Paris kündigt Truppenabzug aus Mali an und räumt Scheitern seiner Sahel-Strategie ein

Von Lucas Leiroz: Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für internationales Recht an der Bundesuniversität von Rio de Janeiro.

Frankreich scheint seine Niederlage in Mali eingestanden zu haben. Am vergangenen Freitag verkündete Präsident Emmanuel Macron die Schließung der Militärbasen und den Abzug der Truppen aus dem afrikanischen Land und beendete damit einen langen Weg der Besatzung und Konflikte, der die gesamte Struktur der französischen Außenpolitik schwer beschädigt hat. Nach jahrzehntelangem Interventionismus erkennt Paris seine derzeitige Unfähigkeit an, afrikanische Probleme mit einer Strategie der permanenten Besatzung in der Sahelzone zu bewältigen.

Seit Monaten hatte Macron erklärt, dass Frankreich keine zentrale Rolle mehr im Kampf gegen den Terrorismus in Nordafrika spielen werde. Nun wurde endlich die Schließung der Militärbasen angekündigt, was den Abzug von mehr als 2000 französischen Soldaten zur Folge haben wird. Damit endet die sogenannte „Operation Barkhane“, ein Militäreinsatz, der durch eine Taktik der permanenten Besetzung der Sahel-Länder durch französische Truppen gekennzeichnet war und darauf abzielte, nach dem Erfolg der Operation Serval – die 2013 die Terroristen aus Mali vertrieb und dazu führte, dass der Staat mit Unterstützung der französischen Streitkräfte die Kontrolle über sein Territorium zurückgewann – terroristische Milizen am Vormarsch zu hindern.

Trotz des Sieges bei der Operation Serval war die französische Besatzung eine schreckliche strategische Entscheidung, die schwerwiegende Folgen für die französischen Streitkräfte hatte. Mit einem riesigen Territorium konfrontiert, mit terroristischen Organisationen und ohne die Unterstützung der lokalen Behörden, die aufgrund des Sicherheitschaos völlig instabil und schwach sind, konnten die französischen Truppen keine zufriedenstellenden Ergebnisse in der Sahelzone erzielen, insbesondere in Mali, das sich derzeit in einer politisch unruhigen Situation befindet und in dem der Terrorismus Tag für Tag exponentiell zunimmt. Die Größe des malischen Territoriums war vielleicht der Hauptverantwortliche für das Scheitern der französischen Besatzungspolitik: Ohne das notwendige militärische Personal, um alle strategischen Punkte zu neutralisieren, wurden die europäischen Streitkräfte machtlos gegenüber dem Vormarsch des Terrorismus, was zum aktuellen Szenario in der Region führte.

Angesichts dieser Situation war Macrons Haltung einfach: Truppen abziehen und weitere Ausgaben und Verschwendung von materiellen und menschlichen Ressourcen vermeiden. Zwischen Ende und Anfang 2021 werden fast alle französischen Einrichtungen in Mali geschlossen werden. Der Prozess der Schließung der Basen wird im Norden des Landes beginnen. Anschließend werden auch die Basen von Kidal, Tessalit und Tombouctou deaktiviert und damit die wichtigsten Schlüsselpunkte im Kampf gegen illegale bewaffnete Gruppen, die derzeit auf malischem Territorium aktiv sind, ausgelöscht.

Bis Anfang nächsten Jahres werden die Truppen um die Hälfte reduziert und auf Regionen beschränkt, die für die Terrorismusbekämpfung nicht strategisch sind, was darauf hindeutet, dass sie wahrscheinlich nur noch für die Sicherheit bestimmter Punkte, wie z. B. Einrichtungen von Diplomaten und internationalen Organisationen, tätig sein werden. Außerdem wurde angekündigt, dass sich die Beziehungen zu den Armeen der G5-Länder der Sahelzone – Mali, Burkina Faso, Tschad, Mauretanien und Niger – auf die Lieferung von Material, Ausbildung und Beratung konzentrieren werden, ohne dass es zu wirklichen gemeinsamen Kampfeinsätzen kommt. Die Aufgabe, die Milizen zu bekämpfen, wird ausschließlich den Kräften der lokalen Regierungen zukommen. Offensichtlich haben diese Armeen nicht genug Kraft, um allein mit einer solchen Bedrohung fertig zu werden, was auf eine schreckliche Zukunft für die Region hindeutet.

