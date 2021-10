Warum setzt Pfizer einen nicht getesteten Impfstoff bei Kindern ein?

Das hat mit Wirksamkeit zu tun – und mit Unternehmensgewinnen.

Das Gesicht von Pfizer – Pfizer-Vorstandsmitglied (und ehemaliger FDA-Beauftragter) Scott Gottlieb, MD – war heute bei CBS Face the Nation und schätzte die bevorstehende Verfügbarkeit des Pfizer-Impfstoffs für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren ein.

NEW: Request for Emergency Use of Pfizer's COVID vaccine submitted to FDA for use in kids 5-11



Former FDA commissioner @ScottGottliebMD told @margbrennan it's "still possible" vaccines will be available for kids by Halloween, pending a review of data



Sein Schlüsselzitat:

„Die FDA hat gesagt, dass die Überprüfung eine Sache von Wochen, nicht von Monaten sein wird. . damit könnte der Impfstoff bis Halloween zur Verfügung stehen“.

Vielleicht noch beunruhigender ist die Tatsache, dass Gottlieb zuversichtlich ist, dass Pfizer die FDA-Zulassung erhalten wird. Diese Sorge beruht auf der fragwürdigen Sicherheit und Wirksamkeit des Pfizer-Impfstoffs für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren sowie auf der Frage, ob für diesen Teil der amerikanischen Bevölkerung eine Notfallzulassung erforderlich ist.

Sind die Impfstoffe für Kinder sicher und wirksam?

Pfizer hat den Impfstoff an einer kleinen Stichprobe von „2 268 Teilnehmern im Alter von 5 bis <12 Jahren“ getestet. Pfizer kam zu dem Schluss, dass die Ergebnisse „eine starke Immunreaktion in dieser Kinderkohorte einen Monat nach der zweiten Dosis“ zeigten.

Achten Sie auf den letzten Teil: „einen Monat nach der zweiten Dosis“.

Ist es das – drängt Pfizer diesen Impfstoff bei Kindern nach nur einem Monat Wirksamkeitsdaten? (Der Vorteil der Notfallzulassung – Studien können begrenzt werden.)

Inzwischen ist klar, dass dies das Muster von Pfizer ist: Sie sagen, die „Schutzdauer“ des Impfstoffs sei „unbekannt“, während die Daten zeigen, dass seine Wirksamkeit mit der Zeit abnimmt.

Vergleichen Sie das Fact Sheet der Comirnaty mit den neuesten Berichten über den Pfizer-Impfstoff:

Man kann mit Recht davon ausgehen, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs bei Kindern nachlässt, so wie sie es bei anderen Bevölkerungsgruppen getan hat. Man könnte auch annehmen, dass dies der Grund dafür ist, dass Pfizer seine aktuellen (einmonatigen) Daten bei der FDA einreicht, in der Hoffnung auf eine Zulassung durch seine Freunde in der Regierung, bevor seine Studiengruppe zeigt, dass der Impfstoff einen abnehmenden Nutzen hat.

All das hat mit der Wirksamkeit zu tun. Nun kommen wir zur Frage der Sicherheit.

Dies war schon immer eine Pandemie der Ältesten unter uns.

Nach Angaben der CDC sind seit Beginn der Pandemie nur 161 COVID-19-Todesfälle auf Kinder im Alter von 5-14 Jahren zurückzuführen. Im Vergleich dazu gab es in dieser Gruppe 194 Todesfälle durch Lungenentzündung. Um diese Zahlen in die richtige Perspektive zu rücken, führt die CDC über 530.000 COVID-19-Todesfälle für die Altersgruppe ab 65 Jahren an. Wie das New York Magazine feststellte: „Die Kinder waren die ganze Zeit sicher vor COVID“.

Diese Zahlen sind wichtig, wenn wir über die Notwendigkeit eines Impfstoffs für Kinder nachdenken. Wie bei allen Impfstoffen muss eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt werden: Überwiegen die Vorteile des Impfstoffs die Kosten? (Dies ist etwas, was die FDA und die CDC der amerikanischen Öffentlichkeit eingetrichtert haben – dass der Nutzen der Impfstoffe die Kosten überwiegt). Betrachtet man die Daten, so könnte ein 17-jähriger Teenager den Impfstoff zu Recht ablehnen, während ein 75-Jähriger ihn ernsthaft in Erwägung ziehen könnte. Das ist zu erwarten.

Die Abwägung von Kosten und Nutzen führt uns zur Sicherheit des Impfstoffs für Kinder zwischen 5 und 12 Jahren. Pfizer verkündet stolz, dass die Nebenwirkungen des Impfstoffs bei 5-12-Jährigen „im Allgemeinen mit denen vergleichbar sind, die bei Teilnehmern im Alter von 16 bis 25 Jahren beobachtet wurden“.

Das ist nicht gut.

Wenn Sie gut aufgepasst haben, wissen Sie, warum diese Zahlen (16-25 Jahre) wichtig sind. Junge Menschen – insbesondere junge Männer – in dieser Altersgruppe haben nämlich ein erhöhtes Risiko, nach der zweiten Pfizer-Dosis Herzprobleme zu entwickeln. Je jünger sie sind, desto größer ist das Risiko:

„Jungen zwischen 16 und 19 Jahren hatten die höchste Inzidenz von Myokarditis nach der zweiten Dosis. Das Risiko von Herzproblemen war bei Jungen in diesem Alter etwa neunmal höher als bei ungeimpften Jungen desselben Alters.“

Andere Länder haben die Risiken erkannt. Schweden und Dänemark zum Beispiel haben den Moderna-Impfstoff für jüngere Altersgruppen ausgesetzt.

Schließlich stellen wir fest, dass bei den Kindern kein COVID-19-Notfall vorliegt (d. h. Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle aufgrund von COVID-19, nicht die Infektion selbst). Sie sind ohne Impfung – und in vielen Ländern auch ohne Maske – wieder in der Schule und es geht ihnen gut.

Wenn das stimmt, warum drängt Pfizer dann auf die Impfung von Kleinkindern im Alter von 6 Monaten bis 12 Jahren?

Ich denke, Sie kennen die Antwort.