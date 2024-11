Plötzlich und unerwartet: 47-jähriger Pilot bricht vor schockierten Urlaubern tot zusammen und weiter Fälle

Ein 47-jähriger Pilot der British Airways ist nach Angaben der Fluggesellschaft plötzlich zusammengebrochen und verstorben. Der Senior First Officer erholte sich gerade in einem Luxushotel während eines Zwischenstopps zwischen Flügen auf der Karibikinsel St. Lucia. Doch im Flughafenfoyer brach der Pilot, dessen Name von British Airways nicht genannt wurde, vor den Augen schockierter Urlauber tot zusammen.

Die Fluggesellschaft musste den für den frühen Morgen nach London geplanten Flug absagen. Laut British Airways verstarb der Pilot des Fluges BA2158 am Sonntag, dem 3. November. Die erschütterte Crew kehrte am folgenden Tag mit einem anderen Flug nach Großbritannien zurück.

„Diese Tragödie hat das Personal von British Airways fassungslos und tief bestürzt zurückgelassen,“ äußerte ein Mitarbeiter der Fluggesellschaft. „Der Senior First Officer war sehr beliebt, und sein Tod kam vollkommen unerwartet. Er war das Herz der Gruppe; ein wirklich beliebter Typ und gerade mal 47 Jahre alt.

„Er brach plötzlich in einem öffentlichen Bereich zusammen. Es ist so traurig, dass das passiert ist, und alle sind tief getroffen. Die Vorgesetzten haben die Tragödie auf eine unglaublich einfühlsame Weise behandelt, und das Personal kann bei Bedarf mit einem ausgebildeten Berater sprechen.“ Die Crew erhielt inzwischen von der Unternehmensführung ein Angebot zur psychologischen Betreuung.

BA-Manager standen in Kontakt mit den Behörden in St. Lucia und unterstützten die erschütterte Familie des erfahrenen Piloten.

Die Flüge der Airline nach Grenada und St. Lucia ab dem Flughafen Gatwick sind vollgepackt mit Reisenden, die Sonne, luxuriöse Resorts, Korallentauchen, Angeln und malerische Regenwaldpfade suchen.

In einer Erklärung sagte British Airways: „Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind in dieser schweren Zeit bei der Familie und den Freunden unseres Kollegen.“

Es wurde keine Todesursache bekannt gegeben, und die Details rund um den plötzlichen Tod des Piloten wurden der Öffentlichkeit vorenthalten.

Diese Nachricht folgt einem jüngsten Anstieg an Fällen, in denen Piloten plötzlich sterben oder unerwartet arbeitsunfähig werden. Laut Berichten von Slay News starb letzten Monat der 30-jährige Harrison Allchin von der australischen Gold Coast ebenfalls „plötzlich“, wie seine erschütterte Familie berichtete. Allchin war sechs Jahre lang als First Officer bei QantasLink Airlines tätig gewesen. Er verstarb am 13. Oktober und wird von seiner trauernden Familie als „Übermensch“ und „Bodenständiger“ in Erinnerung gehalten. Auch hier wurde keine Todesursache bekannt gegeben.

Anfang Oktober verstarb ein weiterer Pilot plötzlich während des Flugs eines vollbesetzten Passagierjets, was zu einer Notlandung in New York führte. Der Pilot wurde als der 59-jährige Ilcehin Pehlivan identifiziert. Pehlivan brach während eines Turkish Airlines-Flugs von Seattle nach Istanbul im Cockpit zusammen. Der Sprecher der Turkish Airlines, Yahya Ustun, erklärte, Pehlivan habe unerwartet die Steuerung an seinen Co-Piloten übergeben, bevor er das Bewusstsein verlor. Die Besatzung des Flugzeugs versuchte verzweifelt, Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen, aber ohne Erfolg. Der Flug TK204 musste am John F. Kennedy International Airport notlanden. Rettungskräfte eilten an Bord, aber es war bereits zu spät, und der Pilot wurde für tot erklärt. Auch hier wurde keine Todesursache bekannt gegeben.

Im letzten Monat musste die Frau eines weiteren Piloten ebenfalls eine Notlandung erzwingen, nachdem ihr Ehemann während des Flugs einen Herzinfarkt erlitten hatte. Yvonne Kinane-Wells, die keinerlei Flugerfahrung besaß, übernahm das Steuer und erhielt eine detaillierte Anweisung vom Fluglotsen. Das Paar war auf dem Weg vom Henderson Executive Airport in Las Vegas nach Monterey, Kalifornien, auf einem Beechcraft King Air 90 Flugzeug. Sie kontaktierte die Flugsicherung, um beim Versuch, das Propellerflugzeug zu landen, unterstützt zu werden, während ihr erkrankter Ehemann Eliot Alper, 78, bewusstlos neben ihr saß. Mithilfe von Einsatzkräften, die ihre Fahrzeuge zur Begleitung des Flugzeugs nutzten, landete die Frau das Flugzeug sicher und nutzte die gesamte 11.000-Fuß-Landebahn.