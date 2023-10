Pfizer veröffentlicht Pressemitteilung mit bemerkenswertem Passage über die Covid-Injektion

Pfizer hat am letzten Freitagnachmittag eine Pressemitteilung herausgegeben, in der der Pharmariese erklärt, dass mRNA-Corona-Impfstoffe ein erhöhtes Risiko für Myokarditis und Perikarditis bergen. Vor allem Junge seien gefährdet.

Pfizer veröffentlichte am Freitagnachmittag eine Pressemitteilung, in der es eindeutig feststellte, dass mRNA-Covid-Impfstoffe „ein erhöhtes Risiko“ für Myokarditis + Perikarditis aufweisen. Höchstes Risiko für heranwachsende Männer. Es ist unentschuldbar, dass Tausende College-Student trotz dieser bekannten Risiken IMMER NOCH zu einer Impfung gezwungen werden.

🔥Pfizer issued a press release Friday afternoon stating definitively that mRNA covid vaccines “show increased risks” of myocarditis + pericarditis. Highest risk = adolescent males. It’s INEXCUSABLE that 1000s of college kids are STILL forced to get a shot w/these known risks. pic.twitter.com/ZWpKuGuAkP

Der Autor und Referent Hans van Tellingen (BVNL) weist darauf hin, dass die Jugendlichen, die bei Covid nichts zu befürchten hätten, gezwungen würden, sich impfen zu lassen, weil sie sonst nicht zu McDonald’s dürften.

„Um Himmels willen, führt eine parlamentarische Untersuchung durch. Corona-Maßnahmen (und dieser Impfstoff) haben wenig gelöst, aber viel Schaden angerichtet“, schreibt Van Tellingen.

Der Allgemeinmediziner Frank Peeters weist darauf hin, dass medizinische Hilfe bei Myokarditis, einer Entzündung des Herzbeutels, den Schaden am Herzmuskel nach der Punktion nicht beheben kann. „Warum setzen wir die Menschen diesem Risiko aus?“, fragt er.

Pfizer-Chef Albert Bourla bezeichnete diejenigen, die falsche Informationen über die Corona-Impfstoffe verbreiteten, als „Kriminelle“. Er selbst hatte zuvor erklärt, sein Corona-Impfstoff sei zu 100 Prozent wirksam.

100 Prozent sicher und umfassend getestet.

Zur Erinnerung: Albert Bourla, der CEO von Pfizer, bezeichnete am Dienstag diejenigen, die Fehlinformationen über den Covid-19-Impfstoff verbreiteten, als „Kriminelle“.

„Das sind keine schlechten Menschen. Sie sind Kriminelle, weil sie buchstäblich Millionen Menschen das Leben gekostet haben“, sagte Bourla gegenüber Frederick Kempe, CEO der Denkfabrik Atlantic Council. Er sagte, eine „sehr kleine“ Gruppe von Menschen habe falsche Informationen über Coronavirus-Impfstoffe verbreitet. „Einige von ihnen wollen Geld verdienen, indem sie mit den Emotionen der Menschen spielen… sie erfinden diese ganze Verschwörungstheorie, um davon zu profitieren“ und von der Angst der Menschen zu profitieren“, sagte er.

Reminder – Pfizer CEO Albert Bourla on Tuesday called those who spread misinformation about the Covid-19 vaccines "criminals."

“They’re not bad people. They are criminals because they have literally cost millions of lives," Mr Bourla told think-tank Atlantic Council’s CEO… pic.twitter.com/U8lbcEznM2