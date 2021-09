Perspektiven der Pandemie mit Dr. Peter McCullough

Mercola.com

Dr. Peter McCullough ist Internist, Kardiologe und Epidemiologe und warnt, dass die COVID-19-Impfstoffe nicht nur versagen, sondern auch Leben gefährden

McCullough ist der Ansicht, dass das COVID-19-Impfstoffprogramm im Februar 2021 aufgrund der Sicherheit und des Todesrisikos eingestellt worden wäre, wenn es die entsprechenden Sicherheitsgremien gegeben hätte

Bis zum 22. Januar 2021 wurden 186 Todesfälle nach der COVID-19-Impfung gemeldet – mehr als genug, um die besorgniserregende Sterblichkeitsrate zu erreichen

In seiner Praxis stellt McCullough eine Reihe neurologischer Syndrome bei geimpften Personen fest, mit Symptomen wie Erblindung, Lähmungen, Schluckbeschwerden, Kopfschmerzen, Ohrensausen, Herzmuskelentzündung und mehr

McCullough erwähnt auch die antigene oder immunologische Flucht, die seiner Meinung nach die Entstehung von COVID-19-Varianten fördert und die Pandemie eher verschlimmert als verbessert.

Dr. Peter McCullough hat eine beeindruckende Liste von Referenzen – er ist Internist, Kardiologe, Epidemiologe und ordentlicher Professor für Medizin am Texas A&M College of Medicine in Dallas, Herausgeber zweier medizinischer Fachzeitschriften und hat Hunderte von Studien in der Literatur veröffentlicht. Er gehört zu den tapferen und mutigen Menschen, die sich über die Gefahren der COVID-19-Impfung äußern und damit ihre ärztliche Zulassung und ihren zukünftigen Lebensunterhalt aufs Spiel setzen.

„Hier findet eine Jagd statt, die sehr beunruhigend ist“, sagte McCullough in einer Folge von Perspectives on the Pandemic. Er bezog sich dabei auf staatliche Ärztekammern, die Ärzte jagen und ihnen mit dem Entzug ihrer Approbation drohen, weil sie unbekannte „Fehlinformationen“ verbreiten.

„Es ist absolut erstaunlich, dass dies wegen eines fairen Gedankenaustauschs geschieht“, sagte er. Was teilt Dr. McCullough mit, was die Mächtigen nicht wollen, dass Sie es hören? Es geht um COVID-19-Injektionen und, um es in einem Satz zusammenzufassen: „Es funktioniert nicht und verursacht enorme Schäden.“

Wirksamkeit und Sicherheit von COVID Jab wurden von Anfang an überbewertet

In den USA wurden die COVID-19-Impfstoffkandidaten im Rahmen der Operation Warp Speed im Eiltempo auf den Markt gebracht. Die Technologieplattformen für den Gentransfer, darunter adenovirale DNA-Plattformen oder Boten-RNA-Plattformen (mRNA), mit denen genetisches Material in den menschlichen Körper eingebracht werden kann, haben sich als Spitzenreiter erwiesen.

Nach der Injektion der mRNA nimmt der Körper das genetische Material auf und verändert es in irgendeiner Weise. Diese Technologien werden seit Jahren erforscht, wobei in den meisten Fällen ein defektes Gen ersetzt werden soll, was beispielsweise für die Krebsbehandlung genutzt werden könnte. Aber bisher sind sie alle gescheitert“, so McCullough.

Im November 2020 gab Pfizer jedoch in einem Joint Venture mit dem deutschen Unternehmen BioNTech bekannt, dass ihre mRNA-basierte Injektion in einer Phase-3-Studie „zu mehr als 90 % wirksam“ war. Das bedeutet jedoch nicht, dass 90 % der Menschen, die eine Injektion erhalten, vor COVID-19 geschützt sind, da es auf der relativen Risikoreduktion (RRR) basiert.

Die absolute Risikoreduktion (ARR) für die Impfung beträgt weniger als 1 %. „Während die RRR nur Teilnehmer berücksichtigt, die von der Impfung profitieren könnten, wird bei der absoluten Risikoreduktion (ARR), die den Unterschied zwischen den Anfallsraten mit und ohne Impfung angibt, die gesamte Bevölkerung berücksichtigt. ARRs werden in der Regel ignoriert, weil sie eine viel weniger beeindruckende Effektgröße ergeben als RRRs“, schrieben die Forscher in The Lancet Microbe im April 2021.

