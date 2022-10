Verrückte Wissenschaftler kreieren Coronavirus mit 80%iger Todesrate bei Mäusen – eine gefährlichere Version des spanischen Grippevirus muss geschaffen werden!

Sie lassen buchstäblich das spanische Grippevirus durch reverse Genetik wieder auferstehen, und es hat eine 80-prozentige Sterblichkeit bei Mäusen.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Vor weniger als zwei Monaten berichteten wir, dass Wissenschaftler, die von den National Institutes of Health (NIH) und dem National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) von Dr. Anthony Fauci finanziert werden, das spanische Grippevirus durch reverse Genetik wieder zum Leben erweckt haben.

Beunruhigenderweise zeigten sich die Wissenschaftler frustriert über die Tatsache, dass das neu geschaffene Virus die für das Experiment ausgewählte Makakenart nicht töten konnte, selbst bei den höchsten getesteten Dosen.

Sie argumentierten, dass eine gefährlichere Version des spanischen Grippevirus geschaffen werden müsse, um bessere Impfstoffe dagegen zu entwickeln. Und das, obwohl das Virus bis zu seiner Wiederbelebung in der Natur nicht mehr existierte und keine Gefahr für den Menschen darstellte. Das erinnert mich irgendwie an ein Zitat von Mary Shelley, der Autorin von „Frankenstein“, die 1818 erklärte:

Massiv tödlicher Omicron-Hybrid ist jetzt entwickelt worden

Jetzt erfahren wir, dass verrückte Wissenschaftler im Labor der Boston University für Biosicherheitsstufe 4 (BSL4) einen Alpha/Omicron-Hybridstamm von SARS-CoV-2 entwickelt haben, der bei Mäusen zu 80 % tödlich ist.

Im Video oben bespricht John Campbell diese Arbeit. Er und viele andere fordern die US-Regierung auf, diese Art von Forschung sofort einzustellen und alle bereits geschaffenen Frankenstein-Viren zu vernichten. Wenn sie nicht irgendwo in einem Labor existieren, dann können sie nicht entkommen.

Wenn man bedenkt, dass SARS-CoV-2 höchstwahrscheinlich in einem Labor zusammengebraut wurde, genau wie dieser Hybrid, dann ist die Tatsache, dass man weiter daran bastelt, um ihn noch tödlicher zu machen, in der Tat verblüffend leichtsinnig. Was soll diesen aufgemotzten Hybriden daran hindern, zu entkommen und die Menschheit auszulöschen? Sicher, BSL4-Labors haben die strengsten Sicherheitsvorkehrungen, aber das ist keine Garantie dafür, dass das Virus nicht nach außen dringt (vor allem, wenn es jemand absichtlich nach außen tragen will).

In der Vergangenheit gab es viele undichte Stellen in Labors, und wie der Vorsitzende der COVID-Kommission des Lancet, Jeffrey Sachs, im Video am Ende dieses Artikels erläutert, gibt es Hinweise darauf, dass SARS-CoV-2 aus einem von den USA unterstützten Forschungsprogramm in China stammt.

Zugegeben, die Auswirkungen auf Mäuse sind nicht direkt auf den Menschen übertragbar, aber da SARS-CoV-2 besonders gut an die Infektion von Menschen angepasst zu sein scheint, sind diese Ergebnisse sicherlich besorgniserregend. Und noch einmal: Die Wahrscheinlichkeit, dass sich SARS-CoV-2 in der freien Wildbahn zu einem Wuhan-Stamm mit Omicron-Spike-Protein zusammensetzt, ist gleich null. Warum? Weil der ursprüngliche Wuhan-Stamm aus der Umwelt verschwunden ist.

Er ist bereits mutiert und durch eine Reihe von neuen Varianten ersetzt worden. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich der erste, ursprüngliche Stamm mit einem der letzten vermischt – in der Natur, von selbst – ist also mehr als gering. Wären diese Verrückten nicht gewesen, hätten wir uns nie Gedanken über diese Art der Rekombination machen müssen.

Und doch stehen wir hier vor der Möglichkeit eines unvorstellbar tödlichen Coronavirus – dank Wissenschaftlern, die weiterhin ohne moralischen Kompass handeln. Nur weil etwas getan werden kann, heißt das noch lange nicht, dass es auch getan werden sollte. Wie Steve Kirsch feststellte:

Hier ist eine Vorstellung davon, wie schnell es sich ausbreiten könnte. Sehen Sie sich die Steigung der lila Kurve an … das ist Omicron. Dies stammt aus einem CDC-Papier. Erwarten Sie also, dass sich das Virus in etwa einem Monat überall ausbreitet. Wie schnell wird es die gesamte US-Bevölkerung auslöschen, wenn es freigesetzt wird? Das hängt davon ab, wie schnell das Virus Menschen tötet.“

Wie dieser aufgemotzte Hybrid entstanden ist

Um diese neue Biowaffe zu entwickeln, extrahierten die Wissenschaftler ein Spike-Protein aus der Omicron BA.1-Variante von SARS-CoV-2 und fügten es dem ursprünglichen Wuhan-Alpha-Stamm hinzu. Von den Labormäusen, die mit diesem umgestalteten Virus infiziert wurden, starben 80 %. Bei Mäusen, die mit dem regulären Omicron-Stamm infiziert waren, traten nur leichte Symptome auf, und keines der Tiere starb, während die Sterblichkeitsrate beim ursprünglichen Alpha-Stamm 100 % betrug.

