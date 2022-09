Pepe Escobar: Der Spielveränderer von Charkow

Wir befinden uns in einem existenziellen Krieg. Es geht um Leben und Tod, schreibt Pepe Escobar.

Kriege werden nicht von PsyOps gewonnen. Fragen Sie Nazideutschland. Dennoch war es ein Brüller, die NATOstan-Medien über Kharkov zu beobachten, die einstimmig über „den Hammerschlag, der Putin umhaut“, „die Russen sind in Schwierigkeiten“ und sich mit anderen verschiedene Dummheiten hämisch brüsten.

Die Fakten: Die russischen Streitkräfte haben sich aus dem Gebiet von Charkow auf das linke Ufer des Flusses Oskol zurückgezogen, wo sie sich jetzt verschanzt haben. Eine Linie Charkow-Donezk-Lugansk scheint stabil zu sein. Krasny Liman ist bedroht, wird von überlegenen ukrainischen Kräften belagert, aber nicht tödlich.

Niemand – nicht einmal Maria Sacharowa, das zeitgenössische weibliche Pendant zu Hermes, dem Götterboten – weiß, was der russische Generalstab (RGS) in diesem und allen anderen Fällen plant. Wenn sie behaupten, sie wüssten es, dann lügen sie.

Wie es aussieht, kann man mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass eine Linie – Swjatogorsk-Krasny Liman-Yampol-Belogorowka – mit ihren derzeitigen Garnisonen lange genug durchhalten kann, bis neue russische Kräfte eindringen und die Ukrainer über die Sewerskij-Donez-Linie zurückdrängen können.

Bei der Frage, warum Charkow passiert ist, war – praktisch – die Hölle los. Die Volksrepubliken und Russland hatten nie ausreichend Männer, um eine 1.000 km lange Frontlinie zu verteidigen. Die gesamten Geheimdienstkapazitäten der NATO haben das bemerkt – und davon profitiert.

Es gab keine russischen Streitkräfte in diesen Siedlungen: nur Rosgvardia, und die sind nicht für den Kampf gegen militärische Kräfte ausgebildet. Kiew griff mit einem Vorteil von etwa 5 zu 1 an. Die verbündeten Streitkräfte zogen sich zurück, um eine Einkreisung zu vermeiden. Es gibt keine russischen Truppenverluste, da sich keine russischen Truppen in der Region befanden.

Möglicherweise war dies ein einmaliger Vorfall. Die von der NATO geführten Kiewer Streitkräfte können einfach nirgendwo im Donbass, in Cherson oder in Mariupol eine Wiederholung durchführen. Sie werden alle von starken, regulären russischen Armee-Einheiten geschützt.

Wenn die Ukrainer in der Gegend von Charkow und Izyum bleiben, ist es nahezu sicher, dass sie von der massiven russischen Artillerie zerschmettert werden. Der Militäranalyst Konstantin Siwkow behauptet, dass „die meisten kampffähigen Formationen der ukrainischen Streitkräfte jetzt am Boden liegen (…) wir haben es geschafft, sie ins Freie zu locken und zerstören sie jetzt systematisch“.

Die von der NATO geführten ukrainischen Streitkräfte, die mit NATO-Söldnern vollgestopft sind, haben sechs Monate damit verbracht, Ausrüstung zu horten und ausgebildete Kräfte genau für diesen Charkow-Moment zu reservieren – während sie Wegwerfmaterial in einen massiven Fleischwolf schickten. Es wird schwierig sein, ein Fließband mit beträchtlichen Spitzenkräften aufrechtzuerhalten, um etwas Ähnliches noch einmal zu schaffen.

