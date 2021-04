Pfizer stoppt die Lieferung von Covid-19-Impfstoffen an die „Bananenrepublik“ Israel, nachdem die Rechnungen nicht bezahlt wurde – Medien

Pfizer nennt Israel eine „Bananenrepublik“ und hat weitere Lieferungen des Impfstoffs Covid-19 eingefroren, bis die letzten 2,5 Millionen Dosen bezahlt sind, berichten israelische Medien. Der Schlag kommt inmitten politischer Querelen in Tel Aviv.

Etwa 700.000 Dosen des Pfizer-Impfstoffs wurden am Sonntag, nach dem Ende von Pessach, in Israel erwartet, wurden aber bis auf Weiteres mit der Begründung verschoben, dass die vorherige Lieferung nicht bezahlt worden sei, berichtete die Jerusalem Post.

Pfizer-Manager nannten Israel angeblich eine „Bananenrepublik“ und sagten, sie könnten nicht verstehen, wie so etwas in einem organisierten Land passieren könnte, sagte ein Korrespondent von Galatz , dem israelischen Armeeradio, am Montag auf „Good Morning Israel“.

Der einzige offizielle Kommentar von Pfizer war, dass der ursprüngliche Vertrag mit Israel für eine nicht näher bezeichnete Anzahl von Dosen, der im November 2020 unterzeichnet wurde, abgelaufen sei und dass man daran arbeite, „die Vereinbarung zu aktualisieren“ und „zusätzliche Impfstoffe an das Land zu liefern.“

„Während diese Arbeit weitergeht, können die Lieferungen angepasst werden“, fügte Pfizer in einer Erklärung hinzu.

Israel hat Berichten zufolge 15 Millionen Dosen des von Pfizer und BioNTech hergestellten Impfstoffs gekauft, sowie weitere 12 Millionen Dosen der Impfstoffe von Moderna und AstraZeneca. Das Land hat 2,6 Milliarden Schekel ($788 Millionen) ausgegeben, mit weiteren 2,5 Milliarden Schekel ($758 Millionen), die für weitere Käufe reserviert sind, sagte ein Vertreter des Gesundheitsministeriums den Gesetzgebern letzten Monat.

Die Zahlen, die auf Anfrage des Vorsitzenden des Finanzausschusses der Knesset, Moshe Gafni, zum ersten Mal offengelegt wurden, zeigten, dass Israel einen Preis pro Dosis gezahlt hatte, der „viel höher“ war als bisher angenommen.

Das israelische Gesundheitsministerium suchte die Genehmigung, 30 Millionen weitere Dosen zu bekommen, aber das Treffen, das sie für letzten Montag beantragt wurde, wurde aufgrund eines Konflikts zwischen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seinem Koalitionspartner Benny Gantz abgesagt, berichteten israelische Medien.

Laut der Jerusalem Post sagte Gantz das Treffen ab, weil Netanyahu sich weigerte, Gantz als Justizminister zu bestätigen, was ihn nach dem Auslaufen seiner Amtszeit am 1. April in der Funktion des amtierenden Ministers belässt. Gantz‘ Büro sagte jedoch, dass der Kauf der 2,5 Millionen Pfizer-Impfstoffe bereits genehmigt worden sei und dass die Zahlungsverzögerung die Schuld von Gesundheitsminister Yuli Edelstein, einem Mitglied von Netanyahus Likud-Partei, sei. Das Gesundheitsministerium hat sich nicht zu der Situation geäußert.

Netanyahu – der seit 2009 Premierminister ist – befindet sich seit Mai 2020 in einer unruhigen Koalitionsregierung mit seinem Hauptrivalen Gantz, nachdem die dritte Wahl innerhalb eines Jahres keine tragfähige Mehrheitskoalition hervorgebracht hat. Eine weitere Schnellwahl wurde letzten Monat abgehalten, und es gibt Berichte, dass eine neue Regierung bereits am Dienstag angekündigt werden könnte.

Gantz‘ Interesse am Justizministerium könnte damit zusammenhängen, dass Netanyahu derzeit mit einer Reihe von Korruptionsvorwürfen konfrontiert ist. In einer Gerichtsverhandlung am Montag, Staatsanwälte behauptet, er eine Nachrichtenseite Walla unter Druck gesetzt, um ihm günstige Berichterstattung zu geben.

Pfizer-CEO Albert Bourla sollte Anfang März Israel besuchen, um dort über weitere Lieferungen und möglicherweise sogar die Produktion des Impfstoffs Covid-19 zu verhandeln. Er sagte die Reise jedoch fünf Tage vor dem geplanten Termin ab, mit der Begründung, er und sein Team seien noch nicht vollständig geimpft und würden gerne später kommen, nachdem „die Einschränkungen bezüglich des Coronavirus aufgehoben sind oder sich verbessern und bessere Besuchsbedingungen ermöglichen.“

Eine Likud-kritische Nichtregierungsorganisation namens Achrayut Leumit (Nationale Verantwortung) forderte die Regierung jedoch auf, Bourlas Besuch zu verhindern und nannte ihn „verbotene Wahlpropaganda“, die Ressourcen des Gesundheitsministeriums nutze, um Netanyahus Wahlchancen zu erhöhen.

Angeblich sind in Israel 6.248 Menschen seit Beginn der Pandemie gestorben, nachdem sie positiv auf Covid-19 getestet wurden.