Ottawa: Polizei droht mit Verhaftung, wenn Menschen dem Freiheitskonvoi Treibstoff geben

Die Behörden versuchen, die Demonstranten besser in den Griff zu bekommen.

Die Polizei in Ottawa hat damit gedroht, jeden festzunehmen, der den Freiheitskonvoi mit Benzin- und Dieselkanistern versorgt, nachdem sie zunächst Lastwagen mit Kraftstofftanks blockiert hatte, die den Demonstranten zu Hilfe kamen.

Die Behörden kündigten an, dass jeder, der die Demonstranten „materiell unterstützt“, ab Mitternacht verhaftet werden kann.

Auf die Frage, ob „materielle Unterstützung“ auch lebensnotwendige Güter wie Lebensmittel und Wasser umfasse, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber Fox News, dass sich die Ankündigung auf gefährliche Materialien beziehe, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Feuer darstellen.

Bald tauchten Videos auf, in denen Menschen verhaftet wurden und die Polizei Treibstoff von Demonstranten beschlagnahmte.

Footage provided to Rebel News shows Ottawa police attempting to arrest someone for bringing fuel to the convoy before the midnight sate of emergency goes into effect

Ein Bürgerjournalist schickte mir dieses Video, das zu zeigen scheint, wie die Polizei Treibstoff von Lastwagenfahrern beschlagnahmt. Weitere Berichte werden folgen – ich bin gerade auf der Straße.

Ein Bürgerjournalist schickte mir dieses Video, das zu zeigen scheint, wie die Polizei Treibstoff von Lastwagenfahrern beschlagnahmt. Weitere Berichte werden folgen – ich bin gerade auf der Straße.

Zuvor hatte die Polizei wichtige Kreuzungen in der Gegend verbarrikadiert und zahlreiche Straßen gesperrt, um zu verhindern, dass Lastwagen mit vollen Treibstofftanks den Konvoi erreichen.

Zuvor hatte Bürgermeister Jim Watson am Sonntag den Notstand ausgerufen und behauptet, die Demonstranten, deren Hauptaktivität das Hupen sei, stellten eine „ernsthafte Gefahr und Bedrohung für die Sicherheit der Anwohner“ dar.

Die Behörden und die Medien haben versucht, die Trucker als potenziell gewalttätige Extremisten zu dämonisieren, und Provokateure haben sogar versucht, sie mit dummen Stunts zu verleumden.

Die Trucker haben sich zu 100 % friedlich verhalten. Trudeaus Bundespolizei arbeitet also rund um die Uhr daran, einen Vorfall zu fabrizieren, um eine gewaltsame staatliche Reaktion zu rechtfertigen.

Die Trucker haben sich zu 100 % friedlich verhalten. Trudeaus Bundespolizei arbeitet also rund um die Uhr daran, einen Vorfall zu fabrizieren, um eine gewaltsame staatliche Reaktion zu rechtfertigen.

Wie wir letzte Woche berichtet haben, haben die Behörden den Einsatz des Militärs gegen die Demonstranten immer noch nicht ausgeschlossen.

Die Lkw-Fahrer sagen, dass sie nicht abreisen werden, bis die Impfvorschriften aufgehoben sind, die Lkw-Fahrern, die aus den USA nach Kanada zurückkehren, eine Quarantäne vorschreiben, sobald sie zu Hause angekommen sind.

In der Zwischenzeit weinen dieselben Linken, die monatelang geschworen haben, das Leben für Ungeimpfte unbewohnbar zu machen, jetzt darüber, dass gehupt wird.