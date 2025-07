Pepe Escobaram BRICS-Gipfel in Rio: De-Dollarisierung und neue Handelswege im Fokus

In diesem aufschlussreichen Interview vom 11. Juli 2025, moderiert von Richter Andrew Napolitano für *Judging Freedom*, spricht der renommierte Journalist und Geopolitik-Experte Pepe Escobar direkt aus São Paulo, Brasilien, über die jüngsten Entwicklungen rund um den BRICS-Gipfel in Rio de Janeiro. Escobar, der eine Woche mit führenden Vertretern der BRICS-Staaten verbracht hat, beleuchtet die strategischen Prioritäten der Organisation, insbesondere in den Bereichen Finanzen, Sicherheit und Kultur, und analysiert die globalen Auswirkungen von BRICS als Gegenpol zur westlichen Vorherrschaft. Darüber hinaus diskutiert er die aktuelle geopolitische Lage, einschließlich der eskalierenden militärischen Unterstützung der USA für die Ukraine unter Präsident Trump, die Verurteilung von Kriegsverbrechen in Gaza und die Reaktionen auf Trumps umstrittene Zollpolitik gegenüber Brasilien. Dieses Gespräch bietet tiefgehende Einblicke in die sich wandelnde Weltordnung und die zentrale Rolle von BRICS in diesem Prozess.

Richter Andrew Napolitano: Hallo zusammen, hier ist Richter Andrew Napolitano für Judging Freedom. Heute ist Freitag, der 11. Juli 2025. Bei uns ist heute unser lieber Freund und Mitstreiter für die Verteidigung der menschlichen Freiheit, Pepe Escobar, direkt aus São Paulo, Brasilien. Pepe, willkommen, mein lieber Freund. Vielen Dank, dass du trotz deiner Reisen Zeit für uns gefunden hast. Ich möchte mit dir ausführlich über BRICS sprechen. Du hast eine Woche mit der BRICS-Hierarchie verbracht und hast viel zu berichten. Doch bevor wir dazu kommen: Es scheint, dass Präsident Trump, basierend auf Kommentaren von Verteidigungsminister Hegs Seth und ihm selbst, die militärische Unterstützung für die Ukraine tatsächlich erhöht. Wie wird das im Kreml wahrgenommen?

Pepe Escobar: Nun, Richter, sie hatten von Anfang an keine Illusionen. Schon zu Beginn sagten sie: „Okay, geben wir ihm den Vorteil des Zweifels. Schauen wir, was in den ersten Monaten passiert.“ Es kam, wie es kommen musste, denn die berühmte Aussage „Ich löse den Stellvertreterkrieg in der Ukraine mit einem Anruf in 24 Stunden“ oder welcher Slogan auch immer hat offensichtlich nicht funktioniert, weil Trump nie bereit war, die Ursachen des Krieges in der Ukraine anzugehen. Jetzt wird der Krieg also im Modus eines „ewigen Krieges“ weitergehen. Natürlich kaufen die Europäer amerikanische Waffen zu exorbitanten Preisen, theoretisch sind die Europäer an vorderster Front bei der Bewaffnung der Ukraine, aber natürlich mit den USA, die aus dem Hintergrund führen. Wird das die militärische Strategie von Wladimir Putin auch nur im Geringsten ändern? Natürlich nicht, denn die russische Militärstrategie wurde vor drei Jahren und fünf Monaten festgelegt. Sie wird sich nicht ändern. Was sich ändern wird, ist, wann Russland stoppen wird, wie und unter welchen Bedingungen – nämlich die vollständige Kapitulation Kiews. Das sind die Variablen, und die einzigen, die diese Variablen kennen, sind Wladimir Putin, vielleicht einige im Verteidigungsministerium, aber das ist nicht garantiert, und der Sicherheitsrat – und vielleicht nicht einmal alle Mitglieder des Sicherheitsrates.

Richter Andrew Napolitano: Du reist durch die Welt, wie wir alle wissen. Du bist jetzt in Brasilien, worüber wir gleich mehr sprechen. Ist die Wahrnehmung der Menschen, mit denen du sprichst – normale Menschen, Eliten, Regierungsvertreter, Politiker, Akademiker – gibt es so etwas wie einen kollektiven Puls? Und wenn ja, ist die Ukraine jetzt Donald Trumps Krieg?

