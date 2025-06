Pepe Escobar: Wie wütend sind die Russen?

In diesem Video diskutiert Richter Andrew Napolitano mit Pepe Escobar die Wut der Russen über jüngste Drohnenangriffe und die erwartete Reaktion des Kremls.

Richter Andrew Napolitano: Hallo zusammen, hier spricht Richter Andrew Napolitano für Judging Freedom. Heute ist Donnerstag, der 5. Juni 2025. Pepe Escobar ist bei uns, fünf Stunden von Moskau entfernt. Pepe, es ist mir eine Freude, mein lieber Freund, egal worüber wir sprechen müssen, auch wenn es um einige schrecklich ernste Dinge geht. Vielen Dank, dass du hier bist.

Pepe Escobar: Mein Vergnügen.

Richter Andrew Napolitano: Oh, danke. Ungeachtet deines Lächelns, wie wütend sind das russische Volk, die russischen Eliten und der Kreis um Präsident Putin über die Drohnenangriffe am Wochenende?

Pepe Escobar: Äußerst wütend. Man könnte es als stille Wut bezeichnen, und jeder wartet auf eine vernichtende Reaktion. Putin selbst hat angedeutet, dass es eine Antwort geben wird. Medwedew war nicht so metaphorisch wie sonst. Er ging direkt auf den Punkt. Im Wesentlichen sagte er: Die Menschen, die bestraft werden müssen, werden bestraft, und was zerstört werden muss, wird zerstört. Das ist, was die russische öffentliche Meinung erwartet. Ich würde sagen, es gibt viele abweichende Stimmen, selbst in gut informierten Machtkreisen in Moskau, die sagen, dass Putin zu lange braucht, dass die Antwort nicht so verheerend sein wird, wie sie sein sollte, und dass dies erneut als Zeichen von Schwäche vom kollektiven Westen interpretiert wird.

Richter Andrew Napolitano: Du hast einen fesselnden Artikel geschrieben, der, glaube ich, gestern veröffentlicht wurde, mit dem Titel „Warten auf die Arash“. Das ist ein echter Blickfang. Erwartest du, dass Präsident Putin Arashnik-Raketen einsetzen wird, und wenn ja, auf welche Ziele und in welchen Ländern?

Pepe Escobar: Das ist genau die Frage, die jeder stellt, nicht nur in Moskau. Ich bin zum Beispiel hier in Nischni Nowgorod wegen eines globalen Digitalforums. Das ist unglaublich wichtig. Ein großer Teil des globalen Südens ist hier. Und wenn wir mit Afrikanern sprechen, mit Pakistanis, mit Venezolanern, alle warten auf die Antwort. Natürlich gibt es alle möglichen Spekulationen: Wird es eine massive ballistische Raketenoffensive sein? Werden es ein paar Arashnik sein? Eine Mischung aus beidem? Oder werden sie sich Zeit lassen? Die Sache ist, sich Zeit zu lassen ist genau das, was der Oberste Sicherheitsrat will, weil sie die genaue Befehlskette, die zu dem Angriff führte, festlegen wollen – der Drohnenangriff, theoretisch ein Kiewer Drohnenangriff, auf die strategischen Bomber. Wir können mit einer gewissen Sicherheit sagen, dass sie bisher nicht die gesamte Befehlskette haben. Der berühmte Telefonanruf zwischen Putin und Trump, eine Stunde und 15 Minuten lang, wird von den Sicherheitsdiensten so interpretiert, dass Putin von Trump die Zusicherung erzwang, vor allen Göttern des Universums, dass er über den Angriff nicht informiert war. Wir wissen es nicht, weil es weder in Washington noch in Moskau Lecks über das Telefonat gab.

Richter Andrew Napolitano: Glaubt der Kreml, dass Trump und die US-Beamten nichts davon wussten, und wenn ja, wer zum Teufel, denken sie, steuert die amerikanische Außenpolitik?

Pepe Escobar: Genau, und das ist etwas, worüber die Leute beim SWR, beim FSB, in Denkfabriken, die Zugang zu den Machtkorridoren im Kreml und im Außenministerium haben, sprechen. Bis zu welchem Grad ist Trump außen vor? Das ist die Hauptfrage für alle, was an sich schon extrem besorgniserregend ist, weil wir es mit der Präsidentschaft der Vereinigten Staaten zu tun haben. Aber darauf läuft es hinaus. In den letzten Stunden, auch als ich hierherkam, habe ich überprüft, was gerade los ist. Wir haben den Präsidenten der Vereinigten Staaten und den Multimilliarden-Dollar-Milliardär Elon Musk, die auf das Niveau von Kindern reduziert wurden, die sich in einem Sandkasten streiten, was an sich auch erbärmlich ist.

