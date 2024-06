Pentagon-Finanziertes Unternehmen will US-Soldaten mit Laborfleisch versorgen zur Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks

DOD finanziert Forschung zu gefälschten Fleischrationen, um die “militärische Bereitschaft” der Soldaten zu verbessern

Von Brenda Baletti, Ph.D.

Das US-Verteidigungsministerium arbeitet mit einer bioindustriellen Produktionsfirma zusammen, um Forschungsarbeiten zur Entwicklung “proteinreicher” Rationen, wie z. B. im Labor gezüchtetes Fleisch, für Soldaten zu finanzieren, um den CO2-Fußabdruck des Militärs zu verringern und dem Klimawandel entgegenzuwirken.

Das US-Verteidigungsministerium (Department of Defense, DOD) arbeitet mit einer bioindustriellen Produktionsfirma zusammen, um Forschungsarbeiten zu finanzieren, die die Entwicklung von im Labor hergestellten Lebensmitteln – wie z. B. kultiviertes Fleisch – für Soldaten als Möglichkeit zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks des Militärs und zur Bekämpfung des Klimawandels untersuchen, wie der Washington Free Beacon berichtet.

BioMADE (BioIndustrial Manufacturing and Design Ecosystem), eine größtenteils vom Verteidigungsministerium finanzierte öffentlich-private Partnerschaft, forderte im Mai zur Einreichung von Vorschlägen für Projekte auf, die den globalen Klimawandel durch bioindustrielle Fertigung bekämpfen sollen.

Bei der bioindustriellen Fertigung, auch Biomanufacturing genannt, werden lebende Organismen zur Herstellung neuer Produkte oder zum Ersatz bestehender Produkte aller Art verwendet, von Arzneimitteln über Textilien bis hin zu Lebensmittelzutaten, Kraftstoffenzymen und Kunststoffalternativen. Befürworter behaupten, das Verfahren sei nachhaltiger und verantwortungsvoller als die herkömmliche industrielle Produktion.

Zu den Projekten, die BioMADE zu finanzieren gedenkt, gehören “Innovationen in der Lebensmittelproduktion”, um die Ernährung an den Außenposten des Verteidigungsministeriums nachhaltiger zu gestalten.

Das Unternehmen gab an, dass die Vorschläge “die Herstellung von nährstoffreichen Militärrationen durch Fermentationsprozesse, die Verwendung von Rohstoffen mit nur einem Kohlenstoffmolekül (C1) für die Lebensmittelproduktion und neuartige Zellkulturmethoden, die für die Produktion von kultiviertem Fleisch/Protein geeignet sind, umfassen könnten, aber nicht darauf beschränkt sind.”

Kritiker des Plans, darunter die National Cattleman’s Beef Association, sagten, dass US-Truppen keine Testpersonen für experimentelle, im Labor gezüchtete Lebensmittel sein sollten.

“Es ist empörend, dass das Verteidigungsministerium Millionen von Steuergeldern ausgibt, um unsere Helden wie Laborratten zu ernähren”, sagte Ethan Lane, der Vizepräsident für Regierungsangelegenheiten der Gruppe.

Lane fügte hinzu:

“Die amerikanischen Rinderzüchter züchten das hochwertigste Rindfleisch der Welt mit dem geringsten Kohlenstoff-Fußabdruck – und die amerikanischen Truppen verdienen es, dasselbe gesunde, natürliche Fleisch zu bekommen und nicht ultra-verarbeitetes, im Labor gezüchtetes Protein, das in einem mit Chemikalien gefüllten Bioreaktor gekocht wird. “Dieses fehlgeleitete Forschungsprojekt ist ein riesiger Schlag ins Gesicht für alle, die unserem Land gedient haben. Unsere Veteranen und Soldaten im aktiven Dienst haben etwas viel Besseres verdient als das hier.”

Die BioMADE-Finanzierung liegt in der Regel zwischen 500.000 und 2 Millionen Dollar. Die Preisträger müssen zur Aufteilung der Kosten entsprechende Mittel oder Sachleistungen bereitstellen.

Die Nutzung der Biotechnologie, die “die Kraft der Biologie zur Schaffung neuer Dienstleistungen und Produkte nutzt”, und des Biomanufacturing, das diese Technologien auf den Herstellungsprozess anwendet, für “innovative Lösungen” in den Bereichen Gesundheit, Klima, Lebensmittelsicherheit und Klimawandel ist eine laufende Priorität mehrerer Regierungsbehörden.

Präsident Joe Biden kündigte im September 2022 einen Erlass zur Förderung der Biotechnologie und der Innovation in der Bioproduktion an, der mehr staatliche Investitionen in solche Technologien, ein robusteres Ökosystem für biologische Daten”, die Ausweitung der Bioproduktion und die Schaffung klimafreundlicher Anreize” für die Landwirtschaft verspricht.