Die französische Regierung wird jedoch offenbar versuchen, ihre Strategie in Afrika neu zu ordnen, mit einer radikalen Änderung des Schwerpunkts: Truppen werden aus der Sahelzone abgezogen und in andere Teile des Kontinents verlagert. Es scheint, dass der Schwerpunkt des Handelns von nun an der Golf von Guinea sein wird. In der gleichen Rede, in der er den Abzug der Truppen aus Mali ankündigte, erklärte Macron: „Unsere Feinde haben ihre territorialen Ambitionen zugunsten einer Ausbreitung ihrer Bedrohung nicht nur über die Sahelzone, sondern über ganz Westafrika aufgegeben (…), was einen erhöhten Druck auf alle Länder am Golf von Guinea impliziert, der bereits Realität ist (…) Wir werden uns entsprechend dieser Notwendigkeit reorganisieren, um diese Ausbreitung nach Süden zu stoppen, und das wird zu einer Verringerung unseres militärischen Fußabdrucks im Norden führen“. Es wurden jedoch noch keine Informationen darüber geliefert, wie diese Operationen im Süden ablaufen werden, was den Verdacht auf die französischen Pläne weckt.

Es ist zu bedenken, dass sich auf französischem Territorium selbst eine starke kritische Haltung gegenüber der französischen Präsenz in Afrika entwickelt hat. Mit einer zunehmend islamischen Bevölkerung, die sich mit dem liberalen Humanismus der Einheimischen verbündet, wächst die Einstufung der Operationen in Afrika als Neokolonialismus, was dazu führt, dass die öffentliche Meinung den Abzug der Truppen unterstützt. Der Grund, warum Macron die Sahelzone verlassen will, geht über die rein materielle Frage hinaus, es geht auch um den Versuch, die Unterstützung der Bevölkerung für die nächsten Wahlen zu erhalten. Außerdem sind selbst die rechtsextremen Parteien der französischen Politik tendenziell gegen Einsätze in Afrika, da sie die Bekämpfung des Terrorismus innerhalb Frankreichs als vorrangig betrachten. Es macht also keinen Sinn, dass Macron zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich in eine Strategie der Schwerpunktverlagerung und Truppenumschichtung investieren wird.

Was zu geschehen scheint, ist ein „Einfrieren“ der französischen Afrikastrategie, mit der Paris versucht, seine historischen Bindungen an die Region lebendig, aber inaktiv zu halten. Die wichtigsten Stützpunkte in Mali werden deaktiviert und die Soldaten werden in den Süden verlegt. Aber es werden immer noch einige Soldaten in Mali sein, auf einem unbedeutenden Niveau, und die Truppen werden auch nicht genug Stärke haben, um den Vormarsch des Terrorismus im Süden zu verhindern. Damit gelingt es Paris, seine Präsenz in Afrika auf „kalte“, inaktive und nichtssagende Weise aufrechtzuerhalten, Ressourcen zu sparen und die französische öffentliche Meinung zu befrieden. Dies ist ein interessantes strategisches Szenario, da es Macrons Nachfolger – oder Macron selbst – erlaubt, die Strategie für Afrika nach der Wahlperiode und der Stabilisierung der Militärausgaben effizienter neu zu gestalten.

Andererseits werden die Terroristen nicht auf eine französische Rückkehr warten und der Abzug der Truppen wird einen sofortigen Vormarsch der Milizen bedeuten, die sich weiter über den gesamten afrikanischen Kontinent ausbreiten, weite Regionen kontrollieren und kleine lokale Kalifate bilden werden. Für jedes afrikanische Land sind die französischen Pläne nicht so wichtig, und der Abzug der Truppen bedeutet praktisch, dass Paris seine Niederlage anerkennt. Dies wird dazu führen, dass sie versuchen werden, internationale Kooperationsabkommen mit anderen Ländern wie Russland, China und Staaten des Nahen Ostens zu schließen. Diese Länder neigen dazu, ihre Präsenz in Afrika in naher Zukunft zu erhöhen, und das führt uns zu der Annahme, dass es über ein strategisches Element hinaus tatsächlich eine „französische Niederlage“ in der Sahelzone gibt, wenn man bedenkt, dass Paris den Aktionen anderer Mächte in dieser Region, die historisch gesehen zu Frankreich „gehören“, Raum geben wird. Was Macron versucht, ist, seine Verluste einzudämmen und ein Szenario zu schaffen, das es erlaubt, die französische Präsenz später wieder aufleben zu lassen.