Richter Andrew Napolitano: Gibt es im Kreml Zweifel daran, dass MI6, CIA und Mossad von diesem Angriff wussten?

Pepe Escobar: Absolut, und wir können sagen, dass zwischen SWR und FSB praktisch Konsens herrscht, dass dies eine NATO-Operation war. Sie wurde im Wesentlichen von einer Mischung aus CIA, MI6, Mossad und SBU durchgeführt, weil sie sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Das weiß jeder. Was die russische Untersuchung, die sehr gründlich ist und einige Zeit in Anspruch nimmt, bisher nicht geklärt hat – heute ist ja schon Donnerstag – ist, ob es Silos innerhalb der CIA, Silos innerhalb des MI6 gab oder ob es von der Spitze beider ausging und ob es eine Art von Mossad-Intervention gab, um ein Schema zu entwickeln, das eine gewisse Ähnlichkeit mit den explodierenden Pagern in den Händen der Hisbollah in Libanon hat. Das ist Teil der gesamten Untersuchung. Und die Tatsache, dass Medwedew für eine Weile seine Rolle als oberster Troll der russischen Regierung aufgegeben hat, um sehr, sehr ernst zu sein in dem, was er in einem seiner neuesten Tweets sagte, nämlich dass die Menschen bestraft werden. Sie haben also sicherlich schon einige Namen, und was zerstört werden muss, wird zerstört. Wir können immer verstehen, dass dies mit SBU und GU in Kiew zu tun hat.

Richter Andrew Napolitano: Werden die Russen Präsident Selenskyj ausschalten?

Pepe Escobar: Das liegt nicht in ihrem Interesse, Richter, denn selbst wenn Putin in den letzten 24 Stunden Kiew praktisch als terroristische Organisation beschrieben hat, wird es so sein, dass es nicht wirklich de facto eine Sondereinsatzoperation (SMO) mehr sein wird, sondern eine Anti-Terror-Operation (CTO). Denn für den Kreml, für den SWR, für den FSB, für alle an der Spitze hier, für die Silowiki, alle Geheimdienste und alle Praktiker der Realpolitik und der tatsächlichen Außenpolitik hier, haben sie es mit einem terroristischen Regime in Kiew zu tun. Also werden sie entsprechend handeln.

Richter Andrew Napolitano: Ich komme zu dem Schluss, aus Gesprächen mit vielen Menschen, nicht nur zu diesem Thema, sondern zu vielen anderen, dass es ein abtrünniges Element in der CIA gibt. Damit meine ich, es gibt Geld aus, tut Dinge, tötet Menschen, aber es ist den Vorgesetzten nicht rechenschaftspflichtig. Gibt es ein ähnliches abtrünniges Element in MI6 und Mossad, oder wussten Keir Starmer und Benjamin Netanjahu davon, während Donald Trump es nicht wusste?

Pepe Escobar: Das ist genau das, was die Russen zu untersuchen versuchen, Richter, und das dauert bisher vier Tage. Es könnte noch eine Woche dauern. Sie wollen absolut sicher sein, was die Befehlskette angeht, denn dies ist eine rote Linie, die von Präsident Putin selbst gezogen wurde. Dies war ein direkter Angriff auf einen der Zweige der russischen nuklearen Triade, auch wenn es vielleicht das schwächste Glied ist, vor allem, weil die TU-95 nicht mehr hergestellt werden. Aber es war ein direkter Angriff auf die nukleare Triade und offensichtlich auch auf den START-Vertrag. Deshalb nehmen sie es extrem ernst. Und die Tatsache, dass in den ersten 48 bis 72 Stunden absolute Stille herrschte – vom Kreml, vom Außenministerium, vom SWR, vom FSB, von allen – es gab völlige Stille in Moskau seit Sonntag. Die Stille wurde gestern, Mittwoch, nur teilweise gebrochen, weil die Untersuchung weitergehen muss.

