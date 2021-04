Pfizer COVID-19-Impfstoff: Bedenken, die alle Kanadier kennen sollten, bevor sie diese Injektion akzeptieren

Kanadiern wird nicht die Wahrheit über die COVID-Impfstoffprodukte gesagt, für die nur eine Notfallgenehmigung erteilt wurde. Diejenigen, die sich für die Teilnahme an diesem menschlichen Experiment anstellen, erhalten nicht genügend Informationen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Am 20. November 2020 reichte Pfizer bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) einen Antrag auf Genehmigung zur Verwendung in Notfällen (EUA) für ein Prüfpräparat zur Vorbeugung von COVID-19 ein . Diese Informationen waren die Grundlage, auf der die FDA die Notfallgenehmigung für ihr Produkt in der Allgemeinbevölkerung genehmigte.

Der Pfizer-Impfstoff enthält Inhaltsstoffe, die noch nie in zugelassenen Impfstoffen verwendet wurden, und funktioniert anders als alle bisherigen Impfstoffe. Diese Behandlung ist genauer gesagt ein Medizinprodukt und umfasst eine synthetische Gentechnologie, die auf einem computergenerierten „Spike-Glykoprotein-Antigen, das von RNA codiert und in Lipid-Nanopartikeln formuliert wird“ basiert.

Die folgenden Informationen stammen direkt aus der Anfrage der Pfizer Emergency Use Authority und einer Sitzung des Beratenden Ausschusses für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte.