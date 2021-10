Praktische Gründe, warum Impfstoffverletzungen selten gemeldet werden

Mercola.com

Deborah Conrad, eine Arzthelferin, pfeift auf COVID-Impfstoffverletzungen und die Tatsache, dass diese Verletzungen nur selten, wie gesetzlich vorgeschrieben, an das U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldet werden

Der Zweck von VAERS besteht darin, mögliche Signale für unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit Impfstoffen zu erkennen

Das Sammeln von Daten über Nebenwirkungen ist besonders wichtig, wenn es sich um ein noch nie zuvor verwendetes medizinisches Produkt wie mRNA- und DNA-basierte COVID-Injektionen handelt

Conrad beobachtete einen dramatischen Anstieg verschiedener Gesundheitsprobleme, als die COVID-Impfungen eingeführt wurden. Eines der überraschendsten Probleme war die plötzliche Zunahme von Krebserkrankungen bei geimpften Patienten, deren Krebs vor der Impfung in Remission gegangen war

Zu den anderen Erkrankungen, die bei den geimpften Patienten dramatisch zugenommen haben, gehören Herzinfarkte, Schlaganfälle, Blutgerinnsel, Lungenentzündung, Sepsis, Magen-Darm-Beschwerden und Blutungen, Blinddarmentzündung und Bauchspeicheldrüsenentzündung

In einem Exklusivbericht von Highwire berichtet Deborah Conrad, eine Arzthelferin, über Verletzungen durch COVID-Impfungen und die Tatsache, dass diese Verletzungen im Großen und Ganzen nicht gemeldet werden.

Conrad zufolge wurde sie kurz nach Beginn der Massenimpfkampagne mit einer überraschenden Anzahl von Krankenhauspatienten konfrontiert, die kürzlich eine COVID-Impfung erhalten hatten und nun positiv auf COVID-19 getestet wurden.

Insbesondere wurden Patienten mit Lungenentzündung eingeliefert, und das sogar mitten im Sommer. Sie ist so häufig geworden, dass Conrad das Jahr 2021 als „das Jahr der Lungenentzündung“ bezeichnet. Auch die Fälle von Sepsis haben zugenommen.

Nach der Einführung des COVID-Impfstoffs stellte sie außerdem eine deutliche Zunahme von Herzinfarkten, Schlaganfällen, Blutgerinnseln, Magen-Darm-Beschwerden und -Blutungen, Blinddarmentzündungen, Bauchspeicheldrüsenentzündungen und wiederkehrenden Krebserkrankungen fest. All dies sei „merklich angestiegen“, sagt sie, und „jeder schien es zu bemerken“.

Morgen werde ich ein weiteres bahnbrechendes Video veröffentlichen – einen Dokumentarfilm mit dem Titel „Vaccine Secrets: COVID Crisis“. Es ist die erste Folge der „The False Narrative Takedown Series“, produziert von Steve Kirsch, dem Geschäftsführer des COVID-19 Early Treatment Fund. Diese Folge sollten Sie nicht verpassen, denn sie ergänzt und unterstützt alles, was Conrad in diesem Interview erzählt.

Die meisten Mitarbeiter des Gesundheitswesens wissen nichts über VAERS

Conrad, die seit 17 Jahren als PA arbeitet, gibt zu, dass sie vor der COVID-Impfkampagne nichts über das U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) wusste. Das ist bei den meisten Gesundheitsdienstleistern der Fall. Keiner von ihnen wurde jemals darüber aufgeklärt, wie man potenzielle Impfstoffverletzungen erkennt, wie man sie meldet oder dass sie gesetzlich verpflichtet sind, alle Impfstoffverletzungen bei Notfallaufnahme zu melden.

Bei herkömmlichen Impfstoffen ist die Meldung an VAERS freiwillig. Dies gilt jedoch nicht für Notimpfstoffe. Impfstoffverletzungen, die durch einen Impfstoff verursacht werden, für den eine Notfallaufnahmegenehmigung (Emergency Use Authorization, EUA) vorliegt, MÜSSEN laut Gesetz an VAERS gemeldet werden. Wie Conrad jedoch feststellte, gab es keinerlei Schulung, wie dies zu tun ist.