Dennoch wurde die Impfung als Notfallmaßnahme genehmigt. Durch die Erteilung der Notfallgenehmigung, nicht der Zulassung, stellte die Impfstoffverwaltung einen Forschungsversuch dar, dessen Sponsoren die U.S. Centers for Disease Control and Prevention und die Food and Drug Administration waren. McCullough meint dazu:

Wir haben noch nie zwei Regierungsbehörden zusammen als Sponsoren eines großen Forschungsprogramms gehabt. Schockierenderweise hatten sie kein externes Komitee für kritische Ereignisse, kein externes Gremium zur Überwachung der Datensicherheit und kein Ethikkomitee für Menschen eingerichtet, und das ist bis heute so geblieben. Diese Ausschüsse gab es bei den Zulassungsstudien … und sie sind Standard. Jede große klinische Untersuchung hat diese drei Ausschüsse . Ich leite viele dieser Ausschüsse für Pharmaunternehmen und die National Institutes of Health. Die Amerikaner hätten mindestens wöchentliche, wenn nicht monatliche Sicherheitsüberprüfungen erhalten müssen, um sicherzustellen, dass die Impfungen sicher sind.

Im März 2021 war McCullough besorgt

Anfangs, so McCullough, schienen die experimentellen Impfungen sicher zu sein, und etwa 70 % seiner Patienten hatten bis Dezember 2020 eine erhalten. Doch im März 2021 wurde ihm unbehaglich bei dem, was er sah. Vom 14. Dezember 2020 bis zum 8. März 2021 wurden in den USA mehr als 92 Millionen Impfdosen gegen COVID-19 verabreicht.

Er zitierte Daten aus der Datenbank VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), aus denen hervorging, dass in diesem Zeitraum 1.637 Todesfälle bei Menschen gemeldet wurden, die eine COVID-19-Impfung erhalten hatten. Die CDC und die FDA gaben an, dass keiner dieser Fälle mit der Impfung in Zusammenhang stand, aber laut McCullough wurden bis zum 22. Januar 2021 mehr als 186 Todesfälle gemeldet – genug, um das Mortalitätssignal zu erreichen, das einen Stopp des Programms erforderlich macht.

„Bei einem Programm dieser Größenordnung wäre alles, was über 150 Todesfälle hinausgeht, ein Alarmsignal“, sagte er. In den USA gab es 186 Todesfälle bei nur 27 Millionen geimpften Amerikanern“. McCullough ist der Ansicht, dass das COVID-19-Impfprogramm im Februar aus Sicherheitsgründen und wegen des Todesrisikos eingestellt worden wäre, wenn die entsprechenden Sicherheitsgremien vorhanden gewesen wären.

Dies war 1976 der Fall, als ein beschleunigtes Injektionsprogramm gegen die Schweinegrippe nach schätzungsweise 25 bis 32 Todesfällen gestoppt wurde. Doch trotz einer viel höheren Zahl von Todesfällen werden die COVID-19-Impfungen fortgesetzt. Bis zum 6. August 2021 verzeichneten die VAERS-Daten zu COVID-19 laut McCullough 12.791 Todesfälle im Zusammenhang mit der Impfung sowie Zehntausende von Krankenhaus- und Klinikaufenthalten.

In einer Analyse der Berichte über Todesfälle durch COVID-19-Impfstoffe aus VAERS fanden die Forscher heraus, dass in 86 % der Fälle keine andere Ursache für den Tod in Frage kam und der Impfstoff die Ursache zu sein scheint.

Die Forscher stellten fest: „Die Stichprobe enthält nur Personen, die zu Beginn des Programms geimpft wurden, und setzt sich daher hauptsächlich aus älteren Menschen oder Personen mit schweren gesundheitlichen Problemen zusammen. Trotzdem konnte bei nur 14 % der Fälle eine COVID-Injektionsreaktion als Todesursache ausgeschlossen werden.

Weitere Untersuchungen zeigen, so McCullough, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie verstehen und nicht vergessen sollten, dass 50 % der Todesfälle innerhalb von 48 Stunden nach der Injektion eintraten, während 80 % innerhalb einer Woche auftraten. In einer informellen Umfrage auf Twitter, auf die 10.000 Menschen geantwortet haben, wurde auch gefragt, ob die Befragten jemanden kennen, der nach einer COVID-19-Impfung gestorben ist.

Zwölf Prozent bejahten dies. „Wenn Menschen sehen, dass andere in ihrem Umfeld sterben, kann man diese Art von organischem Zögern bei der COVID-Impfung nicht aufhalten“, sagte McCullough. Weitere bestätigte Nebenwirkungen der COVID-Impfung sind Herzmuskelentzündung und Blutgerinnsel.

