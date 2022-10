Schweiz, Retterin der Ukraine?

Bundespräsident Cassis will mit viel Geld ein Land wieder aufbauen, das von einer Handvoll Oligarchen gesteuert wird.

Wenn Politiker grosse Worte schwingen, muss das Volk die Rechnung bezahlen. Der von der Justiz verfolgte deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat zur Rettung der Ukraine ausgerufen: „Es braucht einen Marshallplan für das 21. Jahrhundert.“

Unser Bundespräsident Ignazio Cassis, der in seinem Leben noch nie viel Steuern bezahlt hat, schloss sich dem begeistert an, indem er ein Mehrfaches jener 100 Millionen Franken in Aussicht stellte, welche die Schweiz in diesem Jahr zum Aufbau der Ukraine und Schutz der dort verbliebenen Bevölkerung geleistet hat.

Als selbstverständlich wird es betrachtet, dass der Schweizer Steuerzahler auch