Sie war schockiert, als sie feststellte, dass Gesundheitsdienstleister tatsächlich gesetzlich verpflichtet sind, vermutete EUA-Impfstoffverletzungen zu melden, da keiner der Krankenhausmitarbeiter dazu angewiesen worden war. Auf Seite 12 des „Merkblatts für Gesundheitsdienstleister, die Impfstoffe verabreichen“ von Pfizer heißt es jedoch:

Der Impfstoffanbieter ist für die obligatorische Meldung der folgenden Fälle an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) verantwortlich:

Fehler bei der Verabreichung des Impfstoffs, unabhängig davon, ob sie mit einem unerwünschten Ereignis verbunden sind oder nicht,

schwerwiegende unerwünschte Ereignisse (unabhängig davon, ob sie auf die Impfung zurückzuführen sind),

Fälle von Multisystem-Inflammationssyndrom (MIS) bei Erwachsenen und Kindern sowie

Fälle von COVID-19, die zu einem Krankenhausaufenthalt oder zum Tod führen.

Füllen Sie die Berichte aus und übermitteln Sie sie online an VAERS unter vaers.hhs.gov/reportevent.html. Weitere Unterstützung bei der Meldung an VAERS erhalten Sie unter der Telefonnummer 1-800-822-7967. Die Berichte sollten die Worte ‚Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine EUA‘ im Beschreibungsteil des Berichts enthalten.

Ärzte haben eine gesundheitspolitische Pflicht zur Meldung von Nebenwirkungen

Neben der mangelnden Aufklärung über VAERS liegt einer der Gründe, warum so wenige Ärzte vermutete Impfschäden melden, darin, dass es keine Strafen für die Nichterfüllung der gesetzlichen Pflichten gibt. Sie wird im Grunde nicht durchgesetzt.

Es ist erwähnenswert, dass es nicht die Aufgabe des Arztes ist, zu entscheiden, ob eine Verletzung durch einen Impfstoff verursacht wurde oder nicht. Der Wortlaut von VAERS ist in dieser Hinsicht sehr eindeutig. Sie sollen lediglich alle Gesundheitsschäden melden, die nach einer Impfung auftreten.

Im Laufe der Zeit, wenn sich die Meldungen häufen, können die FDA und die CDC dann anfangen, mögliche Zusammenhänge zu erkennen, und wenn eine bestimmte Erkrankung nach der Verabreichung eines bestimmten Impfstoffs besonders häufig auftritt, würde der Zusammenhang dann, zumindest theoretisch, weiter untersucht werden. Kurz gesagt, die Funktion von VAERS besteht darin, auf mögliche Nebenwirkungen hinzuweisen, die vorher nicht bekannt waren.

Natürlich ist das Sammeln von Daten über Nebenwirkungen besonders wichtig, wenn es sich um ein brandneues, nie zuvor verwendetes medizinisches Produkt wie diese mRNA- und DNA-basierten COVID-Injektionen handelt.

Jeder Mitarbeiter des Gesundheitswesens im Lande sollte wirklich nach möglichen Nebenwirkungen Ausschau halten und seiner Pflicht im Bereich der öffentlichen Gesundheit gewissenhaft nachkommen, alle gesundheitlichen Auswirkungen zu melden, die mindestens ein oder zwei Monate nach den Injektionen auftreten. Wir befinden uns schließlich in einem Massenexperiment, und wie können wir ohne rigorose Datenerfassung überhaupt verstehen, was diese Injektionen bewirken?

VAERS ist ein entscheidendes Instrument zur Gewährleistung der Impfstoffsicherheit

Sobald Conrad sich ihrer Verantwortung für die Meldung von Nebenwirkungen bewusst wurde, begann sie, Berichte einzureichen. Aber es waren so viele, dass „das schnell zu einem Vollzeitjob wurde“, sagt sie. Innerhalb eines Monats hatte sie bereits 50 mutmaßliche Impfstoffverletzungen gemeldet.

Faktenprüfer weisen die VAERS-Daten in der Regel als „unzuverlässig“ zurück, weil jeder eine Meldung machen kann. Die Tatsache, dass bei einem Patienten nach der Impfung ein Problem auftrat, bedeutet auch nicht, dass der Impfstoff die Ursache war. Solche Entlarvungsversuche sind jedoch nicht stichhaltig.

Der Zweck von VAERS besteht darin, mögliche Signale für unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit Impfstoffen zu erkennen.