Ein unglaublicher Verstoß gegen die menschliche Ethik

Der Körper erkennt das Spike-Protein in der COVID-19-Impfung als fremd und beginnt, Antikörper zu bilden, um sich gegen COVID-19 zu schützen – so die Theorie. Aber es gibt ein Problem. Das Spike-Protein selbst ist gefährlich und zirkuliert nach der COVID-Impfung noch mindestens Wochen und wahrscheinlich Monate – vielleicht sogar viel länger – in Ihrem Körper.

In Ihren Zellen schädigt das Spike-Protein die Blutgefäße und kann zur Bildung von Blutgerinnseln führen. Es kann ins Gehirn, in die Nebennieren, in die Eierstöcke, ins Herz, in die Skelettmuskeln und in die Nerven gelangen und dort mit der Zeit Entzündungen, Vernarbungen und Schäden an den Organen verursachen.

In seiner Praxis beobachtet McCullough eine Reihe von neurologischen Syndromen bei Menschen, die gespritzt wurden, mit Symptomen wie Blindheit, Lähmung, Schluckbeschwerden, Kopfschmerzen, Ohrensausen, Herzmuskelentzündung und mehr. Andere Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass das Herz, das Gehirn, das Immunsystem und das hämatologische System durch die Impfungen am meisten gefährdet sind.

Kinder, die ein extrem geringes Risiko für COVID-19 haben, profitieren nicht von der Impfung, ebenso wenig wie diejenigen, die bereits mit COVID geimpft wurden und immun sind, sagte McCullough und nannte die Situation „eine Katastrophe in Echtzeit“, die gegen die menschliche Ethik verstößt:

„Wir haben einen unglaublichen Verstoß gegen die menschliche Ethik erlebt. Niemand darf bei einem Prüfpräparat unter keinen Umständen unter Druck gesetzt, gezwungen oder mit Repressalien bedroht werden, wenn er sich nicht an der Forschung beteiligt.“

Der COVID-19-Impfstoff von Pfizer-BioNTech erhielt am 23. August 2021 die FDA-Zulassung, doch zuvor wurden Millionen-Dollar-Verlosungen, kostenlose Studiengebühren, Boni und andere Bestechungsgelder wie Freibier und Donuts angeboten, um die Teilnehmer zur Injektion zu bewegen. Als das nicht funktionierte, wurden die Auflagen erhöht, auch für viele Beschäftigte im Gesundheitswesen, und an Hunderten von US-Colleges16 müssen sich die Studenten ebenfalls impfen lassen, um dort studieren zu können.

Geimpfte Menschen bekommen trotzdem COVID

In den Medienberichten wird die Pandemie immer wieder als eine Krise der Ungeimpften bezeichnet, was schlichtweg unzutreffend ist, da COVID-19 auch unter den Geimpften grassiert. Am 30. Juli 2021 veröffentlichte der Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) der CDC online Einzelheiten über einen Ausbruch von COVID-19 in Barnstable County, Massachusetts – 74 % der Fälle traten bei vollständig geimpften Personen auf.

Sogenannte „Durchbruchsinfektionen“, die früher als Impfversagen bekannt waren, wurden von der CDC jedoch schon viel früher gemeldet, unter anderem in ihrem MMWR vom 28. Mai 2021, in dem 10.262 Durchbruchsinfektionen in 46 Bundesstaaten vom 1. Januar bis 23. April 2021 dokumentiert wurden.

Sie glaubten, dass dies „wahrscheinlich eine erhebliche Untererfassung“ sei, aber anstatt die Situation weiter zu bewerten, stellten sie die Überwachung der meisten COVID-9-Infektionen bei geimpften Personen ein:

„Ab dem 1. Mai 2021 ist das CDC dazu übergegangen, nicht mehr alle gemeldeten COVID-19-Impfstoff-Durchbruchsinfektionen zu überwachen, sondern nur noch diejenigen zu untersuchen, die bei Patienten auftreten, die ins Krankenhaus eingeliefert werden oder sterben, und sich so auf die Fälle zu konzentrieren, die von höchster klinischer und gesundheitspolitischer Bedeutung sind.“

McCullough erwähnt auch die antigene, also immunologische, Flucht. Wenn man einen lebenden Organismus wie Bakterien oder Viren unter Druck setzt, z. B. mit Hilfe von Antibiotika, Antikörpern oder Chemotherapeutika, sie aber nicht vollständig abtötet, kann man unbeabsichtigt ihre Mutation zu noch virulenteren Stämmen fördern. Diejenigen, die dem Immunsystem entkommen, überleben schließlich und wählen Mutationen aus, um ihr weiteres Überleben zu sichern.

