Untersuchen wir einige von Präsidenten begangene echte Verbrechen

Von Tyler Durden

Der ehemalige Präsident Donald Trump sieht sich mit einundneunzig strafrechtlichen Anklagen konfrontiert, während er versucht, das Weiße Haus im Jahr 2024 zurückzuerobern. Die Anklagen sind die jüngste Schlacht in einem etwa sechsjährigen Kreuzzug gegen Trump, der zuerst versuchte, ihn durch den fünfundzwanzigsten Verfassungszusatz zu entmachten, dann mit Spionageanklagen und Amtsenthebungsverfahren, und der nun darauf abzielt, ihn daran zu hindern, erneut Präsident zu werden. Das Mantra, das wir von denjenigen in Politik und Medien hören, die diese Bemühungen unterstützen, ist, dass niemand über dem Gesetz steht.

Aber es gibt eine ganze Klasse von Menschen, die über dem Gesetz stehen. Oder die zumindest so tun, als stünden sie über dem Gesetz – die politische Klasse. Die Heuchelei ihrer Bemühungen, Trump zu verurteilen und ihn daran zu hindern, sein Amt wieder zu bekleiden, zeigt, dass die Beweggründe rein politischer Natur sind und nicht aus einer Verpflichtung gegenüber einem höheren moralischen oder rechtlichen Grundsatz erwachsen.

Die westliche Rechtsphilosophie lässt sich in zwei große Denkrichtungen einteilen. Es sind die Naturrechtstheorie und der Rechtspositivismus. Die Naturrechtstheorie besagt, dass das Recht unabhängig vom Diktat der Staaten existiert. Das Recht ergibt sich aus der Natur und gilt für alle Menschen. Einfach ausgedrückt, argumentieren die Naturrechtstheoretiker, dass ein Verbrechen ein Verbrechen ist, unabhängig davon, was der Staat sagt. Das macht die vorsätzliche Tötung eines anderen Menschen zum Beispiel zum Mord, selbst wenn sie mit dem Segen von Regierungsvertretern geschieht.

Viele Libertäre, wie Murray Rothbard, begründen ihre moralische Ablehnung staatlicher Macht mit dem Verweis auf das Naturrecht. Es gibt keinen besonderen Status, den jemand erlangen kann, der es ihm erlaubt, Verbrechen zu begehen.

Der Gedanke, dass niemand, auch nicht der Präsident, über dem Gesetz steht, entspricht genau dieser Auffassung. Aber in ihrer logischen Rothbard’schen Schlussfolgerung ist die Gleichheit vor dem Gesetz eine Verweigerung der politischen Autorität. Daher ist es bizarr, wenn die politische Klasse diesen Slogan als Schlachtruf verwendet, obwohl ihr gesamter Reichtum, ihre Macht und ihr Status auf politischen Privilegien beruhen. Und sie können Trump nicht zu Recht dafür anklagen, wie er seine politische Autorität ausgenutzt hat, denn das ist nicht nur bei Trump der Fall.

Die politische Klasse bevorzugt den Rechtspositivismus, der das Recht von der Moral trennt. Nach Ansicht der Rechtspositivisten ist das Recht das, was die souveräne politische Autorität sagt. Es mag gerechte Gesetze und ungerechte Gesetze geben. Aber in dieser Sichtweise sind alle Gesetze gültig. Der Rechtspositivismus verankert den privilegierten rechtlichen Status der politischen Klasse gegenüber dem Rest von uns.

Daher besteht der Weg, Trump zu erwischen, nicht darin, zu zeigen, dass er etwas Unmoralisches oder Falsches getan hat, sondern zu beweisen, dass er technisch gesehen eine Regel gebrochen hat, die von Mitgliedern einer früheren politischen Klasse aufgestellt wurde. Auf diese Weise kann er aus dem öffentlichen Leben vertrieben werden, ohne die Autorität des Regimes zu gefährden. Das Problem besteht jedoch nicht darin, Verbrechen zu finden, die von Trump begangen wurden, sondern darin, Verbrechen zu finden, die nur Trump betreffen. Denn alle bisherigen Präsidenten haben gegen das Gesetz verstoßen.

Präsident George H. W. Bush hat ohne Ermächtigung des Kongresses einen Krieg gegen den Irak begonnen. Das ist nach Artikel 1, Abschnitt 8, Paragraf 11 der Verfassung illegal, dem Regelwerk, auf das Bush einen Eid geschworen hat. Präsident Bill Clinton tat dasselbe und beaufsichtigte illegale Militäroperationen in Somalia, Serbien und dem Irak.

Präsident George W. Bush überwachte amerikanische Bürger ohne Durchsuchungsbefehl, was nach dem Vierten Verfassungszusatz illegal ist, und folterte, was nach Abschnitt 2340A des Titels 18 des United States Code verboten ist. Seine Regierung führte auch nicht erklärte und daher illegale Kriege in Afghanistan, Somalia und Irak.

Präsident Barack Obama führte weitere illegale Kriege in Libyen, Syrien, Pakistan, Mali und im Jemen. In vielen dieser Kriege baute Obama die Politik von George W. Bush zur Unterstützung von Al-Qaida aus, was nach Artikel 3, Abschnitt 3 der Verfassung Hochverrat ist. Obama ordnete auch die Ermordung eines amerikanischen Staatsbürgers im Jemen an, der noch nicht einmal eines Verbrechens angeklagt oder verurteilt worden war. Nach dem sechsten Verfassungszusatz ist das illegal.

Zusammengenommen haben diese illegalen Kriege Millionen von Menschen getötet. Das sind abscheuliche Verbrechen, derer sich auch Trump schuldig gemacht hat. Seine Regierung hat die Kriege in Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia und Jemen fortgesetzt, obwohl er eine eher isolationistische Außenpolitik vertritt. Dennoch wird er für all das nicht angeklagt. Die Straftaten, die ihm vorgeworfen werden, sind weitaus weniger schwerwiegend, aber sie sind eher typisch für Trump.

In New York wird Trump beschuldigt, während der Wahl 2016 einige Geschäftsausgaben falsch angegeben zu haben. In Georgia wird er angeklagt, sich verschworen zu haben, um eine Wahl zu annullieren, von der er laut Staatsanwaltschaft wusste, dass er sie verloren hatte. Auf Bundesebene wird er angeklagt, eine Wahl gewonnen zu haben, von der er angeblich wusste, dass er sie verloren hatte, was laut Staatsanwaltschaft zu dem Aufstand im Kapitol am 6. Januar 2021 führte. Außerdem wird ihm vorgeworfen, dass er nach seinem Ausscheiden aus dem Amt geheime Dokumente aufbewahrt und einen Plan verfolgt hat, um sie vor der Bundesregierung zu verbergen“.

Indem sie sich weigert, Anklage gegen Trump zu erheben, die auch gegen die Präsidenten erhoben werden könnte, die sie mögen, hat die politische Klasse gezeigt, dass ihre Ziele politisch sind. Würden sie sich an die Regeln halten, auf deren Einhaltung sie einen Eid geschworen haben, müssten sie viele ihrer eigenen Mitglieder anklagen. Und wenn sie wirklich glauben würden, dass niemand über dem Gesetz steht, müssten sie noch viel mehr aufgeben.