Die nächsten Tage werden zeigen, ob Charkow und Izyum mit einem viel größeren NATO-Vorstoß verbunden sind. Die Stimmung in der von der NATO kontrollierten EU nähert sich der Verzweiflungstaktik. Es ist möglich, dass diese Gegenoffensive ein Zeichen dafür ist, dass die NATO endgültig in den Krieg eintritt, während sie gleichzeitig eine ziemlich schwache plausible Bestreitbarkeit an den Tag legt: Ihr Schleier der – vorgetäuschten – Geheimhaltung kann die Anwesenheit von „Beratern“ und Söldnern im gesamten Spektrum nicht verschleiern.

Entkommunisierung als De-Energisierung

Bei der militärischen Sonderoperation (SMO) geht es konzeptionell nicht um die Eroberung von Territorium an sich, sondern um den Schutz russischsprachiger Bürger in besetzten Gebieten, also um Entmilitarisierung und Entnazifizierung.

Dieses Konzept wird vielleicht bald geändert. Und hier kommt die quälende, heikle Debatte über die Mobilisierung Russlands ins Spiel. Doch selbst eine Teilmobilisierung ist möglicherweise nicht notwendig: Was benötigt wird, sind Reserven, die es den verbündeten Streitkräften ermöglichen, die hinteren/defensiven Linien zu decken. Hartgesottene Kämpfer der Art des Kadyrow-Kontingents würden weiterhin in die Offensive gehen.

Es ist unbestreitbar, dass die russischen Truppen in Izyum einen strategisch wichtigen Knotenpunkt verloren haben. Ohne ihn wird die vollständige Befreiung des Donbass deutlich schwieriger.

Doch für den kollektiven Westen, dessen Kadaver in einer riesigen Simulationsblase dahindümpelt, ist die Psyche viel wichtiger als ein kleiner militärischer Fortschritt: daher die ganze Häme darüber, dass die Ukraine die Russen in nur vier Tagen aus ganz Charkow vertreiben konnte – während sie sechs Monate Zeit hatte, den Donbass zu befreien, und es nicht geschafft hat.

Im Westen herrscht also die – von Psyops-Experten frenetisch geschürte – Auffassung vor, dass das russische Militär von diesem „Hammerschlag“ getroffen wurde und sich kaum davon erholen wird.

Charkow kam genau zum richtigen Zeitpunkt, denn der Winter steht vor der Tür, das Thema Ukraine ist in der öffentlichen Meinung bereits ermüdet, und die Propagandamaschine benötigte einen Schub, um die milliardenschwere Waffenproduktion anzukurbeln.

Dennoch könnte Charkow Moskau dazu gezwungen haben, die Schmerzgrenze zu erhöhen. Das geschah durch ein paar gut platzierte Mr. Kinzhals, die das Schwarze Meer und das Kaspische Meer verließen, um ihre Visitenkarten an die größten Wärmekraftwerke im Nordosten und in der Zentralukraine zu überreichen (der Großteil der Energieinfrastruktur befindet sich im Südosten).

Die Hälfte der Ukraine war plötzlich ohne Strom und Wasser. Züge kamen zum Stillstand. Wenn Moskau beschließt, alle großen ukrainischen Umspannwerke auf einmal auszuschalten, genügen ein paar Raketen, um das ukrainische Energienetz vollständig zu zerstören – und dem Begriff „Entkommunisierung“ eine neue Bedeutung zu geben: De-Energisierung.

Eine Expertenanalyse besagt: „Wenn Transformatoren von 110-330 kV beschädigt werden, ist es fast unmöglich, sie in Betrieb zu nehmen (…) Und wenn das bei mindestens fünf Umspannwerken gleichzeitig passiert, ist alles kaputt. Steinzeit für immer.“

Der russische Regierungsbeamte Marat Baschirow war weitaus farbenfroher: „Die Ukraine wird ins 19. Jahrhundert zurückversetzt. Wenn es kein Energiesystem gibt, wird es auch keine ukrainische Armee geben. Tatsache ist, dass General Volt in den Krieg gezogen ist, gefolgt von General Moroz („Frost“).

Und so könnte es sein, dass wir endlich in einen „echten Krieg“ eintreten – wie in Putins berüchtigtem Ausspruch, dass „wir noch gar nichts begonnen haben“.