COVID-19 hat eine hohe Mutationsfähigkeit, aber wenn das Virus nicht unter Druck steht, sieht es nicht unbedingt die Notwendigkeit, Mutationen zu selektieren, um zum Beispiel infektiöser zu werden. Wenn man es jedoch unter Druck setzt, wie es bei der Massenimpfkampagne der Fall ist, kann sich dies ändern. McCullough erklärte:

Wenn wir mit den Injektionen weitermachen, wird es eine Variante nach der anderen geben. Wir spielen mit dieser Massenimpfung mit dem Feuer … Meine Interpretation als Internist und Kardiologe – ich bin ein ausgebildeter Epidemiologe, ich habe buchstäblich ein Jahr lang intensive COVID-Forschung und -Schulung betrieben – ich sage Ihnen, dass ich glaube, dass dieser Delta-Ausbruch, den wir gerade haben, das Produkt der Massenimpfung ist. Hätten wir die Impfung nicht, wären wir besser dran gewesen. Wir hatten das Problem bereits auf ein sehr akzeptables Niveau heruntergehandelt.

Wie man die Trance durchbricht

McCullough ist der Ansicht, dass sich viele Gesundheitsdienstleister und die amerikanische Öffentlichkeit in einer Impftrance befinden. Es entzieht sich der Logik und dem gesunden Menschenverstand, dass Beamte und Krankenhausmanager sehen, dass die Impfstoffe nicht wirken, dass die Zahl der unerwünschten Wirkungen und der Todesfälle steigt und dass sie dennoch zunehmend Impfvorschriften erlassen oder den Impfstoff für Gruppen empfehlen, die eindeutig nicht geimpft werden sollten, wie schwangere Frauen. McCullough vergleicht dies mit einer Form von Psychose oder einer Gruppenneurose.

Die US-amerikanische Öffentlichkeit hat jedoch während der Pandemie so viel Angst, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle erlebt, dass sie möglicherweise bereit war, Verluste im Zusammenhang mit den Impfstoffen zu akzeptieren. Dennoch lässt sich eine beträchtliche Anzahl von Amerikanern nicht täuschen.

„Wir befinden uns an einem Druckpunkt, und ich glaube, wenn ich mit Amerikanern in meinen Kreisen spreche, sind sie bereit, eine Auszeit zu nehmen“, so McCullough. Wenn es bedeutet, eine Auszeit von der Arbeit zu nehmen oder die Schule für ein Jahr zu verschieben, sind viele Amerikaner bereit, dies zu tun, um nicht geimpft zu werden. „Die einzige Möglichkeit, jetzt gesund zu bleiben, ist, sich von diesem Impfstoff fernzuhalten. Wenn Sie COVID-19 bekommen, gehen Sie zu einem dieser Behandlungsnetzwerke und werden Sie auf der anderen Seite immun“.

McCullough ist ein Befürworter einer frühzeitigen Behandlung von COVID-19 und glaubt, dass die Behandlungsmöglichkeiten unterdrückt wurden, um eine Massenimpfung zu ermöglichen:

Ich glaube, wir haben jede Form der Behandlung oder Hilfe für die Menschen völlig unterdrückt, um den Impfstoff zu fördern. Jetzt wirkt der Impfstoff nicht mehr vollständig und ist, offen gesagt, gefährlich. Wir haben fast nur noch eine Botschaft: Lass dich impfen, sonst … Es ist die schrecklichste Zeit, um Amerikaner zu sein, und Gott sei Dank hat die Hälfte der Amerikaner den Impfstoff nicht genommen. Wir müssen abwarten, wie das Ganze aussehen wird. Ich denke, die nächsten Monate werden unglaublich interessant und bedrohlich sein.

McCullough glaubt, dass die Menschen irgendwann aus der Trance der Impfungen ausbrechen und erkennen werden, dass die Antwort nicht in diesen Injektionen liegt, während der Umgang mit der Pandemie, einschließlich der Massenimpfungen, zu einem Kurs wird, der gegen die menschliche Ethik und den Nürnberger Kodex verstößt. Angesichts von Angst, Isolation, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen kann es jedoch noch Jahre dauern, bis sich der Nebel lichtet.

Quelle: