfstoffen impfen“.

Auffrischungsimpfungen für Geimpfte „absolut unsinnig“!

Mit Blick auf die erwachsenen „Impflinge“, also die Geimpften, sagte der Facharzt für Mikrobiologie, dass sich die Unterdrückung der angeborenen Immunität in dieser Bevölkerungsgruppe bereits als Problem erwiesen habe. „Sie werden es in der Tat schwer haben, eine Reihe von Krankheiten zu bekämpfen“, darunter COVID-19.

Da ihre angeborenen Antikörper jedoch zuvor durch jahrelange Anpassung und Reifung trainiert wurden, sind sie in der Regel widerstandsfähiger gegenüber den Impfantikörpern“ als die von Kindern.

Diese Widerstandsfähigkeit kann jedoch durch zusätzliche Impfungen weiter verschlechtert werden, weshalb Vanden Bossche davor warnt, diesen geimpften Personen Auffrischungsimpfungen zu verabreichen: „Das ist absoluter Wahnsinn! Dadurch wird der Immundruck der Impfantikörper auf die angeborene Immunität nur noch weiter erhöht“. Auffrischungsimpfungen sind also „absoluter Unsinn! Sie ist gefährlich und sollte nicht durchgeführt werden!“

An die Ungeimpften: „Um Gottes willen, bleibt ungeimpft“!

Was die Ungeimpften betrifft, so beschrieb der belgische Arzt, warum es ihnen viel besser gehen würde, indem er sie zunächst in drei Kategorien einteilte:

Diejenigen, die keine Symptome hatten, die „wahrscheinlich einfach durch ihre angeborenen Antikörper geschützt sind“.

Diejenigen, die leichte Symptome hatten und nicht lange im Bett bleiben mussten; und

Diejenigen, die sich von der Krankheit erholt haben und vielleicht sogar einen schweren Fall hatten.

Aufgrund des, wie er es nannte, „hohen Infektionsdrucks“ der Delta-Variante könnte das jeweilige angeborene Immunsystem dieser Ungeimpften nun etwas mehr zu kämpfen haben, so dass die erste Kategorie leichte Symptome aufweist, die zweite mäßige und die dritte „eine etwas höhere Anfälligkeit für einige andere Krankheiten. Zum Beispiel für Grippe oder Erkältung.“

„Aber ganz wichtig ist, dass alle geschützt sind“, sagte er. „Sie alle sind immer noch gegen schwere Krankheiten geschützt und die meisten von ihnen sind gegen sehr leichte oder mittelschwere Krankheiten geschützt.“

Dies gelte insbesondere, so der Virologe, da COVID-19 „keine Krankheit gesunder Menschen ist. Menschen, die gesund sind, haben ein gesundes angeborenes Immunsystem, das mit einer Reihe von Atemwegsviren problemlos fertig wird. Diese Menschen sind nicht nur vor der Krankheit geschützt, sondern können in vielen Fällen sogar eine Infektion verhindern.“

Geimpfte „dienen als eine Art Brutstätte für das Virus

Um ihr gesundes angeborenes Immunsystem als Schutz vor COVID-19 und vielen anderen Krankheiten zu erhalten, stellte Dr. Vanden Bossche den Ungeimpften die folgenden drei Forderungen:

Um Himmels willen, bleibt ungeimpft! Sie sollten ungeimpft bleiben;

Kümmern Sie sich um ihre angeborene Immunität, das heißt, sie sollten sich um ihre Gesundheit kümmern … wenn Sie das tun und ungeimpft sind, werden Sie ohne Impfung von schweren Krankheiten verschont bleiben. Im Gegenteil, der Impfstoff würde das Gegenteil bewirken; und

Personen mit Komorbiditäten oder Grunderkrankungen „sollten vorsichtig mit Kontakten sein“.

Zu dieser dritten Kategorie der besonders gefährdeten Personen sagte der Arzt: „Das soll keine Diskriminierung der Geimpften sein, aber [die Ungeimpften] sollten zu diesem Zeitpunkt besonders den Kontakt mit Geimpften vermeiden.

„Die Geimpften sind jetzt die Menschen, und daran besteht kein Zweifel, die wirklich eine Art Brutstätte für das Virus darstellen“, sagte er. „Wir brauchen einen zusätzlichen Schutz für diejenigen, die Grunderkrankungen haben. Wir sollten sie nicht impfen, sondern verhindern, dass sie einem hohen Infektionsdruck ausgesetzt werden.“

Gesundheitsprobleme bei den Geimpften „werden unweigerlich zu einem Zusammenbruch unseres Gesundheitssystems führen

Er ermutigte seine österreichischen Zuhörer, dass der einzige Kampf, den sie haben, „der Kampf um Ihre Gesundheit ist, [indem] Sie sich nicht impfen lassen.“ Wenn dies gelinge, seien alle anderen Maßnahmen nicht nachhaltig.

Obwohl er sich große Sorgen um „die Geimpften“ machte und erklärte, dass „wir ihnen so gut wie möglich helfen müssen, weil sie in vielen Fällen eine umfassende Behandlung benötigen“, stellte er fest, dass der Prozentsatz dieser Gruppe, die in Krankenhäuser eingeliefert wird, „jetzt stetig zunimmt. Mit dem Training des angeborenen Immunsystems und der zunehmenden Exposition gegenüber dem Virus werden immer mehr nicht geimpfte Menschen geschützt.

„Das wird unweigerlich – und ich bin kein Weltuntergangsprediger – aber es wird unweigerlich zum Zusammenbruch unseres Gesundheitssystems führen. Es kann nicht anders sein“, sagte er.

Stärke findet man in der Gelassenheit

Abschließend hatte der Virologe jedoch eine hoffnungsvolle Botschaft: Die Abriegelungsmaßnahmen seien „nicht nachhaltig“ und könnten „nicht lange anhalten“. Er ermutigte sie, „ruhig zu bleiben“ und zitierte ein deutsches Sprichwort: „In der Gelassenheit liegt die Kraft.“