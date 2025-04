Pepe Escobar: Der Geist von Shanghai – China lässt sich nicht einschüchtern

Von Pepe Escobar

© Photo : Pepe Escobar

SHANGHAI – Es gibt keinen strategisch günstigeren Ort, um diese turbulenten Tage der Trump-Tarif-Tizzy (TTT) zu verbringen, als Shanghai – Chinas Handels-, Wirtschafts- und Kulturhauptstadt.

Von der Spitze des Jin Mao Tower im weltbekannten Finanzviertel Lujiazui in Pudong einem eleganten, zurückhaltenden Art-déco-Gebäude neben dem Super-Wolkenkratzer World Financial Center – dem Wahrzeichen der chinesischen Wirtschaftskraft –, sieht es aus, als würden die Speichen eines Rades zum Bund und darüber hinaus strahlen und einen unermüdlichen Drang verfolgen, der absurden Idiotie des „Zollkaiser“, der in unzähligen chinesischen sozialen Medien gnadenlos verspottet wird, entgegenzuwirken.

Ich hatte das Privileg, vom Bund Financial Center, in dem unter anderem die Fosun Foundation untergebracht ist – ein architektonisches Meisterwerk, das von Bambus inspiriert ist –, zur China Academy auf dem makellosen Campus der Fudan-Universität zu gelangen, wo ich an einem Seminar mit dem Starprofessor Zhang Weiwei und einer Podiumsdiskussion mit Spitzen-Doktoranden aus verschiedenen Fachbereichen teilnahm. Professor Zhang Weiwei ist der führende Vordenker Chinas als Zivilisationsstaat.

Das Hauptthema unseres Seminars war die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China, aber zwangsläufig wanderte der Fokus immer wieder zu den Beweggründen des „Zollkaiser“. Die Fragen der Studenten waren äußerst pointiert. Hinzu kam ein ausführliches Interview für die China Academy, das von deren CEO, der beeindruckenden Pan Xiaoli, geführt wurde.

Ein Besuch in der Zentrale von Guancha – der führenden unabhängigen Nachrichten- und Analyse-Website Chinas, deren mehrere Kanäle auf verschiedenen Plattformen erstaunliche 200 Millionen Menschen erreichen – hätte nicht zeitgemäßer sein können. Guo Jiezhen, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter des China Institute, der an unserem Rundtischgespräch an der Fudan-Universität teilgenommen hatte, lieferte eine der scharfsinnigsten Analysen dessen, was er als Trumps „verrückte Geldmachtechnik“ bezeichnet.

Während eines Treffens mit dem neuen Chefredakteur von Guancha, He Shenquan, und Gesprächen mit der äußerst kompetenten Expertin für internationale Beziehungen Kelly Liu und Yang Hanyi, der Kommunikationsbeauftragten des China Institute, sahen wir gemeinsam einen außergewöhnlichen Podcast mit dem Oberst der Volksbefreiungsarmee Wang Lihua, Gao Zhikai, dem stellvertretenden Direktor des Center for China and Globalization (CCG), und dem stets unverzichtbaren Li Bo, dem Präsidenten des Shanghai Chunqiu Development Strategy Institute.

Shanghai © Foto: Pepe Escobar

Und genau dann tauchte Mao Zedongs legendäre Formulierung aus den 1960er Jahren, in der er die USA als „Papiertiger“ bezeichnete – die in allem zitiert wurde, von lateinamerikanischen Guerilla-Slogans bis hin zu Godard-Filmen –, mit voller Wucht wieder auf.

Wang Lihua griff auf, was Präsident Xi Putin bei ihrem historischen Treffen im Kreml vor zwei Jahren gesagt hatte: Wir befinden uns mitten in Veränderungen, wie es sie seit 100 Jahren nicht mehr gegeben hat.

Wang: „Dieser Wandel kann nicht auf einen Schlag vollzogen werden, und der Handelskrieg zwischen China und den Vereinigten Staaten wird nicht ein für alle Mal beigelegt werden. Diese Art von Reibungen und Kämpfen sind, wie Vorsitzender Mao sagte, ‚Unruhe stiften, scheitern, erneut Unruhe stiften, erneut scheitern, bis zur Zerstörung‘.“

Wang fasste die allgemeine Stimmung in China, die in jedem Winkel Shanghais zu spüren war, mit folgenden Worten zusammen: „Es ist schwierig für die Vereinigten Staaten, sich von innen heraus zu reformieren. Jetzt müssen sie sich China und der ganzen Welt stellen, und ihre Stärke reicht dafür offensichtlich nicht aus, sodass ein Scheitern unvermeidlich ist. Wir haben keine Angst vor einem langwierigen Krieg, denn die Zeit ist auf unserer Seite.“