Zunächst einmal ist das Einreichen einer VAERS-Meldung keine schnelle und einfache Aufgabe. Sie ist sehr zeitaufwändig und erfordert detaillierte Daten zu Blutuntersuchungen, Symptomen, Vorerkrankungen, Impfstoffchargennummern und vieles mehr. Außerdem gibt es keine Speicherfunktion, d. h. man kann nicht einfach mittendrin aufhören, oder das System meldet sich ab, und man muss wieder von vorne anfangen.

Die Behauptung, VAERS sei nicht auf Benutzerfreundlichkeit und Einhaltung der Vorschriften optimiert, ist also eine schwerwiegende Untertreibung. Conrad und viele andere Ärzte haben festgestellt, dass das System sich oft nicht authentifiziert, sobald man auf „Senden“ drückt, und den gesamten Bericht löscht. Es ist fast so, als ob das System absichtlich so konzipiert wurde, um von der Berichterstattung abzuschrecken.

Es gibt auch keinen Anreiz, den ganzen Tag damit zu verbringen, falsche Berichte einzureichen, da es dafür Strafen gibt. Dies steht in krassem Gegensatz zur Nichtmeldung, für die keine Strafe vorgesehen ist. Hinzu kommt, dass zwar ein Patient oder ein Elternteil eine Meldung einreichen kann, die meisten Meldungen jedoch von medizinischen Fachkräften vorgenommen werden, die ihre Zeit nicht mit der Einreichung falscher Meldungen verschwenden werden.

Und dann ist da noch der eigentliche Zweck von VAERS, der, wie bereits erwähnt, darin besteht, auf mögliche Probleme hinzuweisen. Es stimmt zwar, dass ein einzelner Bericht nicht als Beweis dafür gelten kann, dass der Impfstoff ein Problem verursacht hat, aber wenn Tausende oder Zehntausende von Berichten über eine bestimmte Wirkung vorliegen, ist das ein SIGNAL dafür, dass es einen Zusammenhang geben könnte. Dies wird auf der Website der FDA deutlich zum Ausdruck gebracht:2

Der Zweck von VAERS ist es, mögliche Signale von unerwünschten Ereignissen im Zusammenhang mit Impfstoffen zu erkennen. VAERS sammelt und analysiert Informationen aus Berichten über unerwünschte Ereignisse (mögliche Nebenwirkungen), die nach der Verabreichung von in den USA zugelassenen Impfstoffen auftreten.

Vermeiden von Impfverweigerung wichtiger als Sicherheit

Als Conrad mit der Aufgabe, Berichte einzureichen, überfordert war, bat sie die Krankenhausverwaltung um Hilfe. Sie wollte, dass die Verwaltung das Personal schult, damit alle mit anpacken und „das Richtige tun“, indem sie Verletzungen erkennen und Meldungen machen.

Statt die erwartete Unterstützung zu erhalten, stieß sie auf eine Mauer des Widerstands. Die Impfkampagne war in vollem Gange, und niemand war bereit, Fragen zur Sicherheit von Impfstoffen zu stellen, da dies zu einer Zurückhaltung bei der Impfung führen könnte. Bemerkenswerterweise wurde die Behauptung, die Impfungen seien absolut sicher – auch wenn sie nicht der Wahrheit entsprach – für wichtiger gehalten als die Sicherstellung, dass die Patienten durch die Millionen von Impfungen nicht geschädigt wurden.

Conrad rief daraufhin den Präsidenten ihres Krankenhauses an und fragte, warum Nebenwirkungen nicht routinemäßig an VAERS gemeldet würden, wie es das Gesetz vorschreibe. Der Präsident antwortete, er glaube, dass „das System den Standpunkt vertritt, dass jeder Anbieter die Verantwortung hat, über seine eigenen Patienten zu berichten“.

Aber wie können sie das tun, wenn sie nicht darüber aufgeklärt werden, was sie melden sollen? fragte Conrad. Er sagte ihr: „Die Leistungserbringer sollten sich selbst weiterbilden, wenn sie mit Patienten im Zusammenhang mit COVID-Impfungen zu tun haben.“

Daraufhin teilte ihr das Risikomanagementteam mit, dass sie keine Berichte mehr im Namen anderer Ärzte einreichen dürfe. Sie dürfe nur noch Berichte für ihre eigenen Patienten einreichen. Außerdem erhielt sie eine schriftliche Verwarnung, in der es hieß, sie müsse die Vorgehensweise des Krankenhauses in Bezug auf den Impfstoff gemäß den Richtlinien der CDC und des Gesundheitsministeriums unterstützen.

