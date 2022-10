Politiker verspottet „Impfgegner“ und stirbt sieben Wochen nach dem zweiten Pfizer-Schuss

Der 41-jährige US-amerikanische Lastwagenfahrer und Kongresskandidat Richard Rowe ist sieben Wochen nach seiner zweiten Impfung durch Pfizer gestorben. Der Demokrat machte keinen Hehl aus seinem Hass auf „Impfgegner“.

Rowe erhielt seine erste Pfizer-Spritze am 12. August letzten Jahres. Dies war auf seiner persönlichen Facebook-Seite zu lesen, die inzwischen gelöscht wurde. Anfang September wurde er erneut Geimpft.

Er fühlte sich „moralisch und intellektuell überlegen“ gegenüber „Impfgegnern“, wie aus einer Nachricht hervorgeht, die er an dem Tag veröffentlichte, als er seine erste Impfung erhielt. Er nutzte jede Gelegenheit, um nicht geimpfte Menschen anzugreifen. So sagte Rowe am 7. Oktober zu Ungeimpften: „Es ist mir scheißegal, was mit euch passiert“. Er sagte auch: „Lasst Darwin seine Arbeit machen“.

Er sprach sich auch dafür aus, ungeimpfte Krankenschwestern zu entlassen. Am 18. Oktober schrieb der Politiker auf Facebook, ungeimpfte Menschen stünden „am unteren Ende der Nahrungskette“.

Am Morgen des 29. Oktober starb Rowe plötzlich, als er mit seinem Hund spazieren ging. Er wurde von seinen Nachbarn gefunden und noch am selben Morgen für tot erklärt. Seine Nichte schrieb am 2. November auf Facebook, er sei „letzte Woche unerwartet gestorben“. Die von ihm veröffentlichten Botschaften kursieren derzeit in den sozialen Medien.