China „hat keine Angst vor Krieg“, wie auch immer dieser aussehen möge, von hybriden bis hin zu heißen Konflikten. Das ist der Konsens in Shanghai, der sich an das maoistische Konzept der „Einheitsfront“ anlehnt und von Akademikern und Wirtschaftsführern bis hin zu den Bewohnern der noch immer makellos erhaltenen „Modellviertel“ aus der Mao-Ära geteilt wird – mit einem Blick für Innovation (Beispiel: Reihen von Steckdosen, um die zahlreichen Elektrofahrräder in den Innenhöfen aufzuladen).

Der „Papiertiger“ schlägt zurück

Es war äußerst aufschlussreich, mit Führungskräften und Vertriebsmitarbeitern aus verschiedenen chinesischen Provinzen zu Abend zu essen – von der atemberaubenden Pei Mansion, einem der schönsten Gebäude aus dem frühen 20. Jahrhundert in Shanghai, in dem der Stararchitekt I.M. Pei ein Jahr lang lebte, bis zum besten Xinjiang-Restaurant der Stadt, Ali Yang, im World Financial Center, wo man das komplette uigurische Lammgericht genießen kann.

In allen Gesprächen und Debatten gab es eine Konstante: keine Illusionen über die wechselnde Strategie von Trump 2.0 und wie sie nach Art von Sun Tzu gegen ihn verwendet werden sollte; wie China sich eine solide Verhandlungsbasis verschaffen muss; und vor allem, dass es sich von Anfang an um einen Krieg einer Elite der amerikanischen herrschenden Klassen gegen China handelte. Der Rest der Welt ist nur Nebenschauplatz.

Kein Wunder also, dass sich bei jedem Geschäftsessen nach einem unvergleichlichen gastronomischen Festmahl die Gespräche bald darum drehten, dass Chinas Strategie nicht auf sofortige Schadensbegrenzung ausgerichtet sein wird und dass China bereits neue Verbindungen und Knotenpunkte im Blick hat, um seine langfristige globale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Es ist offen, ob Trump 2.0 und sein Team von Sinophoben es schaffen werden, die Entstehung einer strategischen Allianz der Globalen Mehrheit gegen das Imperium des Chaos zu verhindern.

In Shanghai und in ganz China ist Unterwerfung einfach keine Option. In kultureller Hinsicht hat Trump es geschafft, 1,4 Milliarden Chinesen gleichzeitig zu verärgern, indem er den Zivilisationsstaat ohne Respekt behandelt hat. Das einzige, was die Chinesen am meisten ärgert, ist schlechte Behandlung (siehe zum Beispiel das „Jahrhundert der Demütigung“).

Shanghai © Foto: Pepe Escobar

Ein ausgewachsener Handelskrieg? Eine tiefgreifende Entkopplung? Nur zu!

Der „Zollkaiser“ hat insbesondere die Lieferketten Südostasiens getroffen – Vietnam, Kambodscha, Laos, Myanmar. Für alle zehn ASEAN-Staaten ist China der wichtigste Handelspartner. Chinesische Direktinvestitionen sind in Kambodscha und im vom Erdbeben heimgesuchten Myanmar von großer Bedeutung. Es steht außer Frage, dass die ASEAN „strategisch multilateral“ handeln muss.

Die rechtzeitige Reise von Präsident Xi nach Vietnam, Kambodscha und Malaysia gibt bereits den Ton an – bestätigt durch Außenminister Wang Yi: „Südostasien hat einen Konsens erzielt: Wir werden geeint stehen und Nein zu diesen rückständigen, regressiven Maßnahmen sagen.“

Der Trump Tariff Tizzy (TTT) ist ein Krieg gegen die BRICS-Staaten und die ASEAN – und gegen die zunehmende Präsenz der ASEAN innerhalb der BRICS als Vollmitglieder (Indonesien) und Partner (Malaysia, Thailand, Vietnam). Die führenden chinesischen Intellektuellen sind sich dessen voll bewusst. Trump hingegen weiß angesichts seiner bisherigen Bilanz nicht einmal, was BRICS und ASEAN eigentlich bedeuten.

Bei den Sherpa-Treffen zur Vorbereitung des BRICS-Gipfels Anfang Juli in Rio gibt es bereits ernsthafte Bestrebungen, dem „beispiellosen Protektionismus“ des Trump-Handelskriegs entgegenzuwirken, wie es das brasilianische Landwirtschaftsministerium formuliert hat. Trump hat bereits mit einer seiner typischen Drohungen reagiert: einer 150-prozentigen Zollgebühr für BRICS-Mitglieder. Das führende BRICS-Mitglied China lässt sich davon jedoch nicht einschüchtern.

