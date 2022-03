Tucker Carlson über die Biolabore in der Ukraine:

„Das Problem bei der Debatte über die Ukraine und Russland und insbesondere über die Biolabs in der Ukraine besteht nicht darin, dass man sich nicht einig ist, was die Fakten sind. Das Problem ist, dass niemand der Beteiligten in der Lage zu sein scheint, klar zu denken, rational zu denken, empirisch zu denken. Alle scheinen verrückt geworden zu sein….“