Mutationen im Omicron-Spike-Protein machen das Virus so viel infektiöser als frühere Varianten, während Mutationen in anderen Teilen des Virus es viel milder machen als das Original, das einzigartige Probleme wie Blutgerinnsel verursachte. Mutationen im Omicron-Spike-Protein haben ihm auch erhebliche immunschwächende Fähigkeiten verliehen – die in diesem Experiment auf den neuen Hybriden übertragen wurden.

Durch die Kombination des infektiöseren Spike-Proteins von Omicron mit dem weitaus gefährlicheren Alpha-Virus haben sie etwas geschaffen, das man durchaus als biologische Superwaffe bezeichnen kann. Wie die Daily Mail berichtet:

Wissenschaftler fordern ein Ende des Funktionsgewinnungswahns

In der Daily Mail wird eine Reihe von Wissenschaftlern und Experten zitiert, die erkennen, dass diese Art von Forschung absolut unsinnig ist.

Prof. David Livermore, Professor für Mikrobiologie an der britischen University of East Anglia, erklärte gegenüber DailyMail.com: „Angesichts der hohen Wahrscheinlichkeit, dass die COVID-Pandemie durch das Entweichen eines im Labor manipulierten Coronavirus in Wuhan ausgelöst wurde, erscheinen diese Experimente äußerst unklug.“

Besonders besorgniserregend ist, dass diese neue ePPP-Forschung der US-Regierung – wie auch die frühere ePPP-Forschung der US-Regierung zu chimären Coronaviren im Zusammenhang mit SARS am Wuhan Institute of Virology, die möglicherweise die Pandemie ausgelöst haben – offenbar nicht der vorherigen Risiko-Nutzen-Prüfung unterzogen wurde, die nach den Richtlinien der US-Regierung vorgeschrieben ist.

„Professor Shmuel Shapira, ein führender Wissenschaftler der israelischen Regierung, sagte: ‚Das sollte völlig verboten werden, es ist ein Spiel mit dem Feuer‘ … Dr. Richard Ebright, ein Chemiker an der Rutgers University in New Brunswick, New Jersey, sagte gegenüber DailyMail.com …

Der Daily Caller veröffentlichte ebenfalls vernichtende Kritik an der Studie. Zum Beispiel sagte Justin Goodman, Senior Vice President of Advocacy and Public Policy bei White Coat Waste Project, ihnen:

„Die dümmstmögliche Sache“

In einem Artikel vom 17. Oktober 2022 gibt Jeff Childers, Rechtsanwalt, Präsident und Gründer der Anwaltskanzlei Childers Law, einen Überblick über die jüngsten Experimente der Boston University:

„Versuchen Sie, sich das Dümmste vorzustellen, was die Gesundheitsexperten zu diesem Zeitpunkt tun könnten. Lassen Sie zu, dass die PHE-Leute [Public Health Emergency] ständig dummes Zeug machen, also müssen Sie groß denken. Nein, GRÖSSER. Denken Sie noch dümmer als das, was Sie jetzt gerade denken. Das DUMMSTE, was möglich ist.

Am Freitag [14. Oktober] veröffentlichte BioRxIV naiv eine Studie mit dem Titel „Role of spike in the pathogenic and antigenic behavior of SARS-CoV-2 BA.1 Omicron“.

23 Wissenschaftler sind an der Erstellung der Studie beteiligt, und in den Danksagungen wird darauf hingewiesen, dass die Studie durch einen großen Zuschuss der NIH/NIAID [National Institutes of Health/National Institutes of Allergy and Infectious Diseases] finanziert wurde.

Die Studie liefert ein detailliertes Schritt-für-Schritt-Rezept, wie das Omicron-Virus genetisch verbessert werden kann, um es impfstoffresistent, lungengängig und zu 80 % tödlich zu machen.

Sie haben nicht einmal gewartet, bis die erste Pandemie vorbei war! Sie sind so aufgeregt wegen eines Weltuntergangsvirus und so ungeduldig mit Mutter Natur, dass sie es einfach selbst herstellen werden, und zwar durch Funktionsgewinnforschung, die so giftig sein sollte, dass man aus seiner Karriere gejagt und in ein Leben der demütigenden Obskurität getrieben wird …

Diese verrückten Wissenschaftler und die großzügigen Subventionsgeber der Regierung wissen besser als jeder andere, dass wir gerade eine weltweite Pandemie erlebt haben, die mit ziemlicher Sicherheit durch ein Virus verursacht wurde, das durch Funktionsgewinne in der Forschung hergestellt wurde, um seine Übertragbarkeit und Pathogenität zu „verbessern“, und das aus einem Labor entwichen ist.

Und sie wissen, dass es seit der Obama-Regierung illegal ist, in den USA Funktionsforschung zu betreiben. Warum, oh warum, ist es diesen Kriminellen, ich meine Wissenschaftlern, immer noch erlaubt, mit dieser Art von explosivem Material herumzubasteln?

Warum haben wir nicht schon längst Gesetze verabschiedet, die ALLE Gewinne aus der Funktionsforschung kriminalisieren? … Und WARUM BEZAHLT die Regierung immer noch die Funktionsgewinnforschung, oder was auch immer für einen stumpfen Euphemismus sie heutzutage verwenden, um die Tatsache zu verschleiern, dass es „Funktionsgewinnforschung“ ist?

Haben wir NICHTS aus dem Leck im Wuhan-Labor gelernt? Hey, Gesetzgeber: LABORS LEAKEN!! Das ist die Art von Lektion, die wir wirklich nicht noch einmal lernen müssen … Aber … dank unserer hirnlosen ‚Gesundheitsbehörden‘ finanzieren wir – die Steuerzahler! – unsere eigene Zerstörung finanzieren.“