Richter Andrew Napolitano: Hier ist, wie ein Teil dieser Stille gebrochen wurde. Der Sonderbeauftragte des Außenministeriums, Herr Mosnik, sagte: „Dieser groß angelegte Vorfall hat ukrainische Wurzeln. Terroristische Methoden sind international verboten, aber sie werden auf staatlicher Ebene von der Ukraine eingesetzt. Kiew ist mit dem organisierten Dialog grundsätzlich nicht zufrieden. Daher wurden unmittelbar vor der nächsten Verhandlungsrunde eine ganze Reihe von Terrorakten begangen, die ausdrücklich darauf abzielten, Russland dazu zu zwingen, Verhandlungen abzubrechen. Aber wir halten es nicht für möglich, solche Maßnahmen zu ergreifen, weil Verhandlungen und militärische Aktivitäten getrennt werden. Und was terroristische Aktionen betrifft, denke ich, dass ihre Organisatoren angemessene Antworten erhalten werden. Es wird definitiv kein Vergeben oder Nachgeben in diesem Sinne geben. Aber ihre Mission, Russland durch starken Druck dazu zu zwingen, Verhandlungen abzubrechen, hat einfach nicht funktioniert.“

Richter Andrew Napolitano: Kein Vergeben. Pepe, bist du da? Bist du da?

Pepe Escobar: Ja, ich bin wieder da.

Richter Andrew Napolitano: Okay, kannst du mich hören? Wir können dich hören und sehen. Ich weiß nicht, ob du die vollständige Erklärung gehört hast, aber er sagte im Wesentlichen, dass es für das, was getan wurde, kein Vergeben geben wird, was mit dem übereinstimmt, was du gesagt hast.

Pepe Escobar: Absolut. Es wird kein Vergeben geben. Und natürlich können wir direkt sagen, dass es eine Demütigung für Russland war. Daran besteht kein Zweifel. Auch wenn es nicht so katastrophal war, wie es zwischen Sonntag und Montag schien, wo alle, einschließlich der höchsten Machtkreise, geschockt waren. Die Antwort wird also verheerend sein müssen, und das war auch Teil dessen, was Putin während des Telefonats mit Präsident Trump zu vermitteln versuchte, auch wenn es keine Lecks gab. Das war Teil des Gesprächs.

Richter Andrew Napolitano: Wie groß ist der Schaden? Alistair Crook sagt fünf bis sieben Flugzeuge. Die Ukrainer sagen 41 Flugzeuge. Was sagen die Russen?

Pepe Escobar: Nun, ich habe das mit Alistair besprochen. Wir hatten am Montag ein langes Gespräch. Wir waren uns mehr oder weniger einig, dass es maximal sieben TU-95 und vielleicht TU-160 waren.

Richter Andrew Napolitano: Wir haben dich für eine Sekunde verloren. Du hast dein Gespräch mit Alistair über die Art der zerstörten Flugzeuge beschrieben. Haben wir dich noch, mein lieber Freund?

Pepe Escobar: [Verbindung unterbrochen]

Richter Andrew Napolitano: Okay, es sieht so aus, als hätten wir ihn verloren. Chris wird sein Bestes tun, um mit Pepe zu kommunizieren, um zu sehen, ob er sich wieder einloggen kann. Er wollte uns gerade seine Einschätzung über die Art und das Ausmaß des Schadens mitteilen und dass er mit Alistair Crook übereinstimmt. Nun, wir wissen von dem, was wir heute von Scott Ritter, Colonel Wilkerson und Pepe Escobar gehört haben, dass die Russen dies mit größter Ernsthaftigkeit behandeln und dass die Russen eine methodische Antwort planen und beabsichtigen. Pepe, du bist wieder bei uns.

Pepe Escobar: [Verbindung unterbrochen]

Richter Andrew Napolitano: Okay, das letzte, was wir von Pepe gehört haben, war sein Gespräch mit unserem Freund Alistair Crook, der uns am Montagmorgen sagte, dass seine Quellen ihm mitteilten, dass sechs oder sieben Flugzeuge zerstört wurden. Was seither verstärkt wurde, ist die typische russische Geduld, methodische Forschung, um herauszufinden, wer wirklich dahintersteckt, bevor eine Salve von Antworten losgelassen wird. Wir beenden die Sendung. Wir vertrauen darauf, dass es Pepe gut geht. Er versucht noch einmal, zurückzukommen.

Pepe Escobar: [Verbindung unterbrochen]

Richter Andrew Napolitano: Bist du zurück, Pepe? Bist du bei uns, mein lieber Freund? Kannst du uns hören? Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Also beenden wir diese Sendung mit Pepe, der versucht, mit uns zu kommunizieren. Vielen Dank fürs Zuschauen.