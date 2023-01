Peer-Reviewed Letter zeigt mehr als 270 Todesfälle bei US-Sportlern nach Impfung

Mehr als 270 Athleten und ehemalige Athleten in den Vereinigten Staaten sind nach der Einnahme von COVID-19-Impfstoffen an Herzstillstand oder anderen schwerwiegenden Problemen gestorben, so die Daten eines kürzlich veröffentlichten Herausgebers.

Die von dem Strukturbiologen Panagis Polykretis und dem Internisten und Kardiologen Dr. Peter McCullough verfassten Daten zeigen, dass zwischen 2021 und 2022 weltweit mindestens 1.616 Herzstillstände oder andere schwerwiegende medizinische Probleme bei geimpften Sportlern dokumentiert wurden, von denen 1.114 tödlich verliefen.

Die globalen Daten zeigten auch, dass zwischen 2021 und 2022 279 der Todesfälle auf ehemalige und aktuelle amerikanische Sportler entfielen.

Sportler haben ein geringeres Risiko für Herzstillstand und plötzlichen Herztod als Nicht-Sportler. In einer US-Studie aus dem Jahr 2016 wurde berechnet, dass Nicht-Sportler im Vergleich zu Sportlern ein 29-mal höheres Risiko für einen plötzlichen Herztod haben.

Einer der Gründe dafür ist, dass „Sportler auf dem Spielfeld auf die häufigsten Ursachen für den plötzlichen Herztod untersucht werden“, so McCullough gegenüber The Epoch Times.

Die Spieler werden auf hypertrophe Kardiomyopathie untersucht, die für fast 50 Prozent der plötzlichen Herztode bei Sportlern verantwortlich ist, sowie auf andere, weniger häufige Herzanomalien.

Das intensive Screening mache den Leistungssport sicherer als alltägliche sportliche Aktivitäten, so McCullough.

Plötzliche Herztodesfälle bei Sportlern nach Impfung erhöht

McCullough verwies auf eine europäische Studie, in der die plötzlichen Herztode bei europäischen Sportlern über einen Zeitraum von 38 Jahren von 1966 bis 2004 verfolgt wurden. In der Studie wurde von 1.101 plötzlichen Herztodfällen in diesem Zeitraum berichtet, was laut Polykretis etwa 29 Todesfällen pro Jahr entspricht.

In dieser aktuellen Arbeit von Dr. Polykretis und mir wird der starke Anstieg der Todesfälle bei Sportlern in PUBMED veröffentlicht. Seit der Impfung „erlitten 1598 Athleten einen Herzstillstand, 1101 davon mit tödlichem Ausgang. In den 38 Jahren davor (1966–2004) starben 1101 Sportler im Alter von unter 35 Jahren (~29/Jahr).

Dr. McCullough: The C19 Shots Sets Up Heart Inflammation and Adrenaline Triggers Injury and Death



"The vaccines set up the heart inflammation … and then it's the big surge of adrenaline … during a basketball game — during sports, that's triggering these deaths." pic.twitter.com/FotBSQyZx9 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) January 3, 2023

In den Vereinigten Staaten sterben jedes Jahr schätzungsweise 100 bis 150 Sportler an einem plötzlichen Herztod.

Aus den in dem Schreiben zitierten Daten geht jedoch hervor, dass allein im Jahr 2022 über 190 Todesfälle durch Herzstillstand oder andere Faktoren bei aktuellen und ehemaligen Sportlern gemeldet wurden.

Dabei sind die Todesfälle von Sportlern mit unbekanntem Impfstatus und von Sportlern, deren Namen nicht in den Medien auftauchten, nicht berücksichtigt.

McCullough sagte, dass es angesichts der Daten „keinen Zweifel gibt“, dass plötzliche Herztodesfälle nach Impfungen zugenommen haben.

Da jedoch die meisten plötzlichen Herztode, die in den Medien erwähnt werden, von professionellen Leistungssportlern verursacht werden, fügte McCullough hinzu, dass die Erfassung von Daten von Sportlern in Colleges, High Schools und anderen internationalen Ligen ein umfassenderes Bild ergeben würde.

Er verwies auf Studien, die einen starken Anstieg der Myokarditis nach COVID-19-Impfungen gezeigt haben.

