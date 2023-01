Schockierende Studie: Social Media-Nutzung verändert die Gehirne von Teenagern

Vielen Dank, Technokraten. Ihr habt das Leben von Hunderten von Millionen Jugendlichen, wenn nicht gar einer ganzen Generation, durcheinander gebracht. Eine der schädlichsten Social-Media-Plattformen auf dem Planeten ist Chinas TikTok-App, was nicht überrascht, wenn man vom ersten Technokraten der Welt kommt. Denken Sie daran: Technokratie ist die „Wissenschaft des Social Engineering“. Aber denken Sie nicht, dass es dabei bleibt! Lesen Sie diesen Beitrag von Joe Allen: Unprecedented, Unholy, Unseen: AI Chatbots kolonisieren unsere Köpfe. ⁃ TN Editor

Eine aktuelle Studie von Psychologen zeigt, dass die regelmäßige Nutzung sozialer Medien mit Veränderungen in den Gehirnen von Teenagern verbunden ist. Dies ist besonders besorgniserregend angesichts der Tatsache, dass die beliebteste Social-Media-Plattform für amerikanische Teenager das chinesische TikTok ist, das Teenagern schädliche Botschaften aufdrängt, sobald sie sich für ein Konto anmelden.

Die Auswirkungen sozialer Medien auf die Entwicklung des Gehirns von Kindern sind seit Langem ein Thema, das Eltern und politische Entscheidungsträger beschäftigt. Jetzt berichtet die New York Times, dass eine neue Studie von Neurowissenschaftlern der Universität von North Carolina etwas Licht in diese Angelegenheit gebracht hat, indem sie mithilfe von Gehirnscans die Auswirkungen der Nutzung sozialer Medien auf Schüler der Mittelstufe im Alter von 12 bis 15 Jahren, einer Zeit der raschen Gehirnentwicklung, verfolgten.

Die Studie ergab, dass Kinder, die im Alter von etwa 12 Jahren regelmäßig ihren Social-Media-Feed überprüften, im Laufe der Zeit eine erhöhte Sensibilität für soziale Belohnungen durch Gleichaltrige zeigten. Im Gegensatz dazu zeigten Teenager, die sich weniger in sozialen Medien engagierten, ein abnehmendes Interesse an sozialen Belohnungen. Die Studie kann zwar keine endgültigen kausalen Aussagen über die Auswirkungen sozialer Medien auf das Gehirn machen, aber die Autoren weisen darauf hin, dass die Ergebnisse möglicherweise langfristige Folgen bis weit ins Erwachsenenalter hinein haben könnten.

Die Studie wurde an einer heterogenen Gruppe von 169 Schülern einer Mittelschule im ländlichen North Carolina durchgeführt. Die Schüler wurden anhand der Häufigkeit ihrer Nutzung sozialer Medien in drei Gruppen eingeteilt: gewohnheitsmäßige Nutzung (15 oder mehr Mal pro Tag), mäßige Nutzung (1-14 Mal pro Tag) und nicht gewohnheitsmäßige Nutzung (weniger als einmal pro Tag). Die Probanden erhielten in Abständen von etwa einem Jahr vollständige Gehirnscans, während sie ein Spiel spielten, das Belohnungen und Bestrafungen in Form von lächelnden oder finster dreinblickenden Mitspielern anzeigte.

Während sie das Spiel spielten, zeigten gewohnheitsmäßige Nutzer sozialer Medien eine erhöhte Aktivierung in drei Bereichen des Gehirns:

Schaltkreise zur Belohnungsverarbeitung, die auch auf Erfahrungen wie Geldgewinne oder Risikoverhalten reagieren.

Hirnregionen, die bestimmen, was in der Umwelt auffällt.

Der präfrontale Kortex, der bei der Regulierung und Kontrolle hilft.

Diese Veränderungen in der Gehirnfunktion deuten darauf hin, dass Jugendliche, die häufig ihre Social Media Feeds überprüfen, „überempfindlich auf das Feedback ihrer Altersgenossen reagieren“, so Dr. Eva Telzer, außerordentliche Professorin für Psychologie und Neurowissenschaften an der University of North Carolina und eine der Autorinnen der Studie.

Es ist jedoch noch nicht klar, ob diese Gehirnveränderungen vorteilhaft oder schädlich sind. Einerseits könnte eine erhöhte soziale Sensibilität als adaptiv angesehen werden, was darauf hindeutet, dass die Teenager lernen, mit anderen in Kontakt zu treten. Andererseits kann eine erhöhte soziale Sensibilität auch zu anderen Problemen führen, etwa zu sozialen Ängsten und Depressionen.

Breitbart News hat bereits berichtet, dass sich Apps wie TikTok als schädlich für die psychische Gesundheit von Jugendlichen erwiesen haben. Im Dezember berichtete Breitbart News, dass eine Studie des Center for Countering Digital Hate (CCDH) ergeben hat, dass die Algorithmen von TikTok neuen Nutzern kurz nach ihrem Beitritt zur Plattform Inhalte zu Selbstverletzung und Essstörungen empfehlen.

Für die Studie erstellten die Forscher TikTok-Konten und gaben sich als 13-jährige Nutzer aus, die sich für Inhalte zum Körperbild und zur psychischen Gesundheit interessieren. Die Ergebnisse zeigten, dass die Algorithmen von TikTok innerhalb von nur 2,6 Minuten nach dem Beitritt zur App begannen, den neuen Konten selbstmörderische Inhalte zu empfehlen. Außerdem wurden innerhalb von nur acht Minuten Inhalte zu Essstörungen empfohlen.

Breitbart News hat ausführlich über die Gefahren von TikTok berichtet. In einer Kolumne, in der sie sich für ein Verbot der chinesischen App in den Vereinigten Staaten aussprach, schrieb die Reporterin Alana Mastrangelo:

Die Gefahr für Kinder und Teenager China ist ein feindseliges Land, das TikTok nutzt, um US-Jugendliche zur Teilnahme an gefährlichen und lebensbedrohlichen Trends zu bewegen.

Im September warnte die FDA Eltern vor einer tödlichen neuen TikTok-Herausforderung, bei der Kinder Hühnchen in NyQuil kochen, „vermutlich um es zu essen“. Der Trend auf der von China betriebenen App war nur das jüngste Beispiel für einen gefährlichen Trick, der unter jungen Amerikanern verbreitet wurde. Bei einer anderen Herausforderung, die 2020 auf TikTok zu sehen war, wurden die Nutzer aufgefordert, große Dosen des Allergiemedikaments Benadryl (Diphenhydramin) einzunehmen, um Halluzinationen hervorzurufen. Diese Aufforderung führte zu Berichten über Jugendliche, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden und in einigen Fällen sogar starben.

Vergangenes Jahr sprachen sich die Schulbehörden gegen die „Badezimmer-Herausforderung“ von TikTok aus, die Schüler dazu aufforderte, die Schultoiletten zu verwüsten. Die Herausforderung, die auch als „devious licks“ bekannt ist, beinhaltete Videos, die den Vandalismus von Trophäenkästen, Fluren und Klassenzimmern sowie den Diebstahl von Feuerlöschern, Schulschildern und anderem Eigentum zeigten. Um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, belohnt die chinesische App auch US-Nutzer, indem sie sie für ihr dummes Verhalten viral gehen oder „TikTok berühmt“ werden lässt. Einerseits wird dies durch das Posten frivoler Tanzvideos erreicht, andererseits aber auch durch das Verbreiten gefährlicher Trends oder das Posten sexueller Inhalte.