Historisch gesehen werden Impfstoffverletzungen routinemäßig nicht gemeldet

Wie Conrad erklärte, haben sie als Anbieter von Erwachsenenpflege selten mit Impfungen zu tun, da Erwachsene nur sehr wenige Impfungen erhalten. Kinderärzte sind in der Regel diejenigen, die Impfstoffe verabreichen, und sie verabreichen sie Babys und Kleinkindern. Daher sind Kinderärzte möglicherweise besser mit VAERS vertraut.

Doch selbst unter Kinderärzten ist die Kenntnis und Nutzung von VAERS begrenzt, und dies ist seit über einem Jahrzehnt bekannt. Wie im sogenannten Lazarus-Bericht“ mit dem offiziellen Titel Electronic Support for Public Health – Vaccine Adverse Event Reporting System“ (Elektronische Unterstützung für die öffentliche Gesundheit – Meldesystem für unerwünschte Ereignisse bei Impfungen), der Ende 2010 veröffentlicht wurde, festgestellt wurde:

Vorläufige Daten wurden von Juni 2006 bis Oktober 2009 zu 715.000 Patienten erhoben, und 1,4 Millionen Dosen (von 45 verschiedenen Impfstoffen) wurden an 376.452 Personen verabreicht Von diesen Dosen wurden 35.570 mögliche Reaktionen (2,6 Prozent der Impfungen) festgestellt. Dies entspricht einem Durchschnitt von 890 möglichen Ereignissen bzw. 1,3 Ereignissen pro Arzt und Monat.

Diese Daten wurden auf der AMIA-Konferenz 2009 vorgestellt. Darüber hinaus nahmen ESP: VAERS-Forscher an einer Podiumsdiskussion teil, um die Sichtweise von Klinikern, Anbietern elektronischer Gesundheitsakten (EHR), der pharmazeutischen Industrie und der FDA in Bezug auf Systeme zur proaktiven, automatischen Meldung von unerwünschten Ereignissen zu untersuchen. Unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit Arzneimitteln und Impfstoffen sind häufig, werden aber nicht ausreichend gemeldet. Obwohl 25 % der ambulanten Patienten von einem unerwünschten Arzneimittelereignis betroffen sind, werden weniger als 0,3 % aller unerwünschten Arzneimittelereignisse und 1-13 % der schwerwiegenden Ereignisse an die Food and Drug Administration (FDA) gemeldet.

Ebenso werden weniger als 1 % der unerwünschten Wirkungen von Impfstoffen gemeldet. Die niedrigen Melderaten verhindern oder verlangsamen die Identifizierung von problematischen Arzneimitteln und Impfstoffen, die die öffentliche Gesundheit gefährden. Neue Überwachungsmethoden für unerwünschte Wirkungen von Arzneimitteln und Impfstoffen sind erforderlich. Zu den Hindernissen für die Meldung gehören das mangelnde Bewusstsein der Kliniker, die Unsicherheit darüber, wann und was zu melden ist, sowie der Aufwand für die Meldung: Die Meldung ist nicht Teil des üblichen Arbeitsablaufs der Kliniker, nimmt Zeit in Anspruch und ist mit Doppelarbeit verbunden.

Das neue System der CDC zeigt, dass 1 von 10 Personen Reaktionen hat

Dieser Bericht hat eine interessante Vorgeschichte. Im Jahr 2010 beauftragte die CDC tatsächlich ein Unternehmen mit der Automatisierung von VAERS. Bei jedem Patienten, der im Rahmen der Harvard Pilgrim HMO einen Impfstoff erhielt, wurden automatisch die Krankenakten der nächsten 30 Tage gescannt, z. B. Diagnosecodes, Labortests und Arzneimittelverordnungen.

Jedes Gesundheitsproblem, das auf ein unerwünschtes Ereignis hindeutet, wurde dann automatisch in die VAERS-Datenbank hochgeladen. Bemerkenswerterweise zeigten die vorläufigen Daten, dass fast eine von zehn Personen nach der Impfung eine Reaktion erlitt, obwohl das offizielle Mantra der CDC lautet, dass das Risiko einer schweren Impfverletzung oder eines Todesfalls bei 1 zu 1 Million liegt.

