Pentagon-Chef bestätigt, dass die USA Israels Iron Dome aufstocken werden

Die Regierung hat die geplante Finanzierung in Höhe von 1 Milliarde Dollar bereits genehmigt

In einer Rede vor dem Senat bestätigte Verteidigungsminister Lloyd Austin heute, dass die USA planen, einen Budgetantrag an den Kongress zu schicken, um eine neue Runde von Iron-Dome-Systemen für Israel zu bezahlen. Israel hat während des jüngsten Krieges gegen den Gazastreifen in diesem Sommer praktisch alle vorhandenen Systeme eingesetzt.

Präsident Biden und Beamte des US-Außenministeriums hatten dies zunächst bei diplomatischen Besuchen in Israel mitgeteilt und gesagt, dass dies in Form eines Finanzierungsantrags in Höhe von 1 Milliarde Dollar geschehen würde, von dem erwartet wird, dass er von beiden Parteien im Kongress weitgehend unterstützt wird.

Israel hat lange Zeit die Effektivität des Iron Dome beim Abfangen von Raketen mit sehr kurzer Reichweite und geringer Sprengkraft gepriesen. Es gab eine Debatte darüber, ob Israels veröffentlichte Erfolgszahlen korrekt oder übertrieben sind. Wie auch immer, die USA waren mehr als bereit, für das Programm zu zahlen.

Austin gab nicht an, wann der Antrag auf Finanzierung kommen wird, aber Israel wird wahrscheinlich bald darauf drängen, da sie bereits beobachten, wie die Spannungen mit dem Gazastreifen wieder zunehmen, und einige israelische Militärs von weiteren Kämpfen gesprochen haben, die kommen werden.