Präsident der Weltbank ruft Regierungen zur Einführung digitaler IDs und zur Zusammenarbeit mit dem Privatsektor auf

Der Präsident der Weltbank fordert die Regierungen auf, digitale Identitätssysteme einzuführen und sie mit dem Privatsektor und bestehenden Infrastrukturen zu verknüpfen.

In seiner Rede auf dem ersten Global Digital Summit der Weltbankgruppe in der vergangenen Woche sagte Weltbankpräsident Ajay Banga, dass digitale Identitätssysteme weltweit eingeführt werden sollten und Regierungen deren Eigentümer sein sollten, um die Privatsphäre und Sicherheit ihrer Bürger zu gewährleisten.

Banga zufolge kann die digitale Identität, sobald sie für alle verfügbar ist, mit der bestehenden Infrastruktur privater Unternehmen verknüpft werden.

„Die Schaffung einer digitalen Identitätsplattform für die Bürger ist von grundlegender Bedeutung, und ich bin überzeugt, dass die Regierung Eigentümerin der digitalen Identität sein sollte und nicht private Unternehmen“, sagte der Weltbankpräsident und fügte hinzu: „Es ist der Gesellschaftsvertrag der Bürger ihrer Länder, eine Identität, eine Währung und Sicherheit zu haben. Wir sollten ihnen das nicht wegnehmen“.

World Bank Pres Ajay Banga: "Creating a digital identity platform for citizenry is foundational; your govt should be the owner of your digital ID.. If you want this to be embraced around the world.. get a digital ID & move from there" Global Digital Summit https://t.co/Sa1GzCnloQ pic.twitter.com/kKClx5iUuT