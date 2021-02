Parler-CEO teilt umstrittenes Projekt zur Neuschreibung der US-Verfassung mit Soros

Der neue CEO von Parler, Mark Meckler, ist der Vorsitzende des Convention of States Project (COS), das die US-Verfassung neu schreiben will und in das Soros seit mehreren Jahren Millionen von Dollar investiert hat.

Der Gesetzgeber von Michigan, Norman R. Hughes, bemerkte 2014: „George Soros – der Finanzier des globalen Faschismus – pumpt Millionen von Dollar in dieselbe Article V of the Constitution-Kampagne, die von führenden konservativen Stimmen, darunter Mark Levin, gefördert wird, zitiert National File am 21. Februar.

Dies lässt befürchten, dass mögliche Verfassungsänderungen unter den Einfluss von Soros und anderen linksradikalen Organisationen geraten könnten, die die Gelegenheit nutzen würden, um alle ihre Verfassungsänderungen durchzusetzen.

Für viele würde Soros den Amerikanern die Rede- und Religionsfreiheit, das Recht auf Privatsphäre und das Recht, Waffen zu tragen, nehmen.

Der konservative Richter am Obersten Gerichtshof, Antonin Scalia, nannte das Projekt seinerseits unerwünscht: „Ich würde sicherlich keinen Verfassungskonvent wollen, wer weiß, was dabei herauskommen würde.

Die Risiken eines Verfassungskonvents liegen in der Tatsache, dass er am Ende in seinen Änderungen und Entscheidungen absolut sein könnte, wobei nicht einmal der Kongress in der Lage wäre, ihn zu begrenzen, so das Konzept des ehemaligen Obersten Richters des Supreme Court, Warren Burger, aus dem Jahr 1988.

„Es gibt keine Möglichkeit, die Aktionen eines Verfassungskonvents effektiv zu begrenzen oder mundtot zu machen. Der Konvent könnte seine eigenen Regeln machen und seine eigene Agenda festlegen“, warnte Burger.

Er fügte hinzu: „Der Kongress könnte versuchen, den Konvent auf eine Änderung oder ein Thema zu beschränken, aber es gibt keinen Weg, um sicherzustellen, dass der Konvent gehorcht. Sobald der Konvent zusammentritt, wird es zu spät sein, ihn zu stoppen, wenn uns seine Agenda nicht gefällt.

Ein Bericht des Center on Budget and Policy Priorities stimmt dem zu und argumentiert, dass eine Begrenzung eines Article V of the Constitution unmöglich wäre, weil er in den Themen, die er diskutieren kann, nicht eingeschränkt werden kann und die Anwendung der Verfassung, um ihn zu kontrollieren, unklar ist.

Außerdem werden einige Ungereimtheiten in den Handlungen des neuen CEO von Parler, Meckler, festgestellt, da er die COS-Bewegung als in seinem Haus ansässig und von seiner Frau geleitet darstellt.

Steuererklärungen zeigen jedoch, dass die COS ihren Mitarbeitern hohe Gehälter zahlt, Tausende von Dollar für Werbung und Fundraising ausgibt und einflussreiche Lobbyisten, darunter ehemalige Senatoren, bezahlt.

Ebenso scheint Meckler für einen Sprecher der John Birch Society laut National File „im Widerspruch zu seiner Definition eines Artikel-V-Übereinkommens sowie seiner eigenen Beschreibung des Staatenübereinkommens zu stehen“.

Parler, wird von seiner Mitbegründerin Rebekah Mercer, einer mächtigen republikanischen Spenderin, finanziert, was nun Fragen über ihre Wahl von Meckler als CEO des Unternehmens aufwirft.

Auf der anderen Seite investiert Soros kontinuierlich, um demokratische Kongressabgeordnete in die US-Legislative und demokratische Staatsanwälte in die Justiz zu bringen, die seine linke Agenda unterstützen.

Viele progressive Gruppen werden durch Soros-Gelder finanziert, einschließlich des Senats-Majoritäts-PAC, das mit Chuck Schumer verbunden ist, und des Haus-Majoritäts-PAC, das mit Nancy Pelosi verbunden ist.

Soros wurde schon mehrfach angeprangert, weil er versucht hat, demokratische Regierungen zu stürzen, indem er verschiedene extreme Kampagnen und Bewegungen finanziert hat.