Die Verbreitung von biologisch hergestellten Lebensmitteln

Zellkultiviertes Fleisch wird mit Techniken hergestellt, die in der Biopharmaindustrie entwickelt wurden. Zellen von lebenden Tieren oder aus einer Zellbank – wo “unsterbliche” Zellen aus kultivierten Stammzellen hergestellt werden – werden in großen Stahltanks, den so genannten Kultivatoren oder Bioreaktoren, gezüchtet.

Die Zellen werden mit einer Mischung aus Zuckern, Amino- und Fettsäuren, Salzen und Vitaminen “gefüttert”, damit sie sich schnell zu Massen oder Platten von Muskel- und Bindegewebe vermehren, die als Nahrungsmittel verwendet werden können.

Die Methode ist noch im Versuchsstadium, wobei das erste im Labor gezüchtete Huhn im Juni 2023 zum Verkauf in den USA zugelassen wird.

Laut Jaydee Hanson und Julia Ranney vom Center for Food Safety (CFS), die die Patente im Jahr 2020 analysierten, bevor die Produkte auf den Markt kamen, werfen die Produktionsmethoden zur Herstellung von Fleisch aus dem Labor eine Reihe von Bedenken hinsichtlich der menschlichen Gesundheit und der Lebensmittelsicherheit auf.

Sie schrieben, dass öffentliche Patente von Unternehmen mit im Labor gezüchtetem Fleisch wie Memphis Meats (2021 in Upside Foods umbenannt) und Eat Just (Good Meat) zeigen, dass die Unternehmen Wachstumsfaktoren verwenden, die die Entwicklung von krebsartigen oder mutierten Zellen im Laborfleisch fördern könnten.

Die Zellen könnten nach der Verdauung in den menschlichen Blutkreislauf aufgenommen werden.

Trotz der in den Mainstream-Medien verbreiteten Lobeshymnen über die angeblichen Umweltvorteile von Laborfleisch werden diese Vorteile größtenteils angenommen – basierend auf den bekannten Auswirkungen des bestehenden industriellen Fleischsystems – und nicht tatsächlich gemessen. Oder sie werden auf der Grundlage enger und potenziell irreführender Maßstäbe geschätzt.

Jüngste Forschungsergebnisse der University of California, Davis, zeigen, dass die Umweltauswirkungen von im Labor gezüchtetem Fleisch “wahrscheinlich um Größenordnungen” höher sind als die von herkömmlichem Fleisch aus tierischer Erzeugung, basierend auf den derzeitigen und zukünftigen Produktionsmethoden.

Gesundheits- und Umweltbedenken haben jedoch die Ausbreitung aller Arten von Biotech-Anwendungen für die Lebensmittelproduktion nicht aufgehalten.

Im letzten Jahr hat das US-Landwirtschaftsministerium die Markteinführung von biotechnologisch hergestellten Lebensmitteln, darunter im Labor gezüchtete Hühner und gentechnisch verändertes Senfgemüse, genehmigt.

Im Labor gezüchtetes Fleisch: Lebensmittel oder Droge?

Auch bei Fleisch aus dem Labor gibt es seit langem Überschneidungen mit den Interessen des Verteidigungsministeriums. Das Konzept wurde erstmals von dem nationalen Sicherheitsexperten Jason Matheny, dem heutigen Leiter der Rand Corporation, einem Auftragnehmer des Verteidigungsministeriums, bekannt gemacht.

Matheny und mehrere Co-Autoren machten das Konzept in einem Papier aus dem Jahr 2005 bekannt. Danach gründete er New Harvest, die erste gemeinnützige Organisation, die sich mit der Erforschung von kultiviertem Fleisch befasst, bevor er mehrere Schlüsselpositionen im Geheimdienst der US-Regierung und dann bei Rand einnahm.

Die investigative Reporterin Corey Lynn, die seit 2018 über im Labor gezüchtetes Fleisch recherchiert, sagte gegenüber The Defender, dass sie es für unwahrscheinlich halte, dass solche Forschungsprojekte Auswirkungen auf die Lebensmittelproduktion haben werden.

Der Industrie sei es “nicht gelungen, im Bereich des im Labor gezüchteten Fleisches auch nur annähernd etwas Essbares zu produzieren”, sagte sie. “Es ist nicht umweltfreundlich, es gibt offensichtlich keine Langzeitstudien über mögliche gesundheitliche Probleme (die Jahre dauern würden, wenn sie korrekt durchgeführt würden), es kostet ein Vermögen in der Produktion, und kein Mensch hat ein Interesse daran, diese fabrizierte Version von Protein zu essen”.