Eine endgültige Antwort wird in den nächsten Tagen von der RSG kommen.

Wieder einmal tobt eine hitzige Debatte darüber, was Russland als nächstes tun wird (die RGS ist schließlich undurchschaubar, mit Ausnahme von Yoda Patruschew).

Die RGS könnte sich für einen ernsthaften strategischen Schlag mit Enthauptung an anderer Stelle entscheiden, um das Thema zum Schlechteren zu wenden (für die NATO).

Sie kann sich dafür entscheiden, mehr Truppen zum Schutz der Front zu entsenden (ohne Teilmobilisierung).

Und vor allem könnte sie das Mandat der BBS ausweiten – bis hin zur völligen Zerstörung der ukrainischen Verkehrs-/Energieinfrastruktur, von Gasfeldern über Wärmekraftwerke und Umspannwerke bis hin zur Abschaltung von Kernkraftwerken.

Es könnte aber auch eine Mischung aus allem sein: eine russische Version von „Shock and Awe“, die eine noch nie dagewesene sozioökonomische Katastrophe auslöst. Das hat Moskau bereits angekündigt: Wir können Sie jederzeit und innerhalb weniger Stunden in die Steinzeit zurückversetzen (Kursivschrift von mir). Ihre Städte werden General Winter mit null Heizung, gefrierendem Wasser, Stromausfällen und keiner Verbindung begrüßen.

Eine Anti-Terror-Operation

Alle Augen richten sich darauf, ob „Zentren der Entscheidung“ – wie in Kiew – bald einen Besuch von Kinzhal bekommen. Das würde bedeuten, dass Moskau genug hat. Die Silowiki haben es jedenfalls. Aber so weit sind wir noch nicht – noch nicht. Denn für den überaus diplomatischen Putin dreht sich das eigentliche Spiel um die Gaslieferungen an die EU, diesen mickrigen Spielball der amerikanischen Außenpolitik.

Putin ist sich sicherlich bewusst, dass die interne Front unter einem gewissen Druck steht. Er lehnt selbst eine Teilmobilisierung ab. Ein perfekter Indikator dafür, was im Winter passieren kann, sind die Referenden in den befreiten Gebieten. Der Stichtag ist der 4. November, der Tag der nationalen Einheit, der 2004 anstelle der Feierlichkeiten zur Oktoberrevolution eingeführt wurde.

Mit dem Beitritt dieser Gebiete zu Russland würde jede ukrainische Gegenoffensive als Kriegshandlung gegen die in die Russische Föderation eingegliederten Regionen gewertet werden. Jeder weiß, was das bedeutet.

Wenn der kollektive Westen einen hybriden und kinetischen Krieg gegen Sie führt – mit allem, was dazugehört, von massiven Geheimdienstinformationen bis zu Satellitendaten und Horden von Söldnern – und Sie darauf bestehen, eine unklar definierte militärische Sonderoperation (SMO) durchzuführen, dann könnten Sie böse Überraschungen erleben.

Der Status der SMO könnte sich also bald ändern: Sie wird zwangsläufig zu einer Anti-Terror-Operation werden.

Dies ist ein existenzieller Krieg. Eine Sache, bei der es um Leben und Tod geht. Das geopolitische/geoökonomische Ziel der Amerikaner ist es, die russische Einheit zu zerstören, einen Regimewechsel herbeizuführen und all die immensen Bodenschätze zu plündern. Die Ukrainer sind nichts weiter als Kanonenfutter: in einer Art verdrehtem Geschichts-Remake das moderne Äquivalent der Pyramide aus Totenköpfen, die Timur zu 120 Türmen zementierte, als er 1401 Bagdad verwüstete.

Vielleicht braucht es einen „Hammerschlag“, damit die RSG aufwacht. Eher früher als später werden die Handschuhe – ob aus Samt oder nicht – ausgezogen. Raus aus SMO. Eintritt in den Krieg.

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.