Vor der Pandemie lag die Myokarditis-Rate in einer finnischen Studie aus dem Jahr 2017 bei 19,5 pro Million Kindern im Alter von 15 Jahren und jünger. Eine andere japanische Studie aus dem Jahr 2012 über pädiatrische Einweisungen berichtete über noch niedrigere Raten von 2,6 Fällen pro Million bei Kindern im Alter von 1 Monat bis 17 Jahren.

In den von den Centers for Disease Control (CDC) and Prevention im Juni 2021 veröffentlichten Daten (pdf) rechneten die Forscher mit einer Myokarditisrate von 63 Fällen pro Million geimpfter 12- bis 17-jähriger Männer. Im darauffolgenden Jahr stellten die CDC-Forscher fest, dass die Myokarditis-Zahlen bei jungen Männern über den Hintergrundraten lagen (pdf).

Eine Studie von Forschern von Kaiser Permanente (pdf), die im August 2022 veröffentlicht wurde, schätzte die Zahl der Myokarditisfälle nach einer zweiten Impfdosis bei 12- bis 17-jährigen Kindern auf 186 von einer Million. Bei Männern wurde diese Zahl auf 377 Fälle von einer Million erhöht.

In prospektiven Studien wurde jedoch in einer thailändischen Studie festgestellt, dass 2,3 Prozent der Kinder, die zwei mRNA-Dosen erhalten hatten, eine Herzverletzung erlitten. In einer anderen Studie wurden 777 Beschäftigte des Gesundheitswesens untersucht, die eine Auffrischungsimpfung erhielten, und 2,8 Prozent berichteten über eine Herzverletzung.

Das bedeutet, dass bei einer Extrapolation der Ergebnisse etwa 25.000 Menschen pro Million Menschen nach zwei oder drei COVID-19-Impfungen an Herzverletzungen leiden könnten, so McCullough.

„Ich bin sehr besorgt“, sagte McCullough, „das ist ein Problem der öffentlichen Gesundheit. Ich denke, es obliegt dem Einzelnen, den Impfstatus offenzulegen“.

„Wir sehen eine Meldung nach der anderen über Personen des öffentlichen Lebens oder Sportler, die plötzlich und ohne Erklärung sterben. Es obliegt den Familien, dem medizinischen Personal, den Ärzten und den Reportern, den Impfstatus offen zu legen. Es handelt sich um Impfstoffe, die sich in der Erprobung befinden und die in von Experten begutachteten Studien mit dem Tod in Verbindung gebracht werden.

In einer deutschen Autopsiestudie wurden 25 Personen untersucht, die innerhalb von 20 Tagen nach der Impfung unerwartet starben. Bei vier dieser Personen wurde eine Myokarditis festgestellt, ohne dass ein anderes Krankheitssignal den unerwarteten Tod verursacht hätte.

Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass ihre Autopsiestudien darauf hindeuten, dass die Todesfälle auf Herzversagen zurückzuführen sind und dass Myokarditis eine potenziell tödliche Komplikation nach einer mRNA-basierten Anti-SARS-CoV-2-Impfung sein könnte“.

Es sei auch darauf hingewiesen, dass im Jahr 2020 auch bei ungeimpften COVID-19-Patienten Myokarditis-Ereignisse gemeldet wurden, und Studien haben gezeigt, dass das Virus Herzschäden verursachen kann. Es ist jedoch umstritten, ob die Herzschäden, die die Patienten erleiden, auf eine Myokarditis oder auf andere Ursachen zurückzuführen sind.

Eine im April 2022 veröffentlichte Studie ergab, dass die Zunahme von Myokarditis und Perikarditis bei ungeimpften Personen nach einer COVID-Infektion statistisch nicht signifikant ist. Die Forscher untersuchten rund 197 000 ungeimpfte Patienten, und es gab 9 und 11 Fälle von Myokarditis und Perikarditis.

Eine französische Studie, die Herzstillstände bei Sportlern vor der Pandemie von 2005 bis 2018 verfolgte, ergab ebenfalls, dass die Rate der Herzstillstände beim Sport konstant geblieben ist, während die Überlebensrate bei diesen Ereignissen dank der Hilfe von Umstehenden gestiegen ist.