Intensive Bemühungen um einen globalen Konsens gegen Mobbing

Währenddessen fand in Peking, parallel zu all der intellektuellen Aufregung in Shanghai, ein hochbedeutendes Treffen zwischen Jensen Huang, dem CEO von Nvidia, statt. Dieser trug aus Respekt einen Anzug (er bevorzugt eigentlich Lederjacken) und sprach Englisch (obwohl er in Taiwan geboren wurde), um sich mit Ren Hongbin, dem Vorsitzenden des China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), zu unterhalten.

Hier haben wir also den milliardenschweren CEO eines amerikanischen Chip-Giganten, der der chinesischen Regierung persönlich versichert, dass sein Unternehmen trotz der strengen Exportbeschränkungen für KI-Chips durch Trump 2.0 weiterhin voll und ganz auf den chinesischen Markt setzt.

Das neue Buch „The Thinking Machine: Jensen Huang, Nvidia, and the World’s Most Coveted Microchip“ ist eine unverzichtbare Lektüre, um zu verstehen, wie Huang denkt. Er ist ein asiatischer Einwanderer, der aus ärmlichen Verhältnissen stammt, den amerikanischen Traum der alten Schule verkörpert, sich von niemandem etwas gefallen lässt und extrem wettbewerbsorientiert ist. Huang ist sich völlig bewusst, dass Nvidia den chinesischen Markt einfach nicht verlieren darf. Außerdem weiß er, dass chinesische Ingenieure vor 2030 ihre eigene GPU auf den Markt bringen und Nvidia damit aus dem Geschäft drängen könnten.

Zurück in Shanghai, beim Abflug vom Flughafen Pudong, war leicht zu erkennen, warum Chinas Fluggastzahlen im ersten Quartal 2025 einen Rekordwert erreichten – selbst in einem Klima der „Krise“ und des harten Wettbewerbs, einschließlich des Hochgeschwindigkeitszuges. Hinzu kam der Menschenstrom, der an einem Freitagabend die Nanjing Road überflutete und Reihen von Militärpolizisten erforderlich machte, um den Menschenstrom auf beiden Seiten der Fußgängerzone zu kontrollieren.

Konsumkrise? Welche Krise? Parallel dazu ist Taobao auf der anderen Seite des Pazifiks mittlerweile die Nummer 2 im App Store von Apple in den USA – Tendenz steigend. Alle sind nicht nur begierig auf virale TikTok-Videos, sondern auch auf unbegrenzte Einkaufstouren mit erschwinglichen Produkten „Made in China“.

Auf militärischer Ebene hat China gerade eine nicht-nukleare Wasserstoffbombe entwickelt. Kein Uran, kein Plutonium. Nur eine einzigartige chemisch-technische Verbindung. Immer schwächer werdende Imperien, die Stellvertreterkriege führen, sind so was von gestern. Die neue chinesische Bombe wiegt nur 2 kg, hat eine fünfzehnmal längere Sprengkraft als TNT und ihre Feuerballtemperatur übersteigt 1000 Grad Celsius.

Die wichtigste Lehre aus diesen aufregenden Tagen in Shanghai ist vielleicht, dass China nun strategisch fest entschlossen ist, weltweit die moralische Oberhand zu gewinnen.

Die Trump-Zoll-Aufregung (TTT) wird das amerikanische Handelsdefizit möglicherweise nicht verbessern; klar ist jedoch, dass sie die Vertrauenswürdigkeit der USA bereits zerstört hat.

Darüber hinaus geht Chinas absolute Priorität weit über den globalen Handel hinaus: Jeder, der mit Xi Jinpings Ideologie vertraut ist, weiß, dass es um die Verwirklichung der „nationalen Modernisierung“, der Vereinigung und der Vernetzung mit Partnern auf allen Kontinenten, einer „Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft“, geht.

Geopolitisch und geoökonomisch ist dies also der Weg in die Zukunft: Shanghai zeigt, dass China seine neue Rolle als Leuchtturm der Widerstandsbewegung genießt, entschlossen ist, sich gegen Schikanen zu wehren, und eifrig daran arbeitet, einen Konsens der globalen Mehrheit zu schmieden. Es geht um strategische Geduld – etwas, das ein chaotisches, außer Kontrolle geratenes Imperium einfach nicht hat.