Die Gründung von VAERS im Jahr 1986 bot zwar die Gelegenheit, die Zahl der potenziellen Impfreaktionen, Verletzungen und Todesfälle nach Impfungen in den USA besser zu erfassen, doch leider hat die CDC das Projekt nicht weiterverfolgt, so dass es auf der Strecke blieb.

Wie die Autoren anmerken, wurde der Plan, die VAERS-Meldungen zu automatisieren, nicht umgesetzt, weil „die notwendigen CDC-Kontakte nicht mehr zur Verfügung standen und die CDC-Berater, die für die Entgegennahme der Daten zuständig waren, nicht mehr auf unsere mehrfachen Bitten reagierten, mit den Tests und der Bewertung fortzufahren.

Warum hat die CDC dieses Projekt fallen gelassen? Wollen sie die öffentliche Gesundheit nicht vor potenziell gefährlichen Produkten schützen? Dachten sie, die Wahrheit könnte die Impfstoffindustrie zerstören?

Überraschender Anstieg von Krebs und anderen seltsamen Krankheiten

Wie bereits erwähnt, verzeichnete Conrad einen dramatischen Anstieg verschiedener Gesundheitsprobleme, als die COVID-Impfungen eingeführt wurden. Eines der überraschendsten Probleme war der plötzliche Anstieg von Krebserkrankungen bei geimpften Patienten, deren Krebs vor der Impfung in Remission gegangen war.

Bigtree weist darauf hin, dass er mit einer Reihe von Onkologen gesprochen hat, die in ihren Praxen die gleiche Beobachtung gemacht haben. Diese Krebsarten treten in der Regel sehr plötzlich auf und sind sehr aggressiv, was oft zum Tod führt.

Sie beobachtet auch neue Krebsarten, die „aus dem Nichts“ auftauchen, und seltenere Krebsarten wie solide Organtumore, die den Patienten töten, bevor überhaupt eine Biopsie durchgeführt werden kann.

Auch die Zahl der Blutgerinnsel und Schlaganfälle ist sprunghaft angestiegen, und zwar selbst bei Patienten, die die maximale Dosis an gerinnungshemmenden Medikamenten erhalten haben. Seltsame und ungewöhnliche neurologische Probleme mit Krampfanfällen und Zittern treten ebenfalls immer häufiger auf, ebenso wie Lungenentzündungen und Sepsis.

Befinden wir uns in einer Pandemie der Ungeimpften?

Auf die Frage, ob die Mehrheit der Patienten in ihrem Krankenhaus ungeimpft ist – was uns gesagt wird – sagt sie nein, ganz im Gegenteil. Sie verfolgt die Zahlen seit einigen Monaten, und um nur ein Beispiel zu nennen: An einem bestimmten Tag im Juli waren von den 35 aufgenommenen Patienten 30 vollständig geimpft, und alle sieben Patienten auf der Intensivstation waren vollständig geimpft.

Und das, obwohl die Impfquote im Bezirk zu diesem Zeitpunkt nur zwischen 40 % und 45 % lag. Sie weist darauf hin, dass es sich bei diesen geimpften Patienten nicht ausschließlich um COVID-19-Patienten handelte, sondern dass sie aus den unterschiedlichsten gesundheitlichen Gründen aufgenommen wurden. Viele geimpfte Patienten wurden seit ihrer Impfung auch mehrmals wieder eingewiesen.

Obwohl Conrad bisher alles getan hat, um die öffentliche Gesundheit zu schützen – sie hat bisher mehr als 120 VAERS-Meldungen eingereicht – wird sie nicht mehr an vorderster Front kämpfen. Sie wird Ende September 2021 entlassen, weil sie sich geweigert hat, die COVID-Impfung zu erhalten. Nach allem, was sie gesehen hat, „habe ich mehr Angst vor dem Impfstoff als vor COVID“, sagt sie.

Das wahrscheinliche Ergebnis dieses tyrannischen Eingriffs

Dies ist die ultimative Ironie. Conrad ist eindeutig eine der mitfühlendsten, integersten und engagiertesten medizinischen Fachkräfte in diesem Krankenhaus, und sie wird entlassen, weil sie sich an ihre verfassungsmäßigen Rechte hält. Ich glaube, dass dies genau das Verhalten ist, das letztendlich zur Selbstzerstörung unserer Gesellschaft führen wird.

