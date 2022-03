Pfizer unterbricht klinische Studien in Russland – Biotech und Pharma meiden Russland

Dieser Schritt ist der jüngste in einer Reihe ähnlicher Desinvestitionen von Biotechnologie- und Pharmaunternehmen, die sich während des Konflikts aus Russland und der Ukraine zurückziehen.

Der Krieg hat Hunderte von klinischen Versuchen unterbrochen, obwohl sich die Region zu einem wichtigen Standort für die medizinische Forschung entwickelt hatte.

Russland als Akteur in der medizinischen Forschung aufstrebend, jetzt entgleist

Vor der Invasion waren Genehmigungen für klinische Studien in Russland sehr gefragt, da 1445 medizinische Organisationen für klinische Studien akkreditiert waren, das Land die Datenstandards für solche Forschungen einhielt, viele qualifizierte medizinische Forscher zur Verfügung standen und die Kosten niedrig waren. Außerdem galt Russland als ein Land mit einem soliden Rechtsrahmen und einer guten Infrastruktur für klinische Studien.

Russisches Forschungszentrum auf Eis gelegt

An der Ersten Moskauer Staatlichen Medizinischen Universität – einer der wichtigsten medizinischen Forschungseinrichtungen Russlands – wurden beispielsweise in diesem Monat keine neuen Patienten mehr für klinische Studien aufgenommen, die von internationalen Pharmaunternehmen gesponsert werden.

An der Universität liefen nicht weniger als 120 klinische Studien zu einer Vielzahl von Krankheiten.

ClinicalTrials.gov hat mindestens 930 klinische Studien in Moskau in den Phasen I-III registriert, die rekrutieren, auf Einladung rekrutieren oder aktiv sind, aber nicht rekrutieren.

Russische Prüfmuster bleiben an Flughäfen hängen

Selbst die klinischen Studien, die fortbestehen, stehen vor der schwierigen Aufgabe, Proben aus Russland an zentrale Labors in Europa oder in den USA zu schicken, da Russland seinen Luftraum für Fluggesellschaften aus Dutzenden von Ländern gesperrt hat und viele dieser Länder auch russische Flugzeuge aus ihrem Hoheitsgebiet verbannt haben.

In einer Erklärung sagte Pfizer, es werde „keine neuen klinischen Studien in Russland beginnen, und wir werden die Rekrutierung neuer Patienten in unseren laufenden klinischen Studien in dem Land einstellen.“

„Schließlich wird Pfizer zwar keine Produktionsstätten in Russland besitzen oder betreiben, aber wir werden alle geplanten Investitionen mit lokalen Zulieferern einstellen, die darauf abzielen, Produktionskapazitäten im Land aufzubauen“, so das Unternehmen. „Diese Entscheidungen stehen im Einklang mit unseren Werten, bei denen der Patient an erster Stelle steht, und stellen sicher, dass jeder Dollar an Gewinn aus Russland die Ukraine und ihre Bevölkerung stärkt, die ihre Nation und ihre Freiheit weiterhin tapfer gegen diesen unprovozierten und ungerechtfertigten Angriff verteidigt.

Pfizer wird weiterhin Medikamente an Russland liefern

Pfizer verpflichtete sich jedoch auch, sich an die internationalen Normen zu halten, nach denen unentbehrliche Arzneimittel nicht in den Geltungsbereich der umfassendsten Wirtschaftssanktionen fallen, die die Welt je gesehen hat.

„Pfizer ist zu dem Schluss gekommen, dass eine freiwillige Unterbrechung unserer Medikamentenlieferungen nach Russland eine direkte Verletzung unseres Grundprinzips wäre, die Patienten in den Mittelpunkt zu stellen“, so das Unternehmen. „Die Unterbrechung der Lieferung von Medikamenten, einschließlich Krebs- und Herz-Kreislauf-Therapien, würde erhebliches Patientenleiden und den möglichen Verlust von Menschenleben verursachen, insbesondere bei Kindern und älteren Menschen.“

Pfizer erklärte zwar, dass es weiterhin Medikamente nach Russland liefern werde, versprach aber, dass alle Gewinne seiner russischen Tochtergesellschaft in die humanitäre Unterstützung der Ukraine fließen würden.