Pepe Escobar – EXKLUSIV: Das Imperium das die Welle Beherrschte in einer Minute

Das Imperium des Chaos kontrolliert die Welt, indem es die Meere kontrolliert – und damit den Zugang zu Öl und Bodenschätzen. Der imperiale Plan nach dem Zweiten Weltkrieg war es, Frontorganisationen wie die UNO, den IWF, die BIZ und die Weltbank zu nutzen, um ehemalige Arbeitskräfte aus der Dritten Welt auszubeuten und gleichzeitig höher bezahlte Arbeitsplätze in den USA zu beseitigen – was den finanziellen Interessen und nicht der US-Bevölkerung diente. So wurden im Großen und Ganzen alle Fabrikjobs in den USA ausgelagert. Das funktioniert nur, wenn das Imperium die Meere kontrolliert. Daher das gigantische Billionen-Dollar-Militärbudget in Friedenszeiten als Instrument der Kontrolle. Das Imperium befindet sich IMMER im Krieg.

Die US-Eliten flippen heute aus, weil sie Russland als eine große Bedrohung sehen – fähig, gemeinsam mit Deutschland und China die Kontrolle über die eurasische Landmasse zu übernehmen und genug natürliche Ressourcen zu haben, um sich selbst zu versorgen. Selbst beim Öl kann Russland den größten Teil der eurasischen Landmasse versorgen. Darüber hinaus führt die sich entwickelnde Allianz von Russland, China und dem Iran – seit Jahren das übergreifende Thema meiner analytischen Arbeit – langsam, aber unaufhaltsam dazu, dass das Imperium die Kontrolle über die Welt verliert, auch wenn der Großteil der Welt dies noch nicht realisiert.

Deutschland ist ein Vasall des Imperiums, weil es die Kontrolle über die Meere für die natürlichen Ressourcen hat, die Deutschland braucht. Deshalb ist das Imperium entsetzt darüber, dass Berlin die Sicherheit einer alternativen Öl- und Erdgasversorgung aus Russland sucht. Außerdem war es China, das sich 2014 Russland wegen natürlicher Ressourcen näherte, was die USA gegen China aufbrachte, da es dadurch unabhängig von den vom Imperium kontrollierten Meeren werden könnte.

Wenn das Imperium sein Öl auf dem Seeweg abschneidet, dann kann Deutschland es von Russland beziehen. Wenn Deutschland nicht mit Russland verbündet ist – das es mit so ziemlich allen Ressourcen versorgen kann, die Deutschland braucht – dann ist es der Gnade des Imperiums ausgeliefert, das über die Meere herrscht. Das US-Konzept der „Freiheit der Schifffahrt“ bedeutet absolute Kontrolle der Meere für die USA, um als Diktator über jede Nation zu herrschen, die Handel für Ressourcen benötigt, die sie nicht hat. „Demokratien“ oder „Republiken“ sind nur ein Vorwand: Die Diktatur ist in Wirklichkeit nicht die des Proletariats, sondern die der Finanziers, wie Bismarck schon vor langer Zeit erkannte.

Deutschland muss Nord Stream Zwei als Versicherung für seinen Öl- und Erdgasbedarf haben, oder es steht vor der völligen Abhängigkeit von der Straße von Hormuz für LNG aus Katar, das ebenso abgeschnitten werden kann wie der größte Teil seines Öls, das durch die Straße fließt.

Die Schlüsselnationen der eurasischen Landmasse haben den US-Propagandanebel durchschaut – und ein Bündnis zwischen Deutschland, Russland, China und dem Iran wird unweigerlich zu einer Neugewichtung der Weltmacht führen. Das ist der Grund, warum das Imperium verzweifelt in der Welt herumwuselt, da es sieht, dass es seinen Einfluss verliert. Und als ob das noch nicht genug wäre, bauen Chinesen und Russen U-Boote, als gäbe es kein Morgen, ausgestattet mit modernsten Raketen: Das wird die imperiale Kontrolle der Meere beenden. Sie ist eigentlich schon zu Ende – aber das Imperium weiß es noch nicht.