Man kann nicht einfach zig Millionen der klügsten und ehrlichsten Menschen im Lande, die sich für persönliche Freiheit und Unabhängigkeit einsetzen, entlassen, ohne dass dies verheerende Folgen hat. Wer wird übrig bleiben, um die Arbeit zu erledigen? Bei den meisten dieser entlassenen Personen handelt es sich um hochqualifizierte Fachleute, die nicht einfach ersetzt werden können.

Es ist klar, dass sie die Folgen dieser tyrannischen Eingriffe nicht verstehen. Es ist mehr als offensichtlich, dass wir uns auf sehr schwierige Zeiten mit massiven Engpässen einstellen müssen, wenn Menschen entlassen werden. Seien Sie also vorbereitet, Leute, und legen Sie Vorräte an, als ob Sie einen Hurrikan erwarten und wüssten, dass Sie drei bis sechs Monate lang keinen Zugang zu Hilfe von außen haben. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, aber alles deutet darauf hin, dass es so kommen wird.

Impfgeschädigte Patienten wollen Gehör finden

Die traurige Wahrheit ist, dass wir uns in einer Epidemie von Impfschäden befinden, und dass verletzte Patienten jetzt routinemäßig von genau den Leuten ignoriert werden, die sie zur Impfung ermutigt haben. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie hoch die Risiken tatsächlich sind, sollten Sie sich einige der Fälle ansehen, die nomoresilence.world4 und c19vaxreactions.com5 gemeldet wurden, zwei Websites, die sich dafür einsetzen, den durch COVID-Impfungen Geschädigten eine Stimme zu geben.

Sie können auch die mehr als 246.000 Kommentare lesen, die auf einen Facebook-Post von WXYZ-TV Channel 7 gepostet wurden. Sie baten Menschen, die einen nicht geimpften Angehörigen durch COVID-19 verloren hatten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen, um eine Geschichte zu schreiben. Im Folgenden finden Sie eine Auswahl von Kommentaren, die auf der Website veröffentlicht wurden:

Wie wäre es mit einer Geschichte über meinen Onkel, dem es gut ging, bis er geimpft wurde. Oder über den Onkel meines Chefs, der gesund und in den 50ern war und dann plötzlich eine Woche nach der Impfung starb. Der Vater meiner Schwägerin starb 48 Stunden nach der Moderna-Impfung an einem Schlaganfall. Er war aktiv und gesund.

Mein Freund ist drei Wochen nach der Impfung gestorben Ich kenne 2 Frauen, die kurz nach der Impfung einen Schlaganfall hatten.

Wir haben einen Onkel 2 Tage nach der Impfung an einer Herzentzündung verloren. Ich habe einen sehr lieben Mann nach seiner zweiten Impfdosis verloren, der sagte, er bereue die Impfung und riet mir, mich nicht impfen zu lassen. Wie wäre es, darüber zu berichten? Er starb an einem Gehirn-Aneurysma und war ein sehr gesunder Mann.

Meine wunderbare Mutter ist kürzlich gestorben, 23 Tage nach der ersten AstraZeneca-Impfung (von der ich nicht wusste, dass sie sie bekam). Impfung‘ war die ‚Todesursache‘ auf ihrem Totenschein. Ich kenne inzwischen mehr Menschen, die durch den Impfstoff geschädigt wurden, als Menschen, die überhaupt eine Covidose hatten.

Nein, aber ich weiß von zwei Menschen, die an Covid gestorben sind, nachdem sie vollständig geimpft waren. Mein Onkel ist 3 Monate nach seiner zweiten Impfung gestorben. Bei ihm wurde Dickdarmkrebs im 4. Stadium diagnostiziert, er wurde operiert, in die Reha entlassen und starb dann an einem Blutgerinnsel. Danke Pfizer.

Ich weiß von zwei Frauen, die innerhalb von 2 Tagen nach der Einnahme Fehlgeburten hatten.

Wie ein Kommentator anmerkte: „Klingt nicht so, als würden Sie die Geschichte bekommen, die Sie brauchen, wenn man die große Mehrheit dieser Kommentare über Impfstoffverluste und Nebenwirkungen betrachtet. Da die Reaktionen auf Impfstoffe so überwältigend sind, sollten Sie vielleicht einen Artikel darüber bringen.

Quellen: