Palästina – Frieden über Ruinen und Gräbern

Peter Haisenko

Wie sinnvoll kann es sein, Waffenstillstand oder Frieden zu fordern, wenn sowieso schon alles zerstört ist, was zerstört werden konnte? Was nutzt den Menschen Frieden, wenn ihnen bereits alles genommen wurde, was sie zum Überleben benötigen? Kann irgendjemand bei Verstand annehmen, dass Palästinenser jemals freundlich gegenüber Israelis, Juden, denken werden?

Israel reklamiert für sich das Recht, nach Belieben zu morden und seine Nachbarstaaten zu bombardieren. Als Rechtfertigung wird der sogenannte Holocaust und neuerlich der 7. Oktober 2023 angeführt. Aber kann es zulässig sein, jemandem für erlittenes Unrecht einen Freibrief auszustellen, für alle Schandtaten? Taten, die weit über „Auge um Auge..“ hinausgehen? Ach ja, es ist ja nur das Recht auf Selbstverteidigung. Aber kann das rechtfertigen, Massenmorde zu begehen und offen auszusprechen, man wolle diese „Tiere“ auslöschen? Ach ja, so etwas sagen nur Zionisten. Aber ist es noch zulässig, zwischen Juden und Zionisten zu unterscheiden, nach allem was geschehen ist?