In einer kürzlich ausgestrahlten Folge des Solari Report sagte die Moderatorin Catherine Austin Fitts, dass solche Produkte keine Lebensmittel, sondern Medikamente seien und nur über Apotheken ausgegeben werden dürften.

The Food System: ‘It's Totally Out of Control’



⚠️ BEWARE: Bioengineered food ingredients are on the rise, and while the health impacts are "unknown," we know this manipulation of the food supply is NOT in our best interest.



“It’s not food — it’s a drug.” — Catherine Austin… pic.twitter.com/ZaKaSnhUMY — Children’s Health Defense (@ChildrensHD) June 18, 2024

Weder das Verteidigungsministerium noch BioMADE haben auf die Fragen von The Defender zu der Kritik an im Labor hergestellten Lebensmitteln und der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen geantwortet.

BioMADE, ein Projekt des Verteidigungsministeriums zur Förderung der “nachhaltigen” Bioproduktion

BioMADE wird 2021 als öffentlich-private Partnerschaft mit Sitz an der University of Minnesota in St. Paul gegründet, nachdem das Verteidigungsministerium der Organisation im Jahr 2020 zunächst 87 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt hatte.

Diese Mittel würden mit weiteren 187 Millionen Dollar an nicht-bundesstaatlichen Geldern von 31 Unternehmen, 57 Hochschulen und Universitäten, sechs gemeinnützigen Organisationen und zwei Risikokapitalgruppen aus 31 Bundesstaaten kombiniert, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Die Aufgabe von BioMADE besteht darin, “die heimische bioindustrielle Fertigung in allen Größenordnungen zu ermöglichen, Technologien zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der US-Bioindustrie zu entwickeln, das Risiko von Investitionen in die entsprechende Infrastruktur zu verringern und die Zahl der Arbeitskräfte in der Bioindustrie zu erhöhen, um das wirtschaftliche Potenzial der industriellen Biotechnologie auszuschöpfen”.

Zu diesem Zweck setzt das Unternehmen seine Finanzmittel als Katalysator für “Zusammenarbeit und Innovation” ein, um ein “nachhaltiges, einheimisches, durchgängiges bioindustrielles Produktionsökosystem” aufzubauen.

Das Unternehmen finanziert Forscher, die Mitglieder der Organisation sind und Universitäten, Industrie und den gemeinnützigen Sektor umfassen. Zu den Zuschussempfängern gehören Organisationen wie das Biotech-Unternehmen Amyris und Ginko Bioworks von Bayer-Monsanto.

Letztes Jahr kündigte das Unternehmen an, dass seine DOD-Finanzierung von ursprünglich 87 Millionen Dollar auf über 500 Millionen Dollar aufgestockt werden würde. Mit diesen Geldern wird die Forschung für eine breite Palette von bioindustriellen Projekten in allen Industriezweigen finanziert.

Mehrere Projekte umfassen die Finanzierung lebensmittelbezogener Entwicklungen, häufig für Technologien, die auch in anderen Bereichen Anwendung finden, oder für Biotech-Unternehmen, die in mehreren Sektoren forschen.

So ist die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen vom letzten Monat nicht das erste im Labor gezüchtete Proteinprojekt, das BioMADE finanziert.

Derzeit wird ein Projekt von Superbrewed Food finanziert, bei dem es darum geht, “nachhaltiges Protein zu erzeugen, es in einem Format zu formulieren, das von Soldaten gewünscht wird, und Ex-vivo-Studien durchzuführen, um die ernährungsphysiologischen und funktionellen Vorteile ihrer postbiotischen Proteinzutat zu ermitteln”.

Ziel ist es, die “militärische Einsatzbereitschaft” der Soldaten nachhaltig zu verbessern.

Im März war Superbrewed Food das erste Unternehmen in den USA, dessen bakterielles Biomasseprotein von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassen wurde.

Das Unternehmen stellt nicht nur essbare Proteine her. In einem anderen von BioMADE finanzierten gemeinsamen Projekt mit Lockheed Martin “dotiert” das Unternehmen Nanopartikel mit Metallen, um ihre magnetischen Eigenschaften für verschiedene militärische und kommerzielle Anwendungen zu verändern.

Zu den weiteren von BioMADE finanzierten Projekten im Lebensmittelbereich gehört die Finanzierung des globalen Lebensmittelriesen Cargill, um die Fermentationsprozesse in seinen Bioreaktoren zu optimieren. Bioreaktoren werden in der Biotechnologie, Pharmazie, Lebensmittelproduktion und Abwasserbehandlung eingesetzt.