Pentagon bestätigt, dass es mit abgestürzten UFO-Wrackteilen und unbekannten Materialien gearbeitet hat

Das Pentagon hat den Besitz und die Untersuchung von UFO-Absturzwrackteilen in einem aufschlussreichen 154-seitigen Bericht zugegeben.

Anthony Bragalia, ein Forscher des UFO-Phänomens, veröffentlichte den Bericht der U.S. Defense Intelligence Agency (DIA), nachdem diese auf eine drei Jahre alte Freedom of Information Act (FOIA)-Anfrage reagiert hatte, die er gestellt hatte, um UFO-Dokumente im Detail zu analysieren.

In der ursprünglichen Anfrage, die 2017 von Bragaglia verfasst wurde, bittet er um Zugang zu „den physikalischen Beschreibungen, Eigenschaften und der Zusammensetzung von UFO/UAP-Material im Besitz der Regierung und ihres Auftragnehmers.“

Das Dokument fügt hinzu, dass „dies physische Trümmer umfassen könnte, die von DoD-Personal als Trümmer, Treibgut, abgeschossenes oder abgestürztes UAPS [unidentifiziertes Luftphänomen] oder Material von unidentifizierten Flugobjekten geborgen wurden.“

Wie der Ermittler ausführte, war seine Anfrage „eindeutig in ihrer Auslegung“, was darauf hindeutet, dass er stolz darauf war, ein Schlupfloch gefunden zu haben, um an Informationen zu gelangen, die normalerweise vertraulich und geheim sind.

Laut der Daily Mail fügte Bragalia der FOIA-Anfrage zusammen mit Teilen der fünf Dokumente, auf die er Zugriff hatte, und umfasste so die gesamten 154 Seiten.

In dem Bericht, den er über seinen Blog UFO Explorations teilte, erklärte Bragalia außerdem: „Obwohl viele Details in den Berichten geschwärzt sind, kann man herauslesen, dass diese Technologien einen buchstäblichen Quantensprung über die Eigenschaften aller existierenden, dem Menschen bekannten Materialien darstellen.“

Auf den Seiten, auf denen die fortschrittliche Technologie beschrieben wird, werden die Eigenschaften eines Metalltyps namens Nitinol beschrieben, der die Eigenschaft hat, seine ursprüngliche Form wieder anzunehmen, sobald er gefaltet wird.

„Nitinol ist eine Legierung mit Formgedächtnis, die sich an ihre ursprüngliche Form ‚erinnert‘, wenn sie gefaltet oder gequetscht wird, und die sich sofort und reibungslos erholt“, erklärt Bragalia.

Nach Ansicht des Forschers hatte eine solche Legierung ähnliche Eigenschaften wie das „Memory-Metall“, das in der Nähe des UFO-Absturzes von Roswell, New Mexico, im Jahr 1947 gefunden wurde.

Der DIA-Brief, der zuerst auf Bragalias Blog geteilt wurde, zeigt, dass die Tests von Bigelow Aerospace durchgeführt wurden, einer der privaten Auftragnehmer des Verteidigungsministeriums mit Sitz in Las Vegas, Nevada.

Auf den Seiten, die das Pentagon als Antwort auf den FOIA anbot, wurde im Hauptquartier des Verteidigungsministeriums geforscht, ob solches Material in den menschlichen Körper integriert werden könnte, um die Gesundheit zu verbessern, schrieb der Forscher in seinem Blog.

Er teilte auch noch in seinem Blog mit, dass sich einige dieser futuristischen Materialien nicht nur an ihre ursprüngliche Form „erinnern“, wenn sie gebogen oder zerdrückt werden, sondern auch das Potenzial haben, Dinge unsichtbar zu machen, elektromagnetische Energie zu „komprimieren“ und sogar die Lichtgeschwindigkeit zu verlangsamen.

Nach Angaben des Forschers hielt die Agentur am Ende einige Details über die Materialien zurück, darunter auch Informationen, die ausländischen Ursprungs sein könnten. „Ich habe entschieden, dass Teile von fünf Dokumenten bei der Offenlegung weggelassen werden sollten …“, schrieb er.

„Sie lassen Informationen über die chemische und elementare Zusammensetzung des Materials sowie über seine Herkunft weg“, führte er aus.

„Sie haben auch die Namen der beteiligten Wissenschaftler weggelassen, aber ich habe inzwischen einige ihrer Namen erfahren und werde sie kontaktieren.“

Wie Newspunch darauf hinweist, wurden die Mitarbeiter von Bigelow Aerospace im März letzten Jahres aufgrund der Pandemie-Maut aus dem Werk in Las Vegas entlassen, und es ist nicht bekannt, wo das UFO-Material nun gelagert werden könnte.