Pepe Escobar: Ja, das ist sie, Richter. Das war Teil der Diskussionen in Rio, sogar schon letzte Woche vor Beginn des BRICS-Gipfels. Der BRICS-Gipfel begann am Sonntag und Montag. Davor gab es viele Treffen, insbesondere mit russischen und chinesischen Entscheidungsträgern, chinesischen Akademikern und vielen Menschen aus Afrika. Immer wenn das Thema Ukraine aufkam, verstehen sie die Ukraine als das, was sie ist: ein Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland und China. Letztlich verstehen sie auch Westasien als Krieg gegen den Iran und ebenso als Stellvertreterkrieg gegen Russland und China. Und sie sehen die amerikanischen „ewigen Kriege“ als Kriege gegen BRICS als Ganzes. Es gibt ein übergeordnetes Thema in all diesen Diskussionen: das Imperium des Chaos, die herrschenden Eliten der USA und der aktuelle Zirkusdirektor. Sie erkennen endlich, dass BRICS eine existenzielle Bedrohung für die unilaterale Vorherrschaft darstellt. Früher wurde BRICS in Washington als bloßer „Diskussionszirkel“ abgetan. Jetzt steht BRICS im Mittelpunkt einer Veränderung der internationalen Beziehungen.

Richter Andrew Napolitano: Ich habe noch eine Frage zur Ukraine, dann lasse ich dich auf BRICS los. Chris hat einige Clips von Präsident Trump zusammengestellt, in denen er über die Hilfe für die Ukraine spricht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Wladimir Putin so spricht, aber schau dir diese Ausschnitte an. Es sind etwa drei hintereinander. Sag mir, wie der Kreml das sieht. Chris, Clip Nummer 11.

[Videoausschnitte von Präsident Trump]:

Reporter: Planen Sie, weitere Waffen in die Ukraine zu schicken?

Präsident Trump: Ja, wir werden noch mehr Waffen schicken. Sie müssen sich verteidigen können. Sie werden gerade sehr hart getroffen. Wir müssen mehr Waffen schicken. Ja, hauptsächlich defensive Waffen.

Reporter: Herr Präsident, Sie sagten gestern Abend, dass das Pentagon letzte Woche einige Waffensendungen in die Ukraine pausiert hat. Haben Sie diese Pause genehmigt?

Präsident Trump: Wir wollten defensive Waffen schicken, weil Putin die Menschen nicht richtig behandelt. Er tötet zu viele Menschen. Also schicken wir einige defensive Waffen in die Ukraine, und ich habe das genehmigt.

Reporter: Wer hat letzte Woche die Pause angeordnet?

Präsident Trump: Ich weiß nicht. Warum sagen Sie es mir nicht, Sir? Gestern sagten Sie, dass Sie nicht sicher sind, wer die Munitionslieferungen in die Ukraine gestoppt hat. Haben Sie das inzwischen herausgefunden?

Präsident Trump: Nun, ich habe nicht darüber nachgedacht, weil wir uns gerade mit der Ukraine und Munition beschäftigen, aber ich habe mich nicht damit befasst.

Reporter: Was sagt es aus, dass eine so große Entscheidung in Ihrer Regierung ohne Ihr Wissen getroffen werden konnte?

Präsident Trump: Ich würde es wissen, wenn eine Entscheidung getroffen wurde. Ich werde es als Erster wissen. Tatsächlich würde ich höchstwahrscheinlich den Befehl geben, aber das habe ich noch nicht getan.

Richter Andrew Napolitano: Was macht der Kreml, außer den Kopf zu schütteln, wenn sie das hören? „Ich habe nicht darüber nachgedacht. Ich weiß nicht, wer es angeordnet hat. Aber wenn es angeordnet wurde, würde ich es wissen. Aber ich wusste es nicht.“ Das ist ein Widerspruch in sich.

Pepe Escobar: Genau. Es ist mehr als clownesk. Es zeigt eine kognitive Dissonanz auf höchster Ebene der amerikanischen Administration. Die Russen, weil sie so rationale Akteure sind, wie sie letzte Woche bei BRICS erneut bewiesen haben, beobachten das einfach. Sie sind verwirrt, sie sind amüsiert, sie schütteln den Kopf und machen weiter mit ihrem Vormarsch nach Westen in der Ukraine.

Richter Andrew Napolitano: Ich habe mich versprochen. Ich habe noch eine Frage, bevor ich dich auf BRICS loslasse. Wie sehen der Kreml und BRICS die Schlächtereien, Kriegsverbrechen und den Völkermord von Netanjahu in Gaza?

Pepe Escobar: Das wurde ausdrücklich verurteilt, Richter, in der Abschlusserklärung, die am späten Montagnachmittag in Rio veröffentlicht wurde, am ersten Tag des BRICS-Gipfels. Nicht am zweiten Tag, sondern am ersten. Die Sherpas arbeiteten in den Tagen davor rund um die Uhr an dieser Erklärung, und einer der Hauptpunkte war die Formulierung zur Verurteilung des Angriffs auf den Iran. Von Anfang an waren sich alle zehn Mitglieder einig, und das wurde später auch den anderen zehn Partnern vorgelegt. Sie einigten sich auf eine uneingeschränkte Verurteilung der Ereignisse in Gaza, was von einer multilateralen Organisation wie BRICS ziemlich ernst zu nehmen ist – viel ernster als die Verurteilungen, die von der UNO kamen.

Richter Andrew Napolitano: Erzähl uns von der Abschlusserklärung. Ich habe von deinen Mitteilungen erfahren, dass sie Finanzen, Sicherheit und Kultur behandelt hat. Fangen wir mit Finanzen an. Was wurde vereinbart? Was wird BRICS tun? Was kann BRICS in Bezug auf Handelstransaktionen zwischen seinen Mitgliedern tun?

Pepe Escobar: Der wichtigste wirtschaftlich-finanzielle Aspekt des gesamten Gipfels, Richter, wurde sogar schon vor Beginn des Gipfels angekündigt, und zwar am Freitagnachmittag, anderthalb Tage vorher, am Ende des BRICS-Wirtschaftsrats. Wir verbrachten einen ganzen Tag in einem wunderschön umgebauten Lagerhaus am Hafen von Rio mit Geschäftsleuten aus dem gesamten globalen Süden, die Projekte diskutierten. Am Ende dieses Treffens und eines weiteren Treffens der NDB, der BRICS-Entwicklungsbank, kündigte der russische Finanzminister Anton Siluanow an – und seine Rhetorik war sehr präzise, aber auch sehr pointiert –, dass die NDB, die BRICS-Bank mit Sitz in Shanghai, von nun an die Hauptplattform sein könnte – er sagte nicht „wird“, sondern „könnte“, aber in dem Sinne, dass daran gearbeitet wird – um Entwicklungsprojekte und Megaprojekte im BRICS-Bereich zu finanzieren, indem SWIFT umgangen wird. Der Subtext dessen, was er sagte, Richter, ist: Das ist De-Dollarisierung in Aktion. Man muss es nicht explizit sagen, aber es ist De-Dollarisierung in Aktion. Das ist etwas, an dem insbesondere die Russen und Chinesen seit dem letzten Gipfel in Kasan im Jahr 2024 kontinuierlich gearbeitet haben. Ich erinnere mich gut, weil ich sechs Monate in Russland war und das Woche für Woche verfolgt habe, in Gesprächen mit Leuten vom BRICS-Wirtschaftsrat und dem russischen Finanzministerium. Das ist die oberste Priorität. Es beginnt mit der NDB, der BRICS-Bank, und wird sich auf den direkten Handel zwischen BRICS-Mitgliedern ausweiten. Im Fall von Russland und China wickeln sie bereits 90 % ihres Handels in ihren eigenen Währungen ab, und das wird auf die anderen Mitglieder ausgeweitet. Darüber hinaus finanziert die NDB Projekte, ebenfalls ohne den US-Dollar.

Richter Andrew Napolitano: Wenn ich dir also Geld nach Moskau überweisen möchte, um das Abendessen zu bezahlen, das ich dir schulde, kann ich das ohne SWIFT tun? Kann ich das von den USA nach Moskau ohne SWIFT machen?

Pepe Escobar: Noch nicht, Richter. Und da liegt der Haken. Du musst auf das Geld warten, das ich dir schulde. Sie testen verschiedene Modelle. Eines davon heißt BRICS Bridge. Manche Leute in New York haben davon gehört, aber nicht viele in den USA. Es gibt ein System, das von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich koordiniert wird, genannt Mbridge. Zum Beispiel: Wenn die Thais Öl von den Emiraten kaufen wollen, zahlen sie nicht in ihrer Währung oder der Währung der Emirate. Sie zahlen mit dieser Einheit namens Mbridge. BRICS möchte diese Einheit für alle zehn Mitglieder und dann auch für die Partner nutzen. Es ist ein direktes, automatisches System, bei dem man keine Währungstransaktionen über SWIFT durchführen muss, die manchmal fünf Tage dauern. Stell dir vor, das wäre bei Unternehmen der Fall, die viel Geschäft machen. Das ist also ein weiterer Mechanismus. Wir haben letztes Jahr beschlossen, es das „BRICS-Labor“ zu nennen. Sie testen allerlei Zahlungs- und Abrechnungsmodelle, und früher oder später wird es eine kritische Masse geben, und sie werden wahrscheinlich drei oder vier verschiedene Abrechnungssysteme einführen, die alle BRICS-Mitglieder und Partner übernehmen werden.

Richter Andrew Napolitano: Das zweite Thema der Erklärung – ich hebe das Beste für den Schluss auf, nämlich Sicherheit. Das zweite Thema war Kultur. Was wurde in der einstimmigen BRICS-Erklärung in Bezug auf Kultur angesprochen?

Pepe Escobar: Das ist das berühmte, um unseren Freund Genossen Xi Jinping zu zitieren, „Völkerverbindende Austausche“ in der chinesischen Terminologie. Zum Beispiel gab es am Tag vor dem Gipfel eine sehr intensive Debatte über Medienalternativen zu Big Tech, die weltweit Narrative kontrollieren, und natürlich die Kontrolle der Soft Power über Kultur und Medien durch den Westen. Ein Vorschlag war, ein BRICS-weites Mediennetzwerk zu schaffen, einschließlich Faktenchecks durch öffentliche und private BRICS-Mitglieder, um der einseitigen „Wahrheit“ des Westens entgegenzuwirken. Daraus entstand ein Brief, der sehr interessant war. Dieser Brief wurde persönlich von einem BRICS-Partner, dem Präsidenten von Kuba, Díaz-Canel, übergeben. Ich denke, das ist von enormer Bedeutung, dass ein Vertreter einer Regierung, die seit Jahrzehnten von der US-Regierung stigmatisiert und schikaniert wird, sozusagen der Koordinator dieser neuen Medienallianz ist. Einige der Medien, mit denen wir zusammenarbeiten, zum Beispiel drei, mit denen ich eng zusammenarbeite, haben in Rio eine Vereinbarung getroffen: Sputnik in Russland, Guancha in China und Brasil 247, das größte progressive Portal in Brasilien, werden ihre Zusammenarbeit verstärken. Bald werden wir also BRICS-weite neue Medienallianzen und Kooperationen sehen, und die BRICS-Nationen werden sich nicht länger den Vorgaben von Big Tech und den westlichen Mainstream-Medien unterwerfen, deren Berichterstattung über BRICS in Rio übrigens absolut erbärmlich war.

Richter Andrew Napolitano: Was sagte die Erklärung über gegenseitige oder kollektive Sicherheit?

Pepe Escobar: Sehr wichtig. BRICS ist keine militärische Allianz. Das wird in der Erklärung nicht explizit ausgeführt, aber es war Teil der Diskussionen, insbesondere am ersten Tag, bei der Eröffnung am Morgen, als Präsident Lula eröffnete und Präsident Putin online zugeschaltet war. Es ist ein absolut zentrales Thema, weil BRICS beschuldigt wurde, anti-westlich zu sein. Nein, die chinesischen Akademiker haben eine wunderbare Definition: BRICS ist die post-westliche Umgebung. Das ist brillant. Das bedeutet, dass das System der internationalen Beziehungen – geoökonomisch und geopolitisch –, das nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs etabliert wurde, aus Sicht von BRICS tot ist, und sie arbeiten daran, ein neues zu schaffen. Der Westen kann sich anschließen oder nicht, das ist irrelevant. Der Hochgeschwindigkeitszug hat den Bahnhof bereits verlassen. Das wird in der Abschlusserklärung sehr diplomatisch formuliert, aber in den Runden Tischen und den wirtschaftlichen Diskussionen ist man sich dessen bereits völlig bewusst.

Richter Andrew Napolitano: Fürchten die BRICS-Nationen Trumps Zölle?

Pepe Escobar: Ja, das tun sie. Das bringt uns dazu, warum Brasilien jetzt in Aufruhr ist, Richter. Seit anderthalb Tagen, genauer gesagt während eines Runden Tisches in Rio am Mittwochabend, erfuhren wir mitten in unserer Diskussion von den 50%-Zöllen, und die Debatten über die BRICS-Integration konzentrierten sich darauf, dass Brasilien nun direkt von der US-Regierung angegriffen wird. 50 % sind eine ernste Angelegenheit. Zum Beispiel ist Brasilien der größte Exporteur von Orangensaft weltweit. 95 % der Produktion gehen ins Ausland, die Hälfte davon in die USA. Für die brasilianischen Orangensaftproduzenten ist das eine absolute Katastrophe. Sie müssen ab morgen neue Märkte in Afrika, Südostasien, Zentralasien usw. finden, wenn die Sanktionen am 1. August in Kraft treten. Das ist ein komplizierter Prozess. Und wenn das passiert, wird der Preis für Orangensaft in den USA steigen, weil das Angebot in den USA erschöpft sein wird.

Richter Andrew Napolitano: Gibt es in Brasilien die Wahrnehmung, dass Trump dies aufgrund des Bolsonaro-Prozesses tut, wie er es angegeben hat, was die Zölle nach amerikanischem Recht illegal macht, weil er sie nur aus wirtschaftlichen, nicht aus politischen Gründen verhängen darf?

Pepe Escobar: Absolut korrekt, Richter. Es ist nicht nur nach amerikanischem Recht illegal, sondern auch nach internationalem Recht. Das ist sehr wichtig, besonders angesichts der immensen Bedeutung, dass die Vereinigten Staaten in den letzten 15 Jahren einen Handelsüberschuss mit Brasilien haben – wenn ich mich nicht irre, über 400 Milliarden Dollar. Das hat also nichts mit Handel, Kommerz oder Geoökonomie zu tun. Es ist ein Plan, sich direkt in die interne Präsidentschaftswahl eines Drittlandes einzumischen, die nächstes Jahr in Brasilien stattfinden wird, wobei die Trump-Administration und Trump persönlich sich mit seinem Verbündeten Bolsonaro und der Bolsonaro-Bande, der gesamten Familie oder wem auch immer sie ernennen, verbünden.

Richter Andrew Napolitano: Sag mir, dass Trump in Präsident Lula einen harten Gegner hat.

Pepe Escobar: Ja, denn Lula ist ein Kämpfer. Richter, Lula ist ein ausgezeichneter Redner. Er scheut nie vor einem Kampf zurück, selbst in seinem hohen Alter. Was er bisher gesagt hat, ist sehr bedacht, aber er sagte: „Schau, die brasilianische Reaktion war im Grunde eine Retourkutsche. Du schickst diesen Brief? Okay, wir sind nicht interessiert. Nimm ihn zurück. Wenn du deine Sanktionen anwendest, wird es Gegenseitigkeit geben. Wir werden auch 50 % auf euch erheben.“

Richter Andrew Napolitano: Verstanden. Aber bevor ich gehe: Welche Rolle spielte unser gemeinsamer Freund, der größte Diplomat der Welt, der russische Außenminister Sergej Lawrow, bei BRICS?

Pepe Escobar: Von Anfang an, Richter, ist Lawrow einer der Masterminds – im guten Sinne – von BRICS: der Entstehung von BRICS, der Erweiterung von BRICS und der heutigen Rolle von BRICS, die alle roten Linien des Imperiums überschreitet. BRICS steht jetzt im Zentrum der Diskussion über die Reform des Systems der internationalen Beziehungen. Das wurde beim Gipfel in Rio bewiesen. Viele von uns hatten vorher aufgrund verschiedener Gründe geringe Erwartungen an den Gipfel, aber am Ende, nach den drei Vorbereitungstagen und den zwei Tagen des Gipfels, sagten wir: „Wow, die Brasilianer haben geliefert.“ Nicht nur die Brasilianer, sondern BRICS als Ganzes hat geliefert. Es geht nicht nur um den Inhalt der Abschlusserklärung, sondern um den Ton der Diskussionen und den Antrieb aller Beteiligten, die sagten: „Wir müssen den Ball am Rollen halten, und jetzt muss es schnell gehen. Jetzt beginnen wir, offensiv zu spielen.“

Richter Andrew Napolitano: Wow. Pepe, vielen Dank dafür. Ich weiß, es ist eine ungewöhnliche Tageszeit und ein ungewöhnlicher Tag für dich, aber ich schätze es, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Es ist ein faszinierendes Gespräch. Ich hoffe, wir können es nächste Woche fortsetzen.

Pepe Escobar: Natürlich, auf jeden Fall